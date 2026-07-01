КЫРЫККАЛЕ

КЫРЫККАЛЕ - город в центральной части Турции , административный центр иля Кырыккале.

Население 167,9 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на Ана­то­лий­ском плос­ко­го­рье, на высоте около 700 м, в 80 км к вос­то­ку от Ан­ка­ры . Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Ан­ка­ра - Кай­се­ри.

По­се­ле­ния на мес­те го­ро­да из­вест­ны с XVI века. Воз­ник в ре­зуль­та­те слия­ния де­ре­вень Кы­рык и Ка­ле. На­чал бы­ст­ро раз­ви­вать­ся в 1950-1960-х годах бла­го­да­ря строи­тель­ст­ву промышленных пред­при­ятий. Ста­тус го­ро­да с 1989 года. Университет (1992 год). Ос­но­ву эко­но­ми­ки го­ро­да со­став­ля­ют круп­ней­шее в стра­не ста­ле­ли­тей­ное про­изводство (специальные сор­та ста­ли) и во­енная промышленность (про­изводство артиллерийских ору­дий и ра­кет, стрелкового ору­жия, бо­е­при­па­сов и пр.). Под­шип­ни­ко­вые за­во­ды (государственная ком­па­ния «Me­chanical and Chemical Industry Corp.»). Раз­ви­ты так­же хи­ми­чес­кая (в том числе про­изводство взрыв­ча­тых ве­ществ), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая (на ба­зе дре­ве­си­ны ду­ба, за­го­тов­ляе­мой в ок­ре­ст­ных ле­сах) промышленность.

Кырыккале - центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, ви­но­град, кун­жут, гвоз­ди­ка, ско­то­вод­ст­во).

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