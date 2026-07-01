КЫРЫККАЛЕ
КЫРЫККАЛЕ - город в центральной части Турции, административный центр иля Кырыккале.
Население 167,9 тысяч человек (2009 год). Расположен на Анатолийском плоскогорье, на высоте около 700 м, в 80 км к востоку от Анкары. Узел автодорог. Железнодорожная станция на магистрали Анкара - Кайсери.
Поселения на месте города известны с XVI века. Возник в результате слияния деревень Кырык и Кале. Начал быстро развиваться в 1950-1960-х годах благодаря строительству промышленных предприятий. Статус города с 1989 года. Университет (1992 год). Основу экономики города составляют крупнейшее в стране сталелитейное производство (специальные сорта стали) и военная промышленность (производство артиллерийских орудий и ракет, стрелкового оружия, боеприпасов и пр.). Подшипниковые заводы (государственная компания «Mechanical and Chemical Industry Corp.»). Развиты также химическая (в том числе производство взрывчатых веществ), деревообрабатывающая (на базе древесины дуба, заготовляемой в окрестных лесах) промышленность.
Кырыккале - центр сельскохозяйственного района (зерновые, виноград, кунжут, гвоздика, скотоводство).