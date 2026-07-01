КЫРГЫЗСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

КЫРГЫЗСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - национальный театр, с 1959 года академический, с 1978 года имени А. Малдыбаева.

Соз­дан в 1936 году в городе Фрун­зе (ны­не Биш­кек ) как Музыкально-дра­ма­тический те­атр на ба­зе Кыргызского государственного те­ат­ра (от­крыт в 1930 году на ос­но­ве музыкально- дра­ма­тической сту­дии, 1926 год). С 1942 года Кыргызский те­атр опе­ры и ба­ле­та, с 1955 года в современном зда­нии (архитктор А.И. Ла­бу­рен­ко). Здесь по­став­ле­ны пер­вые киргизские музыкальные дра­мы - «Ал­тын кыз» («Зо­ло­тая де­вуш­ка») В.А. Вла­со­ва и В.Г. Фе­ре (1937 год), «Ад­жал ор­ду­на» («Не смерть, а жизнь») Вла­со­ва, А. Мал­ды­бае­ва и Фе­ре (1938 год), пер­вая киргизская опе­ра «Ай­чу­рек» («Лун­ная кра­са­ви­ца»; по мо­ти­вам эпо­са «Ма­нас») тех же ком­по­зи­то­ров (1939 год).

В 1939 году сфор­ми­ро­ва­на ба­лет­ная труп­па под руководством Н.С. Хол­фи­на, ко­то­рый в 1940 году по­ста­вил пер­вый национальный ба­лет - «Анар» Вла­со­ва и Фе­ре (на фольк­лорный сю­жет). Яд­ро ба­лет­ной труп­пы со­ста­ви­ли вы­пуск­ни­ки Ле­нинградского хо­рео­гра­фического училища (Д. Ар­сы­гу­ло­ва, Б. Бей­ше­на­лие­ва, Г. Да­ния­ро­ва, С. Ка­бе­ков и др.), этап­ной ра­бо­той явил­ся ба­лет-сказ­ка «Чол­пон» М.Р. Ра­ух­вер­ге­ра (1944 год, ба­летмейстер Л.М. Кра­ма­рев­ский), в ко­то­ром национальные эле­мен­ты ор­га­нич­но со­еди­ни­лись с клас­сическим тан­цем (в 1960 году эк­ра­ни­зи­ро­ван под названием «Чол­пон - ут­рен­няя звез­да», режиссёр Р.И. Ти­хо­ми­ров).

Важ­ную роль в раз­ви­тии нац. опер­но­го искусства сыг­ра­ли пев­цы - А. Бо­та­ли­ев, А. Джу­ма­ба­ев, С. Ки­из­бае­ва, А. Мал­ды­ба­ев , М. Мах­му­то­ва, М. Мус­тае­ва, Ж. Са­ды­ков, К. Чод­ро­нов, К. Эшим­бе­ков и др. В те­ат­ре по­став­ле­ны национальные опе­ры: «Ма­нас» (1946 год, но­вая редакция 1966 года), «На бе­ре­гах Ис­сык-Ку­ля» (1951 год), «Ток­то­гул» (1958 год) Вла­со­ва, Мал­ды­бае­ва и Фе­ре; «Ай­дар и Ай­ша» А. Аман­бае­ва и С.А. Гер­ма­но­ва (1952 год); «Мо­ло­дые серд­ца» (1953 год), «Олд­жо­бай и Ки­шимд­жан» (1965 год) А. Аб­д­рае­ва; «Ак шум­кар» («Бе­лый со­кол») С.Н. Ряу­зо­ва (1957 год); «Ас­та, се­кин, ко­лук­ту» («Ос­то­рож­но, не­вес­та!», 1971 год) и «Кур­ман­бек» (1991 год) Н. Дав­ле­со­ва; «Кре­пость» С. Ос­мо­но­ва (1987 год), дас­тан­ная опе­ра «Ак-Мё­ёр» Ж. Ка­ни­ме­то­ва (1993 год) и др.

Зна­чительное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ет западноев­ропейская и русская опер­ная клас­си­ка; сре­ди по­ста­но­вок клас­сических ба­ле­тов – «Со­пер­ни­цы» («Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» на музыку Ф. Ге­роль­да, 1939 год), «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (1940 год), «Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва (1947 год), «Жи­зель» А. Ада­на (1959 год). Важ­ный этап в раз­ви­тии национального музыкального те­ат­ра свя­зан с по­ста­нов­ка­ми по про­из­ве­де­ни­ям Ч. Айт­ма­то­ва: опе­ра «Джа­ми­ля» М.Р. Ра­ух­вер­ге­ра (по од­но­имённой по­вес­ти, 1961 год); ба­лет «Асель» Вла­со­ва (по по­вес­ти «То­по­лёк мой в крас­ной ко­сын­ке», 1967 год), ора­то­рия-ба­лет «Ма­те­рин­ское по­ле» К. Мол­до­ба­са­но­ва (по од­но­имённой по­вес­ти, 1975 год; Государственная премия СССР, 1976 год; оба - ба­летмейстер У. Сар­ба­ги­шев).

В раз­ное вре­мя в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры - А. Джу­мах­ма­тов, К. Мол­до­ба­са­нов, Н. Дав­ле­сов, В. Це­ли­ков­ский, Ж. Ка­ни­ме­тов, Т. То­мо­то­ев, Р. Ос­мо­на­ли­ев; ре­жис­сё­ры - В. По­пов, К. Ар­зи­ев, М. Ахун­ба­ев, В. Ва­силь­ев, А. Кут­ту­ба­ев, С. Ма­ля­вин, В. Шах­рай; хор­мей­сте­ры - С. Юсу­пов, К. Али­ев; ху­дож­ни­ки - А. Мол­дах­ма­тов, А. В. Арефь­ев, М. Сы­дык­ба­ев, В. Но­ви­ков­ский; пев­цы - С. Ал­мас­бе­ков, Э. Асан­ку­ло­ва, С. Бек­му­ра­то­ва, И. Дер­кем­бае­ва, Т. Джак­шы­лы­ков, Д. Джал­га­сы­но­ва, Ч. Джа­ма­но­ва, М. Ер­ким­бае­ва, Г. Иман­ку­ло­ва, С. Ис­маи­лов, Э. Ка­сы­мов, Б. Мин­жил­ки­ев, Е. Мол­ча­но­ва, Х. Мух­та­ров, Э. Мух­та­ро­ва, А. Мыр­за­ба­ев, Э. Нур­ман­бе­то­ва, К. Оруз­ба­ев, К. Сар­тбае­ва, Т. Сей­та­лиев, М. Те­мир­бе­ков, С. Ток­то­на­ли­ев, К. Ту­ра­пов, С. Чот­ка­рае­ва; ар­ти­сты ба­ле­та и хо­рео­гра­фы - Д. Ар­сы­гу­ло­ва, М. Асыл­ба­шев, Б. Бей­ше­на­лие­ва, Ч. Джа­ма­но­ва, С. Джо­ко­бае­ва, М. Лас­точ­ки­на, Э. Ма­де­ми­ло­ва, А. Нур­та­зин, Н. Ту­ге­лов, С. Тук­бу­ла­то­ва и др.

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