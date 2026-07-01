КЫРГЫЗСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
КЫРГЫЗСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - национальный театр, с 1959 года академический, с 1978 года имени А. Малдыбаева.
Создан в 1936 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек) как Музыкально-драматический театр на базе Кыргызского государственного театра (открыт в 1930 году на основе музыкально- драматической студии, 1926 год). С 1942 года Кыргызский театр оперы и балета, с 1955 года в современном здании (архитктор А.И. Лабуренко). Здесь поставлены первые киргизские музыкальные драмы - «Алтын кыз» («Золотая девушка») В.А. Власова и В.Г. Фере (1937 год), «Аджал ордуна» («Не смерть, а жизнь») Власова, А. Малдыбаева и Фере (1938 год), первая киргизская опера «Айчурек» («Лунная красавица»; по мотивам эпоса «Манас») тех же композиторов (1939 год).
В 1939 году сформирована балетная труппа под руководством Н.С. Холфина, который в 1940 году поставил первый национальный балет - «Анар» Власова и Фере (на фольклорный сюжет). Ядро балетной труппы составили выпускники Ленинградского хореографического училища (Д. Арсыгулова, Б. Бейшеналиева, Г. Даниярова, С. Кабеков и др.), этапной работой явился балет-сказка «Чолпон» М.Р. Раухвергера (1944 год, балетмейстер Л.М. Крамаревский), в котором национальные элементы органично соединились с классическим танцем (в 1960 году экранизирован под названием «Чолпон - утренняя звезда», режиссёр Р.И. Тихомиров).
Важную роль в развитии нац. оперного искусства сыграли певцы - А. Боталиев, А. Джумабаев, С. Киизбаева, А. Малдыбаев, М. Махмутова, М. Мустаева, Ж. Садыков, К. Чодронов, К. Эшимбеков и др. В театре поставлены национальные оперы: «Манас» (1946 год, новая редакция 1966 года), «На берегах Иссык-Куля» (1951 год), «Токтогул» (1958 год) Власова, Малдыбаева и Фере; «Айдар и Айша» А. Аманбаева и С.А. Германова (1952 год); «Молодые сердца» (1953 год), «Олджобай и Кишимджан» (1965 год) А. Абдраева; «Ак шумкар» («Белый сокол») С.Н. Ряузова (1957 год); «Аста, секин, колукту» («Осторожно, невеста!», 1971 год) и «Курманбек» (1991 год) Н. Давлесова; «Крепость» С. Осмонова (1987 год), дастанная опера «Ак-Мёёр» Ж. Каниметова (1993 год) и др.
Значительное место в репертуаре занимает западноевропейская и русская оперная классика; среди постановок классических балетов – «Соперницы» («Тщетная предосторожность» на музыку Ф. Герольда, 1939 год), «Коппелия» Л. Делиба (1940 год), «Раймонда» А.К. Глазунова (1947 год), «Жизель» А. Адана (1959 год). Важный этап в развитии национального музыкального театра связан с постановками по произведениям Ч. Айтматова: опера «Джамиля» М.Р. Раухвергера (по одноимённой повести, 1961 год); балет «Асель» Власова (по повести «Тополёк мой в красной косынке», 1967 год), оратория-балет «Материнское поле» К. Молдобасанова (по одноимённой повести, 1975 год; Государственная премия СССР, 1976 год; оба - балетмейстер У. Сарбагишев).
В разное время в театре работали: дирижёры - А. Джумахматов, К. Молдобасанов, Н. Давлесов, В. Целиковский, Ж. Каниметов, Т. Томотоев, Р. Осмоналиев; режиссёры - В. Попов, К. Арзиев, М. Ахунбаев, В. Васильев, А. Куттубаев, С. Малявин, В. Шахрай; хормейстеры - С. Юсупов, К. Алиев; художники - А. Молдахматов, А. В. Арефьев, М. Сыдыкбаев, В. Новиковский; певцы - С. Алмасбеков, Э. Асанкулова, С. Бекмуратова, И. Деркембаева, Т. Джакшылыков, Д. Джалгасынова, Ч. Джаманова, М. Еркимбаева, Г. Иманкулова, С. Исмаилов, Э. Касымов, Б. Минжилкиев, Е. Молчанова, Х. Мухтаров, Э. Мухтарова, А. Мырзабаев, Э. Нурманбетова, К. Орузбаев, К. Сартбаева, Т. Сейталиев, М. Темирбеков, С. Токтоналиев, К. Турапов, С. Чоткараева; артисты балета и хореографы - Д. Арсыгулова, М. Асылбашев, Б. Бейшеналиева, Ч. Джаманова, С. Джокобаева, М. Ласточкина, Э. Мадемилова, А. Нуртазин, Н. Тугелов, С. Тукбулатова и др.