КЫРГЫЗСКИЙ КАГАНАТ
КЫРГЫЗСКИЙ КАГАНАТ - государство в Южной Сибири.
До 820 года Кыргызский каганат занимал бассейн среднего течения реки Енисей. В период максимального расширения в середине IX - начале X веков его западная граница проходила по реке Иртыш, северная и восточная - по рекам Ангара и Селенга, на юге территория Кыргызского каганата простиралась до пустынь Такла-Макан и Гоби. Столица в VIII-IX веках, вероятно, находилась на месте Уйбатского городища, в IX веке была перенесена к югу от хребта Танну-Ола, позднее - вновь к северу от Саян. Со 2-й половины VIII века государственная религия - манихейство.
Главой Кыргызского каганата являлся каган. Первым этот титул между 693 и 709 годами от правителя 2-го (Восточного) Тюркского каганата получил Барс-бег (смотри Барс-каган). Династийным родом Кыргызского каганата были кыргызы (смотри Кыргызы енисейские), каганы заключали браки с тюргешами, карлуками, тюрками, принцессами китайских династий. Существовал сложный аппарат управления (в китайских источниках названы чиновники 6 разрядов). Распространение в Кыргызском каганате наследственного землевладения подтверждается наличием могильников чаатас культуры (смотри также Копёнский чаатас), лично-фамильных тамг на камнях и скалах, а также руническими надписями (IX-X века). Хакасско-Минусинской котловиной владели 7-8 фамилий, Тувинской (с середины IX века) - 6. Существовало военно-территориальное деление населения на десятки, сотни и тысячи. Постоянное войско Кыргызского каганата насчитывало 80 тысяч человек.
Земли Кыргызского каганата не входили в Тюркский каганат. В 758 году Уйгурскому каганату удалось подчинить Кыргызский каганат, но в ходе войны 820-840-х годов он уничтожил уйгурское государство, захватив значительные территории Центральной Азии. К 920-м годам из-под контроля Кыргызского каганата вышли земли Восточного Туркестана и Центральной Монголии.
В Кыргызском каганате развивалась письменность - енисейское руническое письмо (смотри в статье Орхоно-енисейские надписи). Кыргызский каганат отличался высоким уровнем грамотности населения (она была распространена в том числе и среди женщин). Часть знати получала образование за границей.
Основу экономики Кыргызского каганата составляли пахотное орошаемое земледелие, скотоводство, горное дело, цветная и чёрная металлургия (с IX века влиявшие на развитие ремесла от Маньчжурии до Прииртышья; археологические находки связаны с тюхтятской культурой). Арабскими географами на Енисее названы 4 города. В Кыргызском каганате в обращении находилась китайская бронзовая монета, существовала налоговая система. В хозяйстве использовался принудительный труд. Кыргызский каганат имел посольскую службу, патронировал международную торговлю, купцы Кыргызского каганата проникли в Приамурье, Центральную и Среднюю Азию, Тибет, с конца X века вели торговлю по Великому Сибирскому пути на юге Западной Сибири и Урала, даже в Восточной Европе (смотри в статье Аскизская культура).
Кыргызский каганат, вероятно, просуществовал до XI-XII веков: к началу монгольских завоеваний (1207 год) каган Кыргызского каганата не упоминается в источниках. Остатки политической системы Кыргызского каганата прослеживаются в Южной Сибири до XVIII века.