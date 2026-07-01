КЫРГЫЗСКИЙ КАГАНАТ

КЫРГЫЗСКИЙ КАГАНАТ - государство в Южной Сибири.

До 820 года Кыргызский каганат за­ни­мал бас­сейн сред­не­го те­че­ния реки Ени­сей. В пе­ри­од максимального рас­ши­ре­ния в середине IX - начале X веков его западная гра­ни­ца про­хо­ди­ла по реке Ир­тыш, се­вер­ная и вос­точ­ная - по ре­кам Ан­га­ра и Се­лен­га, на юге тер­ри­то­рия Кыргызского каганата про­сти­ра­лась до пус­тынь Так­ла-Ма­кан и Го­би. Сто­ли­ца в VIII-IX веках, ве­ро­ят­но, на­хо­ди­лась на мес­те Уй­бат­ско­го го­ро­ди­ща, в IX веке бы­ла пере­не­се­на к югу от хреб­та Тан­ну-Ола, позд­нее - вновь к се­ве­ру от Са­ян. Со 2-й половины VIII века государственная ре­ли­гия - ма­ни­хей­ст­во .

Гла­вой Кыргызского каганата яв­лял­ся ка­ган. Пер­вым этот ти­тул ме­ж­ду 693 и 709 годами от пра­ви­те­ля 2-го (Вос­точ­но­го) Тюрк­ско­го ка­га­на­та по­лу­чил Барс-бег (смотри Барс-ка­ган). Ди­на­стий­ным ро­дом Кыргызского каганата бы­ли кыр­гы­зы (смотри Кыр­гы­зы ени­сей­ские ), ка­га­ны за­клю­ча­ли бра­ки с тюр­ге­ша­ми, кар­лу­ка­ми, тюр­ка­ми, прин­цес­са­ми китайских ди­настий. Су­ще­ст­во­вал слож­ный ап­па­рат управ­ле­ния (в китайских ис­точ­ни­ках на­зва­ны чи­нов­ни­ки 6 раз­ря­дов). Рас­про­стра­не­ние в Кыргызском каганате на­следственного зем­ле­вла­де­ния под­твер­жда­ет­ся на­ли­чи­ем мо­гиль­ни­ков чаа­тас куль­ту­ры (смотри так­же Ко­пён­ский чаа­тас ), лич­но-фа­миль­ных тамг на кам­нях и ска­лах, а так­же ру­ническими над­пи­ся­ми (IX-X века). Ха­кас­ско-Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ной вла­де­ли 7-8 фа­ми­лий, Ту­вин­ской (с середины IX века) - 6. Су­ще­ст­во­ва­ло во­ен­но-тер­ри­то­ри­аль­ное де­ле­ние на­се­ле­ния на де­сят­ки, сот­ни и ты­ся­чи. По­сто­ян­ное вой­ско Кыргызского каганата на­счи­ты­ва­ло 80 тысяч человек.

Зем­ли Кыргызского каганата не вхо­ди­ли в Тюрк­ский ка­га­нат. В 758 году Уй­гур­ско­му ка­га­на­ту уда­лось под­чи­нить Кыргызский каганат, но в хо­де вой­ны 820-840-х годов он унич­то­жил уй­гур­ское государство, за­хва­тив зна­чительные тер­ри­то­рии Центральной Азии. К 920-м годам из-под кон­тро­ля Кыргызского каганата вы­шли зем­ли Восточного Тур­ке­ста­на и Центральной Мон­го­лии.

В Кыргызском каганате раз­ви­ва­лась пись­мен­ность - ени­сей­ское ру­ни­че­ское пись­мо (смотри в статье Ор­хо­но-ени­сей­ские над­пи­си) . Кыргызский каганат от­ли­чал­ся вы­со­ким уров­нем гра­мот­но­сти на­се­ле­ния (она бы­ла рас­про­стра­не­на в том числе и сре­ди жен­щин). Часть зна­ти по­лу­ча­ла об­ра­зо­ва­ние за гра­ни­цей.

Ос­но­ву эко­но­ми­ки Кыргызского каганата со­став­ля­ли па­хот­ное оро­шае­мое зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во, гор­ное де­ло, цвет­ная и чёр­ная ме­тал­лур­гия (с IX века вли­яв­шие на раз­витие ре­мес­ла от Мань­чжу­рии до При­ир­ты­шья; ар­хео­ло­гические на­ход­ки свя­за­ны с тюх­тят­ской куль­ту­рой). Арабскими гео­гра­фа­ми на Ени­сее на­зва­ны 4 го­ро­да. В Кыргызском каганате в об­ра­ще­нии на­хо­ди­лась китайская брон­зо­вая мо­не­та, су­ще­ст­во­ва­ла на­ло­го­вая сис­те­ма. В хо­зяй­ст­ве ис­поль­зо­вал­ся при­ну­ди­тель­ный труд. Кыргызский каганат имел по­соль­скую служ­бу, па­тро­ни­ро­вал ме­ж­ду­народную тор­гов­лю, куп­цы Кыргызского каганата про­ник­ли в При­аму­рье, Центральную и Среднюю Азию, Ти­бет, с конца X века ве­ли тор­гов­лю по Ве­ли­ко­му Си­бир­ско­му пу­ти на юге Западной Си­би­ри и Ура­ла, да­же в Восточной Ев­ро­пе (смотри в статье Ас­киз­ская куль­ту­ра).

Кыргызский каганат, ве­ро­ят­но, про­су­ще­ст­во­вал до XI-XII веков: к на­ча­лу мон­голь­ских за­вое­ва­ний (1207 год) ка­ган Кыргызского каганата не упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках. Ос­тат­ки по­ли­тической сис­те­мы Кыргызского каганата про­сле­жи­ва­ют­ся в Южной Си­би­ри до XVIII века.

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