КЫКРИТ ПРАМОТ
КЫКРИТ ПРАМОТ - государственный и политический деятель Таиланда, писатель, публицист, генерал-майор королевской лейб-гвардии.
Из аристократической семьи потомков короля Рамы II, младший брат Сени Прамота. Изучал экономические науки в Ноттингеме, затем политические науки в Оксфордском университете. По возвращении на родину получил должность секретаря советника министра финансов. Основатель газеты «Сиам рат»; за свои сатирические статьи неоднократно подвергался арестам. В 1940 году участвовал в военных действиях в Индокитае.
По окончании Второй мировой войны возглавил кредитный отдел в новообразованном Банке Таиланда, затем получил место управляющего делами Коммерческого банка Бангкока. В 1945 году основал Партию прогресса и Партию социального действия. После всеобщих выборов в парламент (январь 1975 года) возглавил коалиционное правительство, которое потребовало полного вывода американских войск с территории Таиланда, провозгласило программу демократических реформ и заявило о стремлении к установлению прочного мира и дружественных отношений со всеми странами. Программа кабинета Кыкрит Прамота встретила сопротивление со стороны правой оппозиции. После внеочередных парламентских выборов в апреле 1976 года оставил пост премьер-министра.
Автор многочисленных рассказов, повестей, а также нескольких романов, наиболее известный из которых - «Четыре царства». Лауреат национальной премии в области литературы (1985 год).