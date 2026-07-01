КЫКРИТ ПРАМОТ

КЫКРИТ ПРАМОТ - государственный и политический деятель Таиланда, писатель, публицист, генерал-майор королевской лейб-гвардии.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи по­том­ков ко­ро­ля Ра­мы II, млад­ший брат Се­ни Пра­мо­та. Изу­чал эко­но­мические нау­ки в Нот­тин­ге­ме, за­тем по­ли­тические нау­ки в Окс­форд­ском университете . По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну по­лу­чил долж­ность сек­ре­та­ря со­вет­ни­ка министра фи­нан­сов. Ос­но­ва­тель газеты «Си­ам рат»; за свои са­ти­рические ста­тьи не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам. В 1940 году уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях в Ин­до­ки­тае.

По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны воз­гла­вил кре­дит­ный от­дел в но­во­об­ра­зо­ван­ном Бан­ке Таи­лан­да, за­тем по­лу­чил ме­сто управ­ляю­ще­го де­ла­ми Ком­мерческого бан­ка Бан­гко­ка. В 1945 году ос­но­вал Пар­тию про­грес­са и Пар­тию со­ци­аль­но­го дей­ст­вия. По­сле все­об­щих вы­бо­ров в пар­ла­мент (январь 1975 года) воз­гла­вил коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое по­тре­бо­ва­ло пол­но­го вы­во­да американских войск с тер­ри­то­рии Таи­лан­да, про­воз­гла­си­ло про­грам­му де­мо­кра­тических ре­форм и зая­ви­ло о стрем­ле­нии к ус­та­нов­ле­нию проч­но­го ми­ра и дру­жественных от­но­ше­ний со все­ми стра­на­ми. Про­грам­ма ка­би­не­та Кыкрит Прамота встре­ти­ла со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны пра­вой оп­по­зи­ции . По­сле вне­оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в апреле 1976 года ос­та­вил пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра.

Ав­тор мно­го­численных рас­ска­зов, по­вес­тей, а так­же не­сколь­ких ро­ма­нов, наи­бо­лее из­вест­ный из ко­то­рых - «Че­ты­ре цар­ст­ва». Лау­ре­ат национальной пре­мии в об­лас­ти литературы (1985 год).