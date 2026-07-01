КЬЯРВАЛЬ
КЬЯРВАЛЬ - исландский живописец и график.
Сын фермера, был моряком. Учился в Рейкьявике (1903-1905 годы), в АХ в Копенгагене (1913-1917 годы); в 1911-1912 годах изучал искусство в Лондоне. Взял псевдоним Кьярваль по имени древнеирландского конунга (упомянутого в исландских сагах). Путешествовал по Дании, Норвегии, Швеции (1919-1920 годы) и Италии (1920 год).
Среди ранних работ Кьярваля - серия портретных рисунков, запечатлевших народные характеры («Фермер Торолфур Рикхардссон», 1927 год, Нац. галерея, Рейкьявик; и др.). Во время поездки во Францию (1928 год) увлёкся пленэрной живописью. В изображениях первозданной природы Исландии - видах горных вершин, лавовых полей и потоков - достигал экспрессионистической выразительности, стремясь также использовать эффекты арктической световой среды («Летняя ночь на Полях тинга», 1931 год; «Мох и лава в Тингведлире», 1939 год, оба - в Национальной галерее, Рейкьявик).
Работал в различных манерах (в том числе обращался к геометрической абстракции). Испытав в молодости влияние символизма, продолжал создавать аллегорической композиции, часто навеянные исландским поверьями и сказаниями («Фантазия», 1940 год, Национальная галерея, Рейкьявик; «Дева по имени Сигрун», около 1960 года, частное собрание). Издавал художественый журнал (1925 год), сочинял стихи. Художественный музей Рейкьявика носит имя Кьярваля.