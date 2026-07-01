КЬЯРВАЛЬ

КЬЯРВАЛЬ - исландский живописец и график .

Сын фер­ме­ра, был мо­ря­ком. Учил­ся в Рей­кья­ви­ке (1903-1905 годы), в АХ в Ко­пен­га­ге­не (1913-1917 годы); в 1911-1912 годах изу­чал искусство в Лон­до­не. Взял псевдоним Кьярваль по име­ни древнеирландского ко­нун­га (упо­мя­ну­то­го в исландских са­гах). Пу­те­ше­ст­во­вал по Да­нии, Нор­ве­гии, Шве­ции (1919-1920 годы) и Ита­лии (1920 год).

Сре­ди ран­них ра­бот Кьярваля - се­рия порт­рет­ных ри­сун­ков, за­пе­чат­лев­ших народные ха­рак­те­ры («Фер­мер То­рол­фур Рик­хард­с­сон», 1927 год, Нац. га­ле­рея, Рей­кья­вик; и др.). Во вре­мя по­езд­ки во Фран­цию (1928 год) ув­лёк­ся пле­нэр­ной жи­во­пи­сью . В изо­бра­же­ни­ях пер­во­здан­ной при­ро­ды Ис­лан­дии - ви­дах гор­ных вер­шин, ла­во­вых по­лей и по­то­ков - дос­ти­гал экс­прес­сио­ни­стической вы­ра­зи­тель­но­сти, стре­мясь так­же ис­поль­зо­вать эф­фек­ты арк­тической све­то­вой сре­ды («Лет­няя ночь на По­лях тин­га», 1931 год; «Мох и ла­ва в Тин­гвед­ли­ре», 1939 год, оба - в Национальной га­ле­рее, Рей­кья­вик).

Ра­бо­тал в различных ма­не­рах (в том числе об­ра­щал­ся к гео­мет­рической аб­ст­рак­ции). Ис­пы­тав в мо­ло­до­сти влия­ние сим­во­лиз­ма, про­дол­жал соз­да­вать ал­ле­го­рической ком­по­зи­ции, час­то на­ве­ян­ные исландским по­верь­я­ми и ска­за­ния­ми («Фан­та­зия», 1940 год, Национальная га­ле­рея, Рей­кья­вик; «Де­ва по име­ни Сиг­рун», около 1960 года, ча­ст­ное со­б­ра­ние). Из­да­вал ху­дожественый жур­нал (1925 год), со­чи­нял сти­хи. Ху­дожественный му­зей Рей­кья­ви­ка но­сит имя Кьяр­ва­ля.