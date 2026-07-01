КЬЯРОСКУРО

КЬЯРОСКУРО - разновидность цветной ксилографии.

Впер­вые вы­пол­не­на Л. Кра­на­хом Стар­шим в Гер­ма­нии (около 1510 года). Изо­бре­та­те­лем итальянской цвет­ной кси­ло­гра­фии яв­ля­ет­ся Уго да Кар­пи, ко­то­рый в 1516 году по­лу­чил от ве­не­ци­ан­ской Синь­о­рии па­тент на ис­пол­не­ние гра­вю­ры «све­то­те­нью».

Кьяроскуро пе­ча­та­ет­ся с трёх (или бо­лее) до­сок, со­от­вет­ст­вую­щих те­не­вым, по­лу­те­не­вым и свет­лым час­тям изо­бра­же­ния; от­пе­ча­ток кьяроскуро на­по­ми­на­ет ри­су­нок ки­стью. По­сле­до­вательные эта­пы соз­да­ния кьяроскуро (на­не­се­ние ри­сун­ка на дос­ку, вы­ре­зы­ва­ние и пе­ча­та­ние) обыч­но вы­пол­ня­лись различными мас­те­ра­ми. Изо­бра­же­ние соз­да­ёт­ся гра­да­ция­ми све­то­те­ни и от­ли­ча­ет­ся пла­стической обоб­щён­но­стью форм.

В тех­ни­ке кьяроскуро ра­бо­та­ли А. да Трен­то, А. Ан­д­реа­ни в Ита­лии, Х. Баль­дунг в Гер­ма­нии, Х. Гол­ци­ус в Гол­лан­дии. С XVIII века тех­ни­ка кьяроскуро прак­ти­че­ски вы­хо­дит из упот­реб­ле­ния.

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