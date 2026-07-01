КЬЯРОСКУРО
КЬЯРОСКУРО - разновидность цветной ксилографии.
Впервые выполнена Л. Кранахом Старшим в Германии (около 1510 года). Изобретателем итальянской цветной ксилографии является Уго да Карпи, который в 1516 году получил от венецианской Синьории патент на исполнение гравюры «светотенью».
Кьяроскуро печатается с трёх (или более) досок, соответствующих теневым, полутеневым и светлым частям изображения; отпечаток кьяроскуро напоминает рисунок кистью. Последовательные этапы создания кьяроскуро (нанесение рисунка на доску, вырезывание и печатание) обычно выполнялись различными мастерами. Изображение создаётся градациями светотени и отличается пластической обобщённостью форм.
В технике кьяроскуро работали А. да Тренто, А. Андреани в Италии, Х. Бальдунг в Германии, Х. Голциус в Голландии. С XVIII века техника кьяроскуро практически выходит из употребления.