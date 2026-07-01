КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР
КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР 1727 ГОДА - договор об установлении границ между Российской империей и Китаем в районе захваченной маньчжурами в 1691 году году Северной Монголии и о русской-китайской торговле.
Подписан на берегу реки Кяхта 21 октября (1 ноября). Состоял из 11 статей. Отразил стремление сторон к урегулированию возникших после заключения Нерчинского договора 1689 года политических, экономических и пограничных проблем. Заключению Кяхтинского договора предшествовали российско-китайские переговоры в Пекине (ноябрь 1726 - апрель 1727 годов; российское посольство возглавлялось С.Л. Рагузинским-Владиславичем), продолженные на линии будущей границы, на реке Бура, притоке реки Аргунь. Там 20(31) августа 1727 года подписан Буринский договор (вошёл в отредактированном виде в Кяхтинский договор в качестве 3-й статьи), наметивший российско-китайскую границу от реки Аргунь на востоке до перевала Шабин-Дабага на западе. Согласно Буринскому договору образованы 2 смешанные российско-китайские разграничительные комиссии, которые определяли границу на местности.
Для укрепления добрососедских отношений обе стороны отказались от рассмотрения всех накопившихся к 1727 году дел о перебежчиках, обязываясь в дальнейшем производить взаимную выдачу их без промедления. Возобновлялась российско-китайская караванная торговля, численность российских торговых караванов ограничивалась 200 человек, устанавливался срок их отправки в Пекин - 1 раз в 3 года; постоянная беспошлинная пограничная торговля открывалась при Нерчинске (с 1728 года велась в Цурухайту) и в «удобном месте» на реке Кяхта (в 1728 году основано укреплённое торговое поселение Кяхта).
Кяхтинским договором юридически оформлено нахождение в Пекине Российской духовной миссии - фактически неофициального дипломатического представительства России в Китае, что способствовало развитию российско-китайских отношений и российского китаеведения. Кяхтинский договор предполагал возможность существования на российское посольском дворе православной церкви. Устанавливал порядок приёма посольств и ведения дипломатической переписки между российским Сенатом и китайским Трибуналом внешних сношений (Лифаньюанем), что снимало проблему указания в документах титулов монархов. Урегулирование всех конфликтов на границе возлагалось на пограничную администрацию обеих сторон. Более 100 лет Кяхтинский договор определял характер и нормы взаимоотношений между Россией и Китаем.
По взаимному согласию сторон некоторые положения Кяхтинского договора уточнялись и изменялись Айгунским договором 1858 года, Тяньцзиньским трактатом 1858 года и Пекинским трактатом 1860 года.
Источники:
Сборник договоров России с Китаем. 1689–1881 гг. СПб., 1889;
Русско-китайские отношения в XVIII в. М., 1990–2006. Т. 2–3;
Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004.