КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР

КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР 1727 ГОДА - до­го­вор об ус­та­нов­ле­нии гра­ниц меж­ду Российской им­пе­ри­ей и Ки­та­ем в райо­не зах­ва­чен­ной маньч­жу­ра­ми в 1691 году году Северной Мон­голии и о русской-китайской тор­гов­ле.

Под­пи­сан на бе­ре­гу реки Кях­та 21 октября (1 но­ября). Со­сто­ял из 11 ста­тей. От­ра­зил стрем­ле­ние сто­рон к уре­гу­ли­ро­ва­нию воз­ник­ших по­сле за­клю­че­ния Нер­чин­ско­го до­го­во­ра 1689 года по­ли­тических, эко­но­мических и по­гра­нич­ных про­блем. За­клю­че­нию Кяхтинского договора пред­ше­ст­во­ва­ли российско-китайские пе­ре­го­во­ры в Пе­ки­не (но­ябрь 1726 - апрель 1727 годов; российское по­соль­ст­во воз­глав­ля­лось С.Л. Ра­гу­зин­ским-Вла­ди­сла­ви­чем), про­дол­жен­ные на ли­нии бу­ду­щей гра­ни­цы, на реке Бу­ра, при­то­ке реки Ар­гунь. Там 20(31) августа 1727 года под­пи­сан Бу­рин­ский до­го­вор (во­шёл в от­ре­дак­ти­ро­ван­ном ви­де в Кяхтинский договор в ка­че­ст­ве 3-й ста­тьи), на­ме­тив­ший российско-китайскую гра­ни­цу от реки Ар­гунь на вос­то­ке до пе­ре­ва­ла Ша­бин-Да­ба­га на за­па­де. Со­глас­но Бу­рин­ско­му до­го­во­ру об­ра­зо­ва­ны 2 сме­шан­ные российско-китайские раз­гра­ни­чи­тель­ные ко­мис­сии, ко­то­рые оп­ре­де­ля­ли гра­ни­цу на ме­ст­но­сти.

Для ук­ре­п­ле­ния доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ний обе сто­ро­ны от­ка­за­лись от рас­смот­ре­ния всех на­ко­пив­ших­ся к 1727 году дел о пе­ре­беж­чи­ках, обя­зы­ва­ясь в даль­ней­шем про­из­во­дить вза­им­ную вы­да­чу их без про­мед­ле­ния. Во­зоб­нов­ля­лась российско-китайская ка­ра­ван­ная тор­гов­ля, чис­лен­ность российских тор­го­вых ка­ра­ва­нов ог­ра­ни­чи­ва­лась 200 человек, ус­та­нав­ли­вал­ся срок их от­прав­ки в Пе­кин - 1 раз в 3 го­да; по­сто­ян­ная бес­по­шлин­ная по­гра­нич­ная тор­гов­ля от­кры­ва­лась при Нер­чин­ске (с 1728 года ве­лась в Цу­ру­хай­ту) и в «удоб­ном ме­сте» на реке Кях­та (в 1728 году ос­но­ва­но ук­реп­лён­ное тор­го­вое по­се­ле­ние Кях­та ).

Кяхтинским договором юри­ди­че­ски оформ­ле­но на­хо­ж­де­ние в Пе­ки­не Российской ду­хов­ной мис­сии - фак­ти­чески не­официального ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­тель­ст­ва Рос­сии в Ки­тае, что спо­соб­ство­ва­ло раз­ви­тию российско-китайских от­но­ше­ний и российского ки­тае­ве­де­ния. Кяхтинский договор пред­по­ла­гал воз­мож­ность су­ще­ст­во­ва­ния на российское по­соль­ском дво­ре пра­во­слав­ной церк­ви. Ус­та­нав­ли­вал по­ря­док приё­ма по­сольств и ве­де­ния ди­пло­ма­тической пе­ре­пис­ки ме­жду российским Се­на­том и китайским Три­бу­на­лом внеш­них сно­ше­ний (Ли­фань­юа­нем), что сни­ма­ло про­бле­му ука­за­ния в до­ку­мен­тах ти­ту­лов мо­нар­хов. Уре­гу­ли­ро­ва­ние всех кон­флик­тов на гра­ни­це воз­ла­га­лось на по­гра­нич­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию обе­их сто­рон. Бо­лее 100 лет Кяхтинский договор оп­ре­де­лял ха­рак­тер и нор­мы взаи­мо­от­но­ше­ний меж­ду Рос­си­ей и Ки­та­ем.

По вза­им­но­му со­гла­сию сто­рон не­ко­то­рые по­ло­же­ния Кяхтинского договора уточ­ня­лись и из­ме­ня­лись Ай­гун­ским до­го­во­ром 1858 года, Тянь­цзинь­ским трак­та­том 1858 года и Пе­кин­ским трак­та­том 1860 года .

Ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с Ки­та­ем. 1689–1881 гг. СПб., 1889;

Рус­ско-ки­тай­ские от­но­ше­ния в XVIII в. М., 1990–2006. Т. 2–3;

Рус­ско-ки­тай­ские до­го­вор­но-пра­во­вые ак­ты (1689–1916). М., 2004.