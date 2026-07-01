КЯХТА

КЯХТА - город в России , в южной части Бурятии, центр Кяхтинского района.

Население 19,4 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в За­бай­ка­лье, на Се­лен­гин­ском сред­не­го­рье, в 35 км от железнодорожной станции На­уш­ки, близ гра­ницы с Мон­го­ли­ей.

На мес­те современного го­ро­да в 1-й четверти XVIII века су­ще­ст­во­ва­ло Бар­су­ков­ское зи­мо­вье. В 1727 году на его мес­те по при­ка­зу российского ди­пло­ма­та С.Л. Ра­гу­зин­ско­го-Вла­ди­сла­ви­ча ос­но­ва­на Тро­иц­кая (Но­во­тро­иц­кая, позд­нее - Тро­иц­ко­сав­ская) кре­пость (стро­и­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1728 году; сне­се­на в начале XIX века). В 1728 году по ус­ло­ви­ям русско-китайского Кях­тин­ско­го до­го­во­ра 1727 года близ Тро­иц­кой кре­по­сти, на гра­ни­це с Ки­та­ем на­про­тив китайского се­ле­ния Май­ма­чен, Ра­гу­зин­ский-Вла­ди­сла­вич ос­но­вал ук­ре­п­лён­ное тор­го­вое по­се­ле­ние Кях­та (с 1743 года Кях­тин­ская сло­бо­да). Тро­иц­ко­сав­ская кре­пость (с 1805 года за­штат­ный город Тро­иц­косавск) и Кях­тин­ская сло­бо­да вхо­ди­ли в со­став Ир­кут­ской провинции Си­бир­ской губернии (до 1764 года), Ир­кут­ской губ. (1764-1851 годы; в 1783-1796 годах - Ир­кут­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), За­бай­каль­ской область (1863-1920 годы). С 1772 года Кях­тин­ская сло­бо­да ста­ла един­ст­вен­ным пунк­том ле­галь­ной российско-китайской тор­гов­ли (8,3% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та, 1775 год; еже­год­ный то­ва­ро­обо­рот в 1757-1762 годах со­став­лял свыше 1 миллиона рублей, в 1780-1785 годах - свыше 6,3 миллионов руб.). Основным на­се­ле­ни­ем сло­бо­ды бы­ли куп­цы и це­хо­вые ре­мес­лен­ни­ки. В 1792 году сю­да пе­ре­ве­де­на та­мож­ня из Ир­кут­ска. Тор­го­вые опе­ра­ции российских куп­цов осу­ще­ст­в­ля­лись по осо­бым пра­ви­лам, про­во­дить их мог­ли ис­клю­чи­тель­но российские под­дан­ные. Все опе­ра­ции в 1800-1855 годов но­си­ли без­де­неж­ный ха­рак­тер (уни­каль­ный слу­чай в российской и ме­ж­ду­народной тор­гов­ле), рас­цен­ки на российские то­ва­ры и ка­че­ст­во китайского то­ва­ра оп­ре­де­ля­ла вы­бор­ная кол­ле­гия из 6 куп­цов («ком­пань­о­нов», или «ста­рей­шин»). Китайские то­ва­ры в XVIII веке - главным образом хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни, в XIX веке - чай; российские то­ва­ры в XVIII веке - пуш­ни­на, в XIX веке - тек­стиль­ные из­де­лия (сук­на, плис, сит­цы).

В 1809 году в Тро­иц­ко­савск пе­ре­се­ле­ны все жи­те­ли Кях­тин­ской сло­бо­ды, за ис­клю­че­ни­ем куп­цов, уча­ст­во­вав­ших в оп­то­вой тор­гов­ле, а в сло­бо­де за­пре­ще­но се­лить­ся. С 1822 года в Тро­иц­ко­сав­ске раз­ме­ща­лось по­гра­нич­ное управ­ле­ние. В 1851 году соз­да­но Кях­тин­ское гра­до­на­чаль­ст­во с цен­тром в городе Тро­иц­ко­савск, вклю­чив­шее в се­бя так­же Кях­тин­скую и Усть-Кях­тин­скую сло­бо­ды с при­ле­гаю­щи­ми зем­ля­ми (в ре­зуль­та­те Тро­иц­ко­савск и Кях­та в адм. пла­не окон­ча­тель­но объ­е­ди­ни­лись). Кях­тин­ский гра­до­на­чаль­ник на­пря­мую под­чи­нял­ся генерал-гу­бер­на­то­ру Восточной Си­би­ри. В 1861 году кях­тин­ская та­мож­ня пе­ре­ве­де­на об­рат­но в Ир­кутск, а в Тро­иц­ко­сав­ске соз­да­но по­сто­ян­ное ка­зна­чей­ст­во. Мо­но­по­лию кях­тин­ско­го ку­пе­че­ст­ва на чае­тор­гов­лю по­дор­ва­ло при­ня­тое в 1862 году российским пра­ви­тель­ст­вом ре­ше­ние о раз­ре­ше­нии вво­зить чай в Рос­сию че­рез западную гра­ни­цу (с от­кры­ти­ем в 1869 году су­до­ход­ст­ва по Су­эц­ко­му ка­на­лу тор­гов­ля че­рез Кях­тин­скую сло­бо­ду ещё бо­лее со­кра­ти­лась). В 1863 году Кях­тин­ское гра­до­на­чаль­ст­во ли­к­ви­ди­ро­ва­но, а его тер­ри­то­рия во­шла в со­став За­бай­каль­ской об­лас­ти с пра­ва­ми осо­бо­го управ­ле­ния. В 1872 году об­ра­зо­ван Тро­иц­ко­сав­ский округ (с 1901 года уезд) За­бай­каль­ской области. Со 2-й половины 1880-х годов на­ча­лось не­ук­лон­ное па­де­ние обо­ро­тов тор­гов­ли в Кях­тин­ской сло­бо­де. На ру­бе­же XIX-XX веков в свя­зи со строи­тель­ст­вом Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли и Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги , про­шед­ших в сто­ро­не от Тро­иц­ко­сав­ска и Кях­тин­ской сло­бо­ды, по­след­няя со­хра­ни­ла зна­че­ние цен­тра только си­бир­ской оп­то­вой тор­гов­ли, здесь ве­лась так­же российско-монгольская тор­гов­ля. В 1915 году в Тро­иц­ко­сав­ске под­пи­са­но российско-китайско-монгольское со­гла­ше­ние, ре­гу­ли­ро­вав­шее по­ли­тические и тер­ри­то­ри­аль­ные во­про­сы, свя­зан­ные с при­зна­ни­ем ав­то­но­мии Внеш­ней Мон­го­лии.

В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов , в феврале 1918 года в Тро­иц­ко­сав­ске ус­та­нов­ле­на советская власть. В августе 1918 года го­род за­нят си­ла­ми бе­лых ар­мий, 4 марта 1920 года - крас­ны­ми пар­ти­за­на­ми. В 1920-1922 годах Тро­иц­ко­савск - уезд­ный центр При­бай­каль­ской области Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки, в 1923 году - При­бай­каль­ской губернии РСФСР. В 1920-1921 годах здесь ве­ли свою дея­тель­ность монгольские ре­во­лю­цио­не­ры Су­хэ-Ба­тор и Х. Чой­бал­сан, 1-3 марта 1921 года про­шёл 1-й съезд Монгольской народной пар­тии. 7 июня 1921 года Тро­иц­ко­савск за­нят час­тя­ми 1-й кавказской бри­га­ды ба­ро­на Р.Ф. Ун­гер­на фон Штерн­бер­га, 11 ию­ня ос­во­бо­ж­дён си­ла­ми монгольской На­род­но-ре­во­люционной ар­мии и час­тя­ми РККА.

В 1923-1973 годах центр Тро­иц­ко­сав­ско­го (с 1927 года Кях­тин­ско­го) ай­ма­ка Бу­рят- Мон­голь­ской (с 1958 года Бу­рят­ской) АССР. В 1934 году Тро­иц­ко­савск пе­ре­име­но­ван в К. Рай­он­ный центр Бу­рят­ской АССР (1973-1990 годы), Бу­рят­ской ССР (1990-1992 годы), Рес­пуб­ли­ки Бу­ря­тия (с 1992 год).

Со­хра­ни­лись: Тро­иц­кий (1812-1817 годы) и Вос­кре­сен­ский (1830-1838 годы) со­бо­ры, Ус­пен­ская церковь (1884-1888 годы), Гос­ти­ный двор (1842 год) и тор­го­вые ря­ды (1847-1853 годы), зда­ния жен­ской гим­на­зии (1862 год), Алек­се­ев­ско­го ре­аль­но­го училища (1876 год), биб­лио­те­ки (1887 год); дом Кур­ба­то­ва (1820-е годы), дом куп­ца А.М. Луш­ни­ко­ва (середина XIX века). Крае­ведческий му­зей имени академика В.А. Об­ру­че­ва (1890 год). Пла­не­та­рий.

Пря­диль­но-ткац­кая фаб­ри­ка, мо­лоч­ный и пи­во­ва­рен­ный за­во­ды.

В 30 км от Кяхты - гря­зе­ле­чеб­ный ку­рорт Ки­ран, в 40 км - ста­рей­ший в За­бай­калье Му­ро­чин­ский (Цон­голь­ский) да­цан (ос­но­ван в 1741 году, пер­вые де­ревянные по­строй­ки - 1758 год).

Дополнительная литература:

Суб­бо­тин А. П. Чай и чай­ная тор­гов­ля в Рос­сии и дру­гих го­су­дар­ст­вах. СПб., 1892;

Крат­кий очерк воз­ник­но­ве­ния, раз­ви­тия и те­пе­реш­не­го со­стоя­ния на­ших тор­го­вых с Ки­та­ем сно­ше­ний че­рез Кях­ту. М., 1896;

Си­лин Е. П. Кях­та в XVIII в. [Ир­кутск], 1947;

Вил­ков О. Н. К ис­то­рии Кях­ты в XVIII в. // Из­вес­тия Си­бир­ско­го от­де­ле­ния АН СССР. Сер. об­ще­ст­вен­ных на­ук. Вып. 2. 1972. № 6;

Крав­цов В. Т. Кях­та ре­во­лю­ци­он­ная. Улан-Удэ, 1977

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