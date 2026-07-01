КЯХТА
КЯХТА - город в России, в южной части Бурятии, центр Кяхтинского района.
Население 19,4 тысяч человек (2009 год). Расположен в Забайкалье, на Селенгинском среднегорье, в 35 км от железнодорожной станции Наушки, близ границы с Монголией.
На месте современного города в 1-й четверти XVIII века существовало Барсуковское зимовье. В 1727 году на его месте по приказу российского дипломата С.Л. Рагузинского-Владиславича основана Троицкая (Новотроицкая, позднее - Троицкосавская) крепость (строительство завершено в 1728 году; снесена в начале XIX века). В 1728 году по условиям русско-китайского Кяхтинского договора 1727 года близ Троицкой крепости, на границе с Китаем напротив китайского селения Маймачен, Рагузинский-Владиславич основал укреплённое торговое поселение Кяхта (с 1743 года Кяхтинская слобода). Троицкосавская крепость (с 1805 года заштатный город Троицкосавск) и Кяхтинская слобода входили в состав Иркутской провинции Сибирской губернии (до 1764 года), Иркутской губ. (1764-1851 годы; в 1783-1796 годах - Иркутское наместничество), Забайкальской область (1863-1920 годы). С 1772 года Кяхтинская слобода стала единственным пунктом легальной российско-китайской торговли (8,3% внешнеторгового оборота, 1775 год; ежегодный товарооборот в 1757-1762 годах составлял свыше 1 миллиона рублей, в 1780-1785 годах - свыше 6,3 миллионов руб.). Основным населением слободы были купцы и цеховые ремесленники. В 1792 году сюда переведена таможня из Иркутска. Торговые операции российских купцов осуществлялись по особым правилам, проводить их могли исключительно российские подданные. Все операции в 1800-1855 годов носили безденежный характер (уникальный случай в российской и международной торговле), расценки на российские товары и качество китайского товара определяла выборная коллегия из 6 купцов («компаньонов», или «старейшин»). Китайские товары в XVIII веке - главным образом хлопчатобумажные ткани, в XIX веке - чай; российские товары в XVIII веке - пушнина, в XIX веке - текстильные изделия (сукна, плис, ситцы).
В 1809 году в Троицкосавск переселены все жители Кяхтинской слободы, за исключением купцов, участвовавших в оптовой торговле, а в слободе запрещено селиться. С 1822 года в Троицкосавске размещалось пограничное управление. В 1851 году создано Кяхтинское градоначальство с центром в городе Троицкосавск, включившее в себя также Кяхтинскую и Усть-Кяхтинскую слободы с прилегающими землями (в результате Троицкосавск и Кяхта в адм. плане окончательно объединились). Кяхтинский градоначальник напрямую подчинялся генерал-губернатору Восточной Сибири. В 1861 году кяхтинская таможня переведена обратно в Иркутск, а в Троицкосавске создано постоянное казначейство. Монополию кяхтинского купечества на чаеторговлю подорвало принятое в 1862 году российским правительством решение о разрешении ввозить чай в Россию через западную границу (с открытием в 1869 году судоходства по Суэцкому каналу торговля через Кяхтинскую слободу ещё более сократилась). В 1863 году Кяхтинское градоначальство ликвидировано, а его территория вошла в состав Забайкальской области с правами особого управления. В 1872 году образован Троицкосавский округ (с 1901 года уезд) Забайкальской области. Со 2-й половины 1880-х годов началось неуклонное падение оборотов торговли в Кяхтинской слободе. На рубеже XIX-XX веков в связи со строительством Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги, прошедших в стороне от Троицкосавска и Кяхтинской слободы, последняя сохранила значение центра только сибирской оптовой торговли, здесь велась также российско-монгольская торговля. В 1915 году в Троицкосавске подписано российско-китайско-монгольское соглашение, регулировавшее политические и территориальные вопросы, связанные с признанием автономии Внешней Монголии.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, в феврале 1918 года в Троицкосавске установлена советская власть. В августе 1918 года город занят силами белых армий, 4 марта 1920 года - красными партизанами. В 1920-1922 годах Троицкосавск - уездный центр Прибайкальской области Дальневосточной республики, в 1923 году - Прибайкальской губернии РСФСР. В 1920-1921 годах здесь вели свою деятельность монгольские революционеры Сухэ-Батор и Х. Чойбалсан, 1-3 марта 1921 года прошёл 1-й съезд Монгольской народной партии. 7 июня 1921 года Троицкосавск занят частями 1-й кавказской бригады барона Р.Ф. Унгерна фон Штернберга, 11 июня освобождён силами монгольской Народно-революционной армии и частями РККА.
В 1923-1973 годах центр Троицкосавского (с 1927 года Кяхтинского) аймака Бурят- Монгольской (с 1958 года Бурятской) АССР. В 1934 году Троицкосавск переименован в К. Районный центр Бурятской АССР (1973-1990 годы), Бурятской ССР (1990-1992 годы), Республики Бурятия (с 1992 год).
Сохранились: Троицкий (1812-1817 годы) и Воскресенский (1830-1838 годы) соборы, Успенская церковь (1884-1888 годы), Гостиный двор (1842 год) и торговые ряды (1847-1853 годы), здания женской гимназии (1862 год), Алексеевского реального училища (1876 год), библиотеки (1887 год); дом Курбатова (1820-е годы), дом купца А.М. Лушникова (середина XIX века). Краеведческий музей имени академика В.А. Обручева (1890 год). Планетарий.
Прядильно-ткацкая фабрика, молочный и пивоваренный заводы.
В 30 км от Кяхты - грязелечебный курорт Киран, в 40 км - старейший в Забайкалье Мурочинский (Цонгольский) дацан (основан в 1741 году, первые деревянные постройки - 1758 год).
Дополнительная литература:
Субботин А. П. Чай и чайная торговля в России и других государствах. СПб., 1892;
Краткий очерк возникновения, развития и теперешнего состояния наших торговых с Китаем сношений через Кяхту. М., 1896;
Силин Е. П. Кяхта в XVIII в. [Иркутск], 1947;
Вилков О. Н. К истории Кяхты в XVIII в. // Известия Сибирского отделения АН СССР. Сер. общественных наук. Вып. 2. 1972. № 6;
Кравцов В. Т. Кяхта революционная. Улан-Удэ, 1977