КЯФАР

КЯФАР - го­ро­ди­ще IX-XII веков ала­нов Северного Кав­ка­за.

Рас­по­ло­же­но на уз­ком ле­си­стом хреб­те Мы­цеш­та, у слия­ния рек Кя­фар и Кри­вая, в вер­ховь­ях Боль­шо­го Зе­лен­чу­ка, в 1,5 км от современного посёлка Ле­со-Кя­фарь (Зе­лен­чук­ский район Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии, Рос­сия). Из­вест­но с 1860-x годов (упо­мя­ну­то в 1860 году А-Д. Г. - «во­ен­ным ано­ни­мом»); опи­са­но К.Ф. Ста­лем в 1900 году; рас­коп­ки П.Г. Ак­ри­та­са и В.А. Куз­не­цо­ва (1952, 1954 годы), Х.Х. Бид­жие­ва (1985 год), И.А. Ар­жан­це­вой (1991-1995 годы).

Вклю­ча­ет Верх­нюю («Мо­на­ший Шпиль») и Ниж­нюю час­ти, со­еди­нён­ные до­ро­гой, со сто­ро­ны реки Кри­вая (по верх­не­му кон­ту­ру хреб­та) ограждён­ные сте­ной из пли­ток пес­ча­ни­ка, и при­мы­каю­щее к го­ро­ди­щу боль­шое не­ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние на бе­ре­гу реки Кя­фар (об­щая площадь около 80 гектар). Об­вод­ная сте­на мес­та­ми со­хра­ни­лась до 3 м в вы­со­ту, ши­ри­на дос­ти­га­ла 2-2,5 м; име­ла па­ра­пет и сис­те­му бой­ниц. Верх­нее го­ро­ди­ще раз­де­ле­но на несколько час­тей в со­от­вет­ст­вии с рель­е­фом, так как хре­бет сту­пен­ча­то по­ни­жа­ет­ся с юга на се­вер. Все час­ти со­об­ща­ют­ся ме­ж­ду со­бой во­ро­та­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми ан­фи­ла­дой по оси центральной ули­цы, иду­щей вдоль греб­ня хреб­та.

За­фик­си­ро­вано 115 жи­лых и административных зда­ний из кам­ня, сло­жен­ных всухую или с при­ме­не­ни­ем сла­бо­гли­ня­ных рас­тво­ров. По­строй­ки мно­го­ка­мер­ные, слож­ной пла­ни­ров­ки, не­ко­то­рые с по­лу­под­зем­ны­ми (хо­зяй­ст­вен­ны­ми) эта­жа­ми, за­глуб­лён­ны­ми в ска­лу. В Ниж­нем го­ро­ди­ще жи­лых по­стро­ек нет, но за­фик­си­ро­ва­но несколько ком­плек­сов (мо­гут быть трак­то­ва­ны как куль­то­вые): ка­мен­ные «ла­би­рин­ты» и рас­по­ло­жен­ные оди­ноч­но или груп­па­ми боль­шие об­ра­бо­тан­ные пли­ты, не­ко­то­рые по­став­ле­ны на «нож­ки» (стол­би­ки, сло­жен­ные из пли­ток пес­ча­ни­ка), на мно­гих есть пет­рог­ли­фы (оле­ни, кре­сты, там­го­об­раз­ные зна­ки, «ва­ви­ло­ны»). Пред­по­ла­га­ет­ся, что это жерт­вен­ные кам­ни, а изо­бра­же­ния свя­за­ны с охот­ничь­ей ма­ги­ей. На од­ной из скаль­ных пло­ща­док ис­сле­до­ва­но со­ору­же­ние, ко­то­рое мог­ло быть не­боль­шой од­но­ап­сид­ной цер­ко­вью или ча­сов­ней (ана­ло­гич­ные церк­ви X-XIII веков из­вест­ны в гор­ных рай­онах Северного Кав­ка­за и За­кав­ка­зья). В де­ко­ре ар­хитектурных де­та­лей, най­ден­ных в за­ва­лах и воз­ле по­стро­ек, встре­ча­ет­ся хри­сти­ан­ская сим­во­ли­ка (кре­сты, ор­лы с коль­цом в клю­ве).

Куль­тур­ный слой (до 80 см) со­хра­нил­ся лишь на ров­ных уча­ст­ках, ме­ж­ду скаль­ны­ми вы­сту­па­ми и круп­ны­ми по­строй­ка­ми. Сре­ди на­хо­док - ке­ра­ми­ка IX-XII веков, на отдельных уча­ст­ках встре­ча­ют­ся пред­ме­ты меот­ской ар­хео­ло­гической куль­ту­ры пер­вых ве­ков нашей эры. С К. свя­зан не­боль­шой нек­ро­поль , со­стоя­щий из за­хо­ро­не­ний в доль­ме­но­об­раз­ных скле­пах (раз­граб­ле­ны в древ­но­сти); су­дя по рель­е­фу (рисунок), не ря­до­вых жи­те­лей го­ро­да. Кяфар кон­тро­ли­ро­вал од­ну из са­мых ин­тен­сив­ных ве­ток Да­рин­ской до­ро­ги Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти. Рас­цвет Кяфара и ана­ло­гич­ных ему го­ро­дов-кре­по­стей в X-XII веках свя­зан так­же с ак­ти­ви­за­ци­ей по­ли­ти­ки Ви­зан­тии на Северном Кав­ка­зе и ин­тен­сив­ным рас­про­стра­не­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва сре­ди ала­нов. Все они пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние вско­ре по­сле та­та­ро-мон­голь­ско­го за­вое­ва­ния Северного Кав­ка­за, ко­то­рое раз­ру­ши­ло слож­ную от­ла­жен­ную ин­фра­струк­ту­ру ре­гио­на. Вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что Кяфар был ре­зи­ден­ци­ей од­но­го из пра­ви­те­лей Ала­нии XI века - Дур­гу­ле­ля Ве­ли­ко­го, упо­ми­нав­ше­го­ся в грузинских и ви­зантийских ис­точ­ни­ках.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)