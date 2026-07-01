КЯФАР
КЯФАР - городище IX-XII веков аланов Северного Кавказа.
Расположено на узком лесистом хребте Мыцешта, у слияния рек Кяфар и Кривая, в верховьях Большого Зеленчука, в 1,5 км от современного посёлка Лесо-Кяфарь (Зеленчукский район Карачаево-Черкесии, Россия). Известно с 1860-x годов (упомянуто в 1860 году А-Д. Г. - «военным анонимом»); описано К.Ф. Сталем в 1900 году; раскопки П.Г. Акритаса и В.А. Кузнецова (1952, 1954 годы), Х.Х. Биджиева (1985 год), И.А. Аржанцевой (1991-1995 годы).
Включает Верхнюю («Монаший Шпиль») и Нижнюю части, соединённые дорогой, со стороны реки Кривая (по верхнему контуру хребта) ограждённые стеной из плиток песчаника, и примыкающее к городищу большое неукреплённое поселение на берегу реки Кяфар (общая площадь около 80 гектар). Обводная стена местами сохранилась до 3 м в высоту, ширина достигала 2-2,5 м; имела парапет и систему бойниц. Верхнее городище разделено на несколько частей в соответствии с рельефом, так как хребет ступенчато понижается с юга на север. Все части сообщаются между собой воротами, расположенными анфиладой по оси центральной улицы, идущей вдоль гребня хребта.
Зафиксировано 115 жилых и административных зданий из камня, сложенных всухую или с применением слабоглиняных растворов. Постройки многокамерные, сложной планировки, некоторые с полуподземными (хозяйственными) этажами, заглублёнными в скалу. В Нижнем городище жилых построек нет, но зафиксировано несколько комплексов (могут быть трактованы как культовые): каменные «лабиринты» и расположенные одиночно или группами большие обработанные плиты, некоторые поставлены на «ножки» (столбики, сложенные из плиток песчаника), на многих есть петроглифы (олени, кресты, тамгообразные знаки, «вавилоны»). Предполагается, что это жертвенные камни, а изображения связаны с охотничьей магией. На одной из скальных площадок исследовано сооружение, которое могло быть небольшой одноапсидной церковью или часовней (аналогичные церкви X-XIII веков известны в горных районах Северного Кавказа и Закавказья). В декоре архитектурных деталей, найденных в завалах и возле построек, встречается христианская символика (кресты, орлы с кольцом в клюве).
Культурный слой (до 80 см) сохранился лишь на ровных участках, между скальными выступами и крупными постройками. Среди находок - керамика IX-XII веков, на отдельных участках встречаются предметы меотской археологической культуры первых веков нашей эры. С К. связан небольшой некрополь, состоящий из захоронений в дольменообразных склепах (разграблены в древности); судя по рельефу (рисунок), не рядовых жителей города. Кяфар контролировал одну из самых интенсивных веток Даринской дороги Великого шёлкового пути. Расцвет Кяфара и аналогичных ему городов-крепостей в X-XII веках связан также с активизацией политики Византии на Северном Кавказе и интенсивным распространением христианства среди аланов. Все они прекратили существование вскоре после татаро-монгольского завоевания Северного Кавказа, которое разрушило сложную отлаженную инфраструктуру региона. Высказано предположение, что Кяфар был резиденцией одного из правителей Алании XI века - Дургулеля Великого, упоминавшегося в грузинских и византийских источниках.