КВИРИНАЛ (лат. Collis Quirinalis)

Один из семи холмов Рима , расположен к северо-востоку от центра города.

Первоначально Квиринал был частью группы холмов, включавших в себя Латиар, Муциал (или Санквал) и Салютар, исчезнувшие в результате строительства в позднее средневековье и раннее новое время. Согласно традиции, на Квиринале располагалась небольшая сабинская деревня. Холм получил свое название в честь бога Квирина , алтарь которого располагался на его вершине, там же располагался храм богини Флоры, почитаемой сабинами и осками. Возможно, на Квиринале могли почитаться божества Капитолийской триады (Юпитер, Минерва, Юнона) еще до того, как они оказались связаны с Капитолием . Там жил царь сабинян Тит Таций после мира, заключенного с Ромулом. Данные традиции подтверждаются обнаруженными погребениями VIII-VII вв. до н.э. Согласно Титу Ливию, холм стал частью Рима при Сервии Туллии вместе с Виминалом в VI в. до н.э. Во времена Республики на Квиринале располагались много знаменитых римских храмов: Старый Капитолий (Capitolium vetus), Semo Sancus (божества бога-покровителя клятв, статую которого христианский апологет Юстин счел статуей Симона Мага), Здоровья (Salus), Венеры Эрицины, а при императоре Каракалле был построен храм Сераписа. На склоне Квиринала располагались сады Саллюстия; в эпоху поздней Республики и Империи там жили Тит Помпоний Аттик и Марциал . Диоклетиан и Константин воздвигли на Квиринале большие термы, практически полностью сохранившиеся до наших дней.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев