КВИРИН (лат. Quirinus)

Древнеиталийский бог, сначала покровитель жизнетворящих сил природы, затем – военных действий.

Фест сообщает, что у него были «священные руки»; его культовый партнер – богиня Гора, о которой больше ничего неизвестно. Этимологически имя Квирин в древности связывали либо с названием сабинского города Куры, либо с сабинским словом quiris, «копье»; в настоящее время полагают, что в основе этого слова лежит vir, «муж», «мужчина». Изначально Квирин – сабинский бог природы, был перенесен в Рим в результате договора между Ромулом и сабинским царем Титом Тацием и вошел в триаду главных римских богов наравне с Юпитером и Марсом, каждый из которых имел своего верховного жреца – фламина. Квирин считался мирной ипостасью Марса, он – бог народных собраний, откуда название римских граждан «квириты» . Вероятно, это представление соответствовало взаимосвязи народного ополчения и комиций. После смерти Ромула имя Квирина было присвоено ему. В честь этого бога был назван Квиринальский холм , на котором был возведен храм Квирина и 17 февраля проводились Квириналии. Фламин Квирина принимал участие в культе Робиго, божества, спасавшего урожай от гибели, и в культе Акки Ларенции, благодетельницы римского народа. В более позднее время культ Квирина был оттеснен на задний план почитанием Юпитера и Марса.

Иллюстрация :

Квирин. Динарий. Рим. 56 г. до н.э.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев