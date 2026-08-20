КВИНТ ИЗ СМИРНЫ, КВИНТ КАЛАБРИЙСКИЙ (др.-греч. Κόϊντος Σμυρναῖος; лат. Quintus Smyrnaeus, Quintus Calaber)

Древнегреческий поэт-эпик IV в. н.э.

Квинт происходил из малоазийской Смирны; «Калабрийским» его называют по месту обнаружения одной из рукописей с его стихами. Ему принадлежала мифологическая поэма «О том, что произошло после Гомера» (др.-греч. Τὰ μετὰ τὸν Ὅμηρον, Τὰ μεθ᾽ Ὅμηρον, лат. Posthomerica) в 14 книгах, описывавшая то, что произошло между событиями, описанными Гомером в «Илиаде» и «Одиссее». Она начинается с прибытия царицы амазонок Пентесилеи на помощь троянцам и ее смерти от руки Ахилла, затем следуют описания прибытия и смерти Мемнона, смерти Ахилла, игр при его погребении, спора об оружии Ахилла, смерти Аякса, прибытия Неоптолема, привезенного Одиссеем и Фениксом, призвания Филоктета с Лемноса , смерти Париса , истории с деревянным конем и разрушения Трои, возвращения греков и разметавшей их корабли бури.

Квинт при составлении своей поэмы пользовался неким мифографическим сочинением или сочинениями, дополняя его сведения тем, что он почерпнул у греческих трагиков и последующих писателей; вряд ли он имел под рукой записи древних киклических поэм. Не ясны его отношения с Вергилием: он или читал и знал «Энеиду», или Квинт и Вергилий пользовались одним источником.

Квинт часто пользуется сравнениями, его язык подражает гомеровскому, хотя там и встречается много выражений, заимствованных у других авторов.

Сочинения :

Quintus Smyrnaeus: Der Untergang Trojas. Griechisch und Deutsch, hrsg., übers. und komm. von Ursula Gärtner. Bd. 1-2. Darmstadt, 2010.