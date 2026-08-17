КВИНДЕЦИМВИРЫ, КВИНДЕЦИМВИРЫ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ (лат. quindecimviri sacris faciundis ‒ пятнадцать мужей для священнодействий)

Римская жреческая коллегия.

Главной обязанностью ее членов было следить за Сивиллиными книгами и справляться с ними по решению сената. Изначально она состояла из двух человек, после 367 г. – из десяти (пять патрициев и пять плебеев ), в I в. до н.э. была преобразована в коллегию пятнадцати, вероятно, Суллой, Цезарь добавил еще одного, но название осталось прежним.

По легенде, коллегия была учреждена Тарквинием Гордым после того, как он купил Сивиллины книги (одну или три). Жреческий сан ее членов сохранялся пожизненно, его носители освобождались от воинской службы и общественных обязанностей. Как назначались жрецы после изгнания царя, неизвестно. После 367 г. до н.э. они кооптировались, после закона Домиция 103 г. до н.э. избирались, императоры получили право произвольного назначения жрецов.

Жрецы, прежде всего, заботились о Сивиллиных оракулах: эти тексты хранились в тайне, поэтому даже переписывать ветхие тексты они должны были лично; по преданию, Тарквиний казнил жреца за то, что тот дал скопировать некоторые оракулы. По приказу сената жрецы обращались к тексту, причем он оставался в тайне, оглашалась только интерпретация. Как правило, целью обращения к Сивиллиным книгам было не предсказание будущего, а указание на то, какие жертвы и обряды нужно провести для умиротворения богов. Часто таким образом давались указания ввести в Риме культ того или иного божества или новые ритуалы, часто греческого происхождения. Так были введены культ Эскулапа (293 г. до н.э.), Флоралии (238 г. до н.э.), игры в честь Аполлона (212 г. до н.э.), Столетние игры , культ Кибелы (204 г. до н.э.), обряд лектистерний, построено много храмов.

Однако, стоя у истоков новых для Рима культов, они не осуществляли за ними дальнейшего контроля. Квиндецимвиры проводили экстраординарные жертвоприношения, в том числе и человеческие. Известными членами этой коллегии были историк Октавиан Август, Марк Випсаний Агриппа, Корнелий Тацит .

Автор статьи: А.Д. Пантелеев