КВЕТТА

Кветта — город в Пакистане, административный центр провинции Белуджистан .

Население 1,172 млн человек (2017), общая площадь — 2656 кв. км. Основную часть жителей составляют белуджи , пуштуны, панджабцы и брагуи. Кроме того, в К. существует шиитская община этнических хазарейцев (300—400 тыс. человек), которые являются объектом постоянных атак со стороны суннитского большинства населения.

Наиболее ранние следы пребывания человека в районе К. относятся к периоду палеолита, а первые оседлые поселения датируются эпохой керамического неолита (VII—VI тысячелетия до н. э.). К. впервые упоминается в источниках XI в. как поселение, захваченное Махмудом Газневи в ходе одного из его походов на Индостан. Вплоть до начала XVI в. территорию К. контролировали разные афганские династии. В 1512 она перешла под управление ханов белуджского княжества Калат, которые выстроили в К. укрепленный форт. Афганско-белуджское соперничество за контроль над К. продолжалось вплоть до середины XVIII в. и завершилось победой Калата. В 1876 К. была оккупирована англичанами, которые поначалу управляли ей от имени хана Калата, а в 1883 взяли территорию К. в аренду у хана и преобразовали ее в политическое агентство. В 1947 К. в числе прочих территорий Британского Белуджистана была передана Пакистану.

Лит.: Farrington S. M. Quetta: Monuments and Inscriptions — Baluchistan, Pakistan. London, 1992.