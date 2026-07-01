КВЕБЕКСКИЙ АКТ 1774 (БИЛЛЬ О КВЕБЕКЕ)

Квебекский акт 1774 (билль о Квебеке) — законодательный акт британского парламента.

Одобрен королем Георгом III 22 июня 1774, вступил в силу 1 мая 1775. К. а. определил порядок управления провинцией Квебек (ранее Новая Франция). Заменил действовавшую в провинции королевскую Прокламацию 1763. К. а. предусматривал расширение границ Квебека за счет включения в его состав п-ова Лабрадор, о. Антикости и Мадлен, индейских территорий в междуречье Миссисипи и Огайо к югу от Великих озер. К. а. подтверждал восстановление сеньориальной системы и прежней (французской) системы гражданского права, права и привилегии католической церкви и духовенства, однако не регулировал статус французского языка на территории Квебека, не предусматривал учреждение местной административной ассамблеи. К. а. был принят одновременно с репрессивными «нестерпимыми» актами в отношении североамериканских колоний и негативно встречен британским обществом. К. а. гарантировал лояльность канадцев по отношению к Великобритании во время Войны за независимость в Северной Америке 1775—1783 . Отменен принятием Конституционного акта 1791 .

Лит.: Нохрин И. М. Канада английская или французская? Утверждение британской колониальной администрации в Квебеке и первые попытки урегулирования межэтнических противоречий (1763—1791 гг.). Челябинск, 2013; Lawson Ph. The Imperial Challenge: Quebec and Britain in the Age of the American Revolution. Montreal, 1994.