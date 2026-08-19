КВЕБЕК

Квебек (фр. Le Québec, от алгонкин. «кебек» — сужение реки) — историческая область и провинция на востоке Канады, населенная преимущественно франко-канадцами.

Площадь — 1 542 056 кв. км. Население — 8,164 млн человек (2016), из которых 77,1 % называет родным языком французский, 13,15 % — не французский и не английский, 7,45 % — английский, причем 94,5 % владеют французским. Административный центр — Квебек. До прихода европейцев земли Квебека занимали индейцы-алгонкины и эскимосы. Первые французские колонисты появились после исследований Ж. Картье 1534—1535, открывшего залив и реку Св. Лаврентия. В 1608 С. де Шамплейн основал город Квебек (с 1663 — столица колонии Новая Франция). В 1634 был основан город Труа-Ривьер, в 1642 — город Монреаль. По итогам Семилетней войны 1756—1763 колония Новая Франция перешла Великобритании под названием К. Оставшиеся жить в К. 70 тыс. французов заложили основу франко-канадской нации. Чтобы обеспечить лояльность франко-канадцев в эпоху обострения отношений Великобритании со своими колониями в Новом Свете (см. Война за независимость в Северной Америке 1775—1783 ), официальный Лондон Квебекским актом (1774) признал права Католической церкви в К. (в самой Великобритании в то время еще продолжали действовать суровые антикатолические законы) и разрешил в нем применение французского гражданского права.

По Конституционному акту 1791 Квебек был разделен на две колонии — франкоязычную Нижнюю Канаду (юг современной провинции Квебек) и англоязычную Верхнюю Канаду (юг современной провинции Онтарио). По Акту о союзе 1841 Верхняя Канада и Нижняя Канада были объединены в единую колонию Канада с единым официальным английским языком. При создании в 1867 доминиона Канада он был вновь разделен на провинции Квебек и Онтарио.

С рубежа XIX—ХХ вв. набирало силу движение франко-канадцев К. за равноправие с англо-канадцами. 1960—1970-е оцениваются в К. как «тихая революция»: аграрная, традиционалистская провинция преобразилась в современное индустриальное общество с хорошо развитой системой социальных гарантий, сократилось некогда огромное влияние Католической церкви. Со 2-й половины 1960-х квебекские политики начали выступать за независимость К. — выдвигавшая этот лозунг Квебекская партия находилась у власти в провинции в 1976—1985, 1989—2003, а также в 2012 в составе коалиции меньшинства. В 1974 единственным официальным языком К. признан французский. В К. прошли два референдума по вопросу о возможности провозглашения его независимости: в 1980 40,44 % избирателей, а в 1995 — 49,42 % поддержали отделение от Канады. 27 ноября 2006 канадский парламент принял предложенную премьер-министром С. Харпером резолюцию, признавшую квебекцев «нацией в составе единой Канады».

Лит.: Данилов С. Ю., Черкасов А. И. Двенадцать лиц Канады. М., 1987; Коленеко В. А. Французская Канада в прошлом и настоящем: очерки истории Квебека XVII—XX вв. М., 2006.; Черкасов А. И. Квебек // США — Канада: экономика, политика, культура. 2008. № 4; Linteau Р. а., Durocher R., Robert J. С. Histoire du Québec contemporain. 2 vols. Québec, 1994; Courville S. Le Québec. Genèses et mutations du territoire. Québec, 2000.