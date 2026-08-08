КВАСЬНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР

Квасьневский (пол. Kwaśniewski), Александр (род. 15.11.1954, г. Бялогард, Западно-Поморское воеводство) — польский политический и государственный деятель.

Из семьи врачей, репатриированных на так называемые возвращенные земли Польши из Литвы после Второй мировой войны. Учился на факультете экономики транспорта Гданьского университета, увлекался легкой атлетикой и общественной работой. Отчислился из университета в 1977 без защиты магистерской работы в связи с переходом в 1976 на работу в руководящие органы Социалистического союза польских студентов в Гданьске, а затем в Варшаве. В 1977—1990 — член Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). В 1981—1985 — главный редактор молодежных газет «ИТД» и «Штандар млодых». В 1985—1990 — на государственной службе (министр по делам молодежи, председатель Комитета по делам молодежи и физической культуре, член Президиума правительства, председатель Общественно-политического комитета при Совете министров). В 1988—1991 возглавлял Национальный олимпийский комитет Польши. В 1990 выступил за прекращения деятельности ПОРП, один из создателей и лидер партии Социал-демократия Республики Польша и коалиции Союз демократических левых сил (СДЛС). В 1991—1995 — депутат Сейма, руководитель фракции СДЛС. В 1995 и 2000 избирался президентом Польши. Активно участвовал в разработке новой конституции (1997), установившей в Польше парламентскую форму правления.

В годы президентства К. Польша вступила в НАТО (1999) и Европейский союз (2004). Активно содействовал сближению Польши с ФРГ и Израилем, в 2004 выступил посредником в решении внутриукраинского конфликта. Поддержал военные действия НАТО против Союзной республики Югославия (1999), отправку польского контингента в Афганистан (2001) и Ирак (2003). После истечения срока президентских полномочий в декабре 2005 занялся международной общественной деятельностью, почетный профессор Джорджтаунского университета (США). Его попытка вернуться в активную политику в 2007, когда он возглавил на парламентских выборах программный комитет коалиции «Левые и демократы», не удалась. Вместе с другими бывшими президентами Польши занял негативную позицию по отношению к однопартийному правлению партии «Право и справедливость», в 2016 поддерживал деятельность Комитета защиты демократии. Женат (1979), супруга И. Квасьневская бизнесмен и общественный деятель. Дочь работает в СМИ.

Лит.: Лыкошина Л. С. А. Квасьневский. Политический портрет. М., 2001; Ее же. Политическое развитие современной Польши в первом десятилетии XXI в. М., 2011; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012.