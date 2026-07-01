КВАРЕНГИ ДЖАКОМО

Знаменитый архитектор итальянского происхождения. Представитель неоклассицизма (палладианства). Почетный вольный общник Академии художеств .

Биография

Джакомо Кваренги родился около Бергамо (Северная Италия) в семье члена городского бергамского суда. На выбор его профессионального пути повлияли зодчие В. Бренна (1745-1820) и Дж. Б. Пиранези (1720-1778). Также Кваренги познакомился с трудом А. Палладио «Четыре книги об архитектуре», в котором закладывались основы классического архитектурного стиля.

Юный Кваренги с 1762 года учился живописи у Рафаэля Менгса, а затем архитектуре у С. Поцци, А. Деризе, Н. Джансомини; знакомился с сооружениями Рима, Флоренции, Венеции и Вероны.

В 1769 году он начал свою профессиональную деятельность зодчего. В начале 1780 года по приглашению императрицы Екатерины II приехал в Петербург в качестве придворного архитектора. В России он изучал лучшие образцы древнерусской архитектуры, знакомился с выдающимися зодчими И.Е. Старовым, Ч. Камероном, Н.А. Львовым и др., тем самым обогащая свой талант.

С 1780 года и вплоть до своей смерти в 1817 году Кваренги проектировал и руководил строительством общественных и частных зданий в Санкт-Петербурге, Москве и провинции.

В 1811 году архитектор отказался покинуть Россию по приказу бонапартистских властей, за что был заочно приговорен итальянским королем к смерти и конфискации имущества.

Скончался Кваренги 18 февраля (2 марта) 1817 года. Похоронен на католическом участке Волкова кладбища. Долгое время его могила считалась утерянной, пока не была обнаружена в 1960-е годы. В 1967 году его прах был перезахоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.

Творчество

До отъезда в Россию Кваренги успел осуществить ряд проектов в родной Италии. В 1769 году он провел реставрацию церкви Санто-Сколастико в городе Субиако близ Рима, применяя здесь классические элементы: ниши, пилястры, колоны ионического ордера. Кроме того, зодчий создал проекты алтарей для храма Святейшего Искупителя в Сериате (1775) и Успения Св. Марии и Св. Иакова в Романо-ди-Ломбардия (между 1797 и 1799). Главными чертами стиля Кваренги стали простота и строгость композиционных решений, что пришлось по душе Екатерине II.

Первым значительным проектом в Петербурге стал дворец в Английском парке Петергофа (1780-1787), возведенный в духе палладианства с восьмиколонным портиков коринфского ордера и простым, изысканным декором.

Характерным примером построек 1780-х годов стал дворец графа П.В. Завадовского в Ляличах на Черниговщине. Большое прямоугольное здание было расположено в глубине парадного дворца, по сторонам которого находились небольшие служебные флигели. Центр фасада был подчеркнут коринфским портиком.

Видное место среди творчества Кваренги тех лет занимают работы по разработке декора больших залов Зимнего двора и строительство Эрмитажного театра (1783-1787). В решении его главного фасада зодчий сохранил ритм фасадов соседний зданий – Зимнего дворца и корпусов Эрмитажа. Простые, четкие членения стен, облицованных искусственным мрамором, статуи муз и рельефы придали театру торжественный и вместе с тем строгий вид.

В 1780-е годы архитектор возвел также Концертный павильон в Царском Селе (1782), здания Академии наук (1783-1785) и Ассигнационного банка (1783-1789). Кваренги много работал над частными заказами. Среди них летний дворец графа Безбородко в Петербурге (1783-1784), дом Салтыкова на Дворцовой набережной (1788), особняк Юсуповых на Садовой улице (1789-1792) и др.

Работал зодчий и для Москвы. Среди московских построек Головинский дворец в Лефортово (1780), торговые ряды на Красной площади (1786), Старый гостиный двор (1789-1805).

Среди проектов первой половины 1790-х годов наиболее выделяется Александровский дворец в Царском Селе (1792-1796). Он отличается несколько необычной для Кваренги композицией, представляя собой два П-образных в плане корпуса, включенных один в другой.

В начале XIX века, в поздний период своего творчества, архитектор спроектировал Конногвардейский манеж (1804-1807) в Петербурге, облик которого определялся восьмиколонным портиком дорического ордера. Также Кваренги возвел Мариинскую больницу на Литейном (1803-1805) и Смольный институт (1806-1808). Здание Смольного стало воплощением идей палладианства. В Москве в 1803-1807 годах зодчий построил Странноприимный дом Шереметьева на Сухаревской площади.

Последним значимым проектом выдающегося архитектора стали величественные Триумфальные ворота (1814), воздвигнутые в Петербурге в честь победы над Наполеоном.