КВАРАНТИЯ (Совет сорока)

Государственный орган Венецианской республики, имевший исполнительные и судебные функции.

Кварантия занимала промежуточное положение между синьорией, советом, состоящим из дожа и его ближайших советников, и Большим Советом (480 членов) — основным государственным органом Венеции, заменившим с 1172 г. общее собрание граждан. Первое упоминание о кварантии встречается во времена дожа Орио Мастропьетро (1178–1192 гг.).

Изначально, кварантия задумывалась в качестве совещательного органа, наподобие прегади (совета наиболее авторитетных горожан, сената), но большего размера. Когда синьория сформировалась в виде постоянного органа, за кварантией остались только судебные функции. После смерти дожа важнейшей функцией кварантии было избрание нового дожа.

Процедура формирования кварантии была чрезвычайно сложна. С 1268 г. во время выборов чередовались голосования и выборы по жребию, таким образом, чтобы любое воздействие на результаты со стороны влиятельных семей было исключено.

Поскольку Кварантия оставалась, в первую очередь, судебным органом, с 1441 г. она была разделена на уголовную кварантию и гражданскую. В 1491 г. гражданская кварантия была разделена на старую и новую.

Иллюстрации:

Кварантия Криминале (Уголовный суд).

Автор статьи: Г. А. Шмидт