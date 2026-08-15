КВАНТУНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Область, площадью 3168 кв. км., располагавшаяся на южной оконечности Ляодунского полуострова. Арендована у Китая на основании договора 15(27) марта 1898 г. сроком на 25 лет с правом продления аренды. При его подготовке на негласную раздачу подарков китайским чиновникам был выделен 1 млн. рублей.

Города: Порт-Артур, Дальний, Талиенвань, Цзиньчжоу, Бицзыво

Делилась на 5 участков (Бицзывоский, Цзинь-чжоуский, Даляньванский, Порт-Артурский и Островной), 18 волостей, 60 сельских обществ и 1487 деревень.

По условиям договора Порт-Артур получал статус военного порта, открытого только для русских и китайских военных судов. Одна из бухт Талиенвана получала такой же статус, остальная часть порта открывалась для коммерческого судоходства всех стран. Россия получала право на строительство Южно-Манчжурской железной дороги (ЮМЖД), которая должна была соединить военную базу Порт-Артур и торговый порт Дальний (Далянь) с КВЖД.

16(28) марта 1898 г. эскадра под командованием контр-адмирала Ф.В. Дубасова, ставшего первым начальником К.О. (затем его сменил ген.-м. Д.И. Субботич), высадила десант в Порт-Артуре, через 9 дней - в Талиенване.

По переписи, проведенной в 1898 г., население К.О. приблизительно равнялось 260 тыс. чел., из них русских – 3286(не считая военнослужащих), маньчжур 65 576, китайцев – 192 457 чел.

В 1898 г. полуостров был связан с Манчжурией Мандаринской дорогой - не шоссированным путем весьма низкого качества, трудно проходимым для гужевого транспорта осенью и весной. В 1898-1902 гг. русские власти построили на Квантуне ЮМЖД, 5 шоссейных линий, дороги к фортам в Порт-Артуре, улицы в городах.

Приказом №258 от 13(25) сентября 1899 г. по Военному министерству устанавливалось временное «Положение об управлении Квантунской области». Главный начальник Квантунской области вице-адмирал Е.И. Алексеев встал во главе военного(с правами начальника отдаленного военного округа), морского(с правами главного командира флота и портов) и гражданского(с правами главноначальствующего гражданской части на Кавказе с некоторыми добавлениями) управления арендованной территории. «Положение...» выделяло коммерческий порт Дальний был в особое градоначальство и вместе с ЮМЖД подчиняло его министру финансов С.Ю. Витте.

В 1898 году Талиенван, на месте которого возник Дальний был приморским селением, насчитывавшим не более сотни фанз. Дальний был объявлен главным коммерческим портом России на Тихом океане, но ценность его оказалась фикцией. Для загрузки порта он был сделан конечным пунктом ЮМЖД, 90% пассажиров которой следовали далее, по участку Дальний-Порт-Артур, объявленному «веткой». В 1902 году все пароходы общества КВЖД, обслуживавшие линии Квантун-Нагасаки и Квантун-Владивосток, получили распоряжение разгружаться исключительно в Дальнем, не заходя в Порт-Артур. Основным видом завоза продуктов в область оставался морской, за перегрузку и использование «ветки» приходилось платить.

В июне 1911 года со счетов Общества КВЖД по Дальнему было списано 44 857 508 рублей 71 коп. Вместе со стоимостью участка железной дороги, отошедшей позднее к Японии, эта цифра равнялась 125 761 108 рублей 71 коп. Его население к началу войны с Японией – около 30 тыс. чел.

По соглашению 25 апреля(7 мая) 1898 г., г. Цзиньчжоу - главный административный центр Квантуна до прихода русских - существовал на автономном положении и управлялся китайскими властями. Русский гарнизон был введен сюда только в июне 1900 г., при подавлении «боксерского» восстания.

30 июля(12 августа) 1903 г. на Дальнем Востоке из Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской области было учреждено наместничество во главе с адмиралом Е.И. Алексеевым. Наместник получал право ведения дипломатических переговоров с соседними странами, ему были подчинены все морские и сухопутные силы на указанных выше территориях.

На начало 1904 года в Порт-Артуре проживало 42 465 человек(не считая военнослужащих), из них 17 709 русских и 23 494 китайца. В отличие от Дальнего здесь развернулось не только казенное строительство и к 1903 году в городе было 3263 дома(из них 360 частных) с 5186 квартирами. В Порт-Артуре к этому времени действовало 700 торговых домов и коммерческих фирм(в Дальнем - всего 15 русских и 75 японских торговых заведения).

5 января 1905 г. был подписан акт о капитуляции гарнизона Порт-Артура и японцы полностью овладели Квантуном. По условиям Портсмутского мира (23 августа(5 сентября) 1905 г.), Россия уступила Японии арендные права на Квантун с Порт-Артуром и Дальним, участок ЮМЖД от Порт-Артура до станции Чанчунь(Куаньченцзы).