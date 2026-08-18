КВАДЫ (лат. quadi)

Западно-германское племя группы свевов.

На рубеже эр квады покинули район Майна и осели в Моравии, нижней Австрии, Западной Словакии и Северной Венгрии. Квад Ванний в начале I в. н.э. стал первым царем квадов, основав государство между притоками Дуная Маром и Кузом, но был свергнут в 50 г. н.э. Его наследники осели с разрешения римлян в Паннонии . После войны с Домицианом , в которой квады выступили в союзе с маркоманами , они не вступали в конфликты с римлянами вплоть до маркоманских войн Марка Аврелия. Хотя они потерпели поражение и признали господство римлян, в III и IV вв. они вскоре вновь стали агрессивными и предпринимали вылазки в придунайские области, часто вместе с маркоманами или сармато-языгами. В 375 г. Валентиниан I умер во время войны с ними. Позже часть квадов присоединилась к вандалам и аланам и переселилась в Испанию.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев