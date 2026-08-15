КВАЧЖОН ПОП

Квачжон поп («Закон о чиновных наделах») — земельный закон в Корее, изданный в 1391 группировкой дворян-реформаторов во главе с Ли Сонге (Тхэджо).

В ходе переучета земель и перераспределения крупных аристократических и буддийских владений в столичной провинции Кёнгидо, а затем по всей стране в пользу государства, служилому сословию (янбанам) предоставлялось право сбора налогов с полей. В зависимости от ранга служилых дворян (с 1 по 18 ступени) размер таких полей равнялся от 10 кёль (в зависимости от качества земли — от 0,25 до 1,4 га) до 150 кёль. Для провинциальных мелких чиновников были учреждены так называемые «поля для военных» (кунчжон). Получавшие право сбора налога с этих наделов не имели права полной собственности на землю, она оставалась во владении крестьян, которые ее обрабатывали.

Фактически реформа не вносила почти ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было в начале эпохи Корё . Осуществление К. п. принесло выгоду средним и мелким дворянам, связанным с государственной службой, укрепляло мелкое частное землевладение, но при этом ликвидировало поземельные привилегии корёской знати. Закон также ограничил количество взимаемого налога, что поддержало крестьянство. К. п. создал экономическую основу для установления новой династии Ли (в 1392) во главе Ли Сонге.

Лит.: Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011.