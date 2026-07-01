КУЗНЕЦОВЫ

Начало семейного дела

Родоначальником крупной купеческой династии Кузнецовых был Яков Васильевич (1761 – 1816/23). Он происходил из государственных крестьян Гжельской волости, был старообрядцем, занимался гончарным производством, вел торговлю лесом. В 1810 г. он выкупился у хозяина и начал свое дело. Ему же принадлежит создание первого семейного завода по изготовлению керамики. Постепенно небольшой заводик рос, и вскоре в семейное дело включились сыновья Якова Васильевича – Терентий (1781 – 1848) и Анисим (1786 – после 1850).

В 1812 г. завод производил полный цикл. Спустя двадцать лет, семья открыла в пустоши Дулёво во Владимирской губернии второй завод. В начале 1840-х гг. Терентий Яковлевич купил у А.Т. Сафронова в дер. Коротково еще один завод.

Семейный бизнес рос. Братья Кузнецовы построили под Ригой (Лифляндия) еще один завод. Однако в 1853 г. наследники братьев поделили бизнес между собой. Сыновья Терентия Яковлевича Сидору и Емельяну достались заводы в Дулёво и Риге. У детей остальных братьев дело не складывалось.

«Фарфоровый король»

Превращение семьи в «фарфоровых королей» связано с именем Матвеем Сидоровичем (1846 – 1911). Получив блестящее образование и практически навыки производства, он в 1864 г. получил в управление семейный бизнес. В 1867 г. в с. Байрак Харьковской губернии он построил фаянсовую фабрику (в 1886 г. переведена в с. Буды), в 1870 г. – был куплен фарфоровый завод Ауэрбаха, в 1891 г. – фарфоровый завод Ф.Я. Гарднера в Вербилках.

С 1889 г. связано основание «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова». Товары семьи экспонировались на многих выставках и даже приглянулись царской семье. С 1902 г. М.С. Кузнецов – «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

Октябрьский переворот 1917 г. серьезно отразился на благосостоянии семьи Кузнецовых. Все заводы, за исключением рижской фабрики, подверглись национализации.

Кузнецовы при Советской власти

К началу 1920-х гг. семья обосновалась в Латвии. Здесь было организовано «Общество М.С. Кузнецова». Те из семьи, кто остался в Советской России, подверглись репрессиям.

Вхождение Латвии в состав СССР в 1940 г. нанесло новый удар по семье. Их компания в Риге была национализирована, члены семьи оказались под контролем советских органов госбезопасности. Затем и они оказались в лагерях.

Во время Второй мировой войны оставшиеся не репрессированными Кузнецовы отбыли из Латвии на Запад.