КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ

Родился 04.03.1956. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета (ИГУ) (1978) и был принят стажером исследователем восточного факультета Ленинградского государственного университета.

В 1979–1982 – аспирант кафедры всеобщей истории Иркутского госуниверситета.

С 1982 – ассистент кафедры всеобщей истории ИГУ.

В 1984 в Томском университете защитил кандидатскую диссертацию по специальности «всеобщая история» на тему «Англо–японские отношения (1945–1964 гг.)»

С 1984 – старший преподаватель, а с 1986 – доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений ИГУ.

В 1994 в Иркутском университете защитил докторскую диссертацию на темы «Японские военнопленные в СССР (1945–1956 гг.».

С 1995 – профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ.

В 1996 избран заведующим кафедрой современной отечественной истории ИГУ.

С 2000 – декан исторического факультета ИГУ.

С октября 2008 – заведующий кафедрой мировой истории и международных отношений ИГУ.

Член Ученого совета исторического факультета ИГУ. Член научного Совета Межрегионального института общественных наук (Иркутск.) Член редколлегии журнала Journal of Slavic Military Studies (США). Член редколлегии сборника «Сибирская ссылка», издаваемого в ИГУ. Член Совета по изучению пенитенциарной политики в Сибири в XVIII–XXI веках.

Область интересов : История Японии в ХХ в., история российско-японских отношений, история межд. отношений на Дальнем Востоке в XIX-XX вв.

Сочинения: Япония в дальневост. политике Великобритании (1945-1962 гг.) Иркутск, 1988;

Japanese Kwantung Army Generals In Soviet Prisons (1945-1956)// The Journal of Slavic Military Studies. Vol.11. No.3 (September 1998);

Сибэриа-но нихондзин хорётати. (Японцы в плену в Сибири). Токио: Сюэйся, 1999;

Канъяку. Сибэриа-но нихондзин хорё тати. (Японцы в сибирском плену. Полный перевод). Асахигава, 2000;

Японские военнопленные в СССР и холодная война на Дальнем Востоке //Вопросы истории холодной войны: Сб. ст. М.: МГИМО, 2001;

Oil and Gas Resources of Siberia and Russian Far East. Their Role in Forming the System of the Political and Economic Cooperation in North East Asia Region // Shimane Journal of North East Asian Research. 2002.№ 3;

Интернирование в СССР высшего командного состава Квантунской армии, императора и правительства Маньчжоу-го // Советско-японская война и проблемы военнопленных в СССР. Slavic Research Center Occasional Papers . No 81. Sapporo, 2002;

Росиа-ни вататта нихондзин. Эдо, Мэйдзи, Тайсё, Сёва. (Японцы, занесенные в Россию в эпохи Эдо, Мэйдзи, Тайсё и Сёва.) Токио: Тоёсётэн, 2004;

Историограф Халхин–гола // Силовые структуры России: История и современность. Вып. XIV. Сб. научн. статей. – Иркутск: ВСИ МВД России, 2009. – С.233–237.

Подготовка специалистов и научные исследования по всеобщей истории и востоковедению в Иркутском университете (1918–2008) // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». – Иркутск: ИГУ, 2009. – № 1. – С.21–31.

Русские на Хоккайдо // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». – Иркутск: ИГУ, 2009. – № 1. – С.157–177.

События на Халхин–Голе в трудах сибирского историка //Вестник Международного центра азиатских исследований. Халхин–Гол 1939–2009. К 70–летию победы. – Иркутск: Изд–во ИГПУ. – № 16. – 2009. – С.198–205.

Халхин–Гол: 1939. – М. – Улан–Батор, 2009. – 255 с. Составитель.

Историограф героев Халхин–Гола // Халхин–Гол: 1939. – М., Улан–Батор, 2009. – С.71–76.

Русские на Хоккайдо //Проблемы Дальнего Востока, 2009. – № 4. – C.142–156.

Репрессированные востоковеды Иркутского университета: Н.П.Мацокин и Е.С.Нельгин // Сибирская ссылка: Сб. научн. статей. – Иркутск: Оттиск, 2009. Вып. 5(17). – С.451–463.