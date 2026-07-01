КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Генерал-майор авиации, участник польского похода , советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Биография

Родился 25 октября (по новому стилю — 7 ноября) 1913 года в деревне Агарино (ныне — Серпуховский район Московской области). В девятилетнем возрасте с семьёй переехал в Москву. После окончания семи классов школы работал электромонтёром, затем перешёл на комсомольскую работу.

В июле 1933 года был призван в РККА . В 1934 году окончил Ейскую ВМАШЛ, после чего служил в ВВС БелВО. Участвовал в польском походе и советско-финской войне. В апреле 1941 года окончил курсы комэсков.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил командиром эскадрильи 15-го истребительного авиаполка. Летал на штурмовки скоплений техники и живой силы врага, его важных объектов, патрулирование, перехват, воздушную разведку, сопровождение штурмовых и бомбардировочных групп. Первый свой самолёт сбил 20 августа 1941 года в районе посёлка Волосово Ленинградской области. С высокой эффективностью проводил штурмовки — так, только 25 августа 1941 года на аэродроме в Спасской Полисти его подразделение сожгло на земле 6 самолётов противника. В марте-июне 1942 года служил в запасных авиационных частях. В июне 1942 года был назначен командиром 814-го истребительного авиационного полка.

Командование неизменно отмечало высокую тактическую грамотность Кузнецова, особенно в воздушных боях. Ни разу не допустил больших потерь в своих группах, при этом постоянно нанося врагу большой урон. Соотношение потерь, включая и небоевые, составляло 1 к 5 в пользу полка Кузнецова.

Свой богатый боевой опыт он передавал подчинённым. Так, за первое полугодие 1944 года он сумел подготовить 26 лётчиков к ночным полётам на Як-1. Многие его ученики сами впоследствии стали выдающимися советскими лётчиками, а Н. Ф. Химушин посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

По состоянию на 2 августа 1943 года, Кузнецов совершил 245 боевых вылетов, в 53 воздушных боях сбив 17 вражеских самолётов лично и ещё 6 — в составе группы. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Освобождал Украинскую ССР, Польшу, сражался в Германии и Чехословакии. В общей сложности за время войны Кузнецов совершил 344 боевых вылета, принял участие в 73 воздушных боях, сбив 21 вражеский самолёт лично и ещё 6 — в составе группы. За это он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на командных должностях в различных авиационных частях. В 1951 году окончил ВВА, после чего командовал сначала Черниговским ВАУЛ, а затем 10-й Кременчугской ВАШПОЛ (с 1958 года — ВАУ). С 1969 года занимал должность заместителя по тылу командующего ВВС МВО. С 1974 года — в запасе. Умер 15 декабря 1989 года.