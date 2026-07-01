КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙ СИДОРОВИЧ

Происхождение

Матвей Сидорович Кузнецов родился 2 августа 1846 г. в Дулёво. Его семья происходила из Гжели. Его прямой предок Яков Васильевич принадлежал к государственным крестьянам Гжельской волости, специализировался на гончарном производстве и торговле лесом. Позднее к керамическому делу он привлек и своих сыновей – Терентия и Анисима. Отец Матвея – Сидор – был внуком Терентия.

К. получил блестящее образование. В 1861 г. он поступил в Рижское коммерческое училище. Параллельно будущий наследник практиковался на Рижском заводе.

Свое дело

В 1864 г. умер отец К. Все дела отца перешли в управление К. Но самостоятельно управлять делами он смог только с 1867 г., когда достиг своего совершеннолетия. До этого момента семейное дело находилось на попечении зятьев К.

В 1882 г. К. оправился на Всероссийскую художественно-промышленную выставку в Москве. Его представили Александру III. Императрица Мария Федоровна получила в подарок понравившийся ей фарфоровый чайный сервиз. С 1902 г. К. стал официальным «Поставщиком Двора Его Императорского Величества».

Товарищество М.С. Кузнецова расширялось. В Москве было построено здание торгового дома (Мясницкая улица, архитектор Ф.О. Шехтель). Складские помещения располагались в 10 крупнейших российских городах.

Качество продукции не раз отмечалось на выставках в Париже, Ташкенте, Реймсе. Товар продавался в Болгарию, Турцию, Персию, Японию, Америку, Австрию и другие страны.

Фарфоровый король

К. таил надежду объединить все керамическое производство в Российской империи. В 1906 г. Кузнецовы организовали съезд фарфоровых и фаянсовых фабрикантов. Съезд принял решение организовать Союз фарфористов и объединить его с Союзом стеклопромышленников. С 1909 г. К. занялся объединением двух Союзов.

Борьба с конкуренцией

Особая сторона жизни К. – борьба с иностранной конкуренцией. В 1883 г. К. просил министра финансов повысить таможенные пошлины на иностранные товары, ввозимые в Россию, чтобы обеспечить поддержку отечественных фарфористов.

Взгляды

К. происходил из старообрядческой семьи. Эту веру он передал всем своим детям. Умер К. 8 февраля 1911 г. в Москве.

Семья

Супруга – Надежда Вуколовна Митюшина. Дети: Клавдия, Николай, Сергей, Александр, Константин, Георгий, Иван, Павел, Михаил, Анна.