КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 1931 г. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н.. Лобачевского в 1955 г.

Кандидатская диссертация : Общественно-политическая борьба в Англии второй половины XV века (к проблеме возникновения английского абсолютизма) (Горький, 1959). Докторская диссертация : Движение лоллардов в Англии конца XIV-XV вв. (исследование по истории социальной борьбы в феодальной Англии) (Москва, 1973).

Доктор исторических наук. Работал доцентом (1961), заведующим кафедрой всеобщей истории (1969), деканом историко-филологического факультета Горьковского государственного университета (1971-1981), заведующим кафедрой истории СССР Горьковского государственного педагогического института (1984-1995), профессором кафедры всемирной истории Арзамасского государственного педагогического института им. А.П.Гайдара (с 1995).

Область интересов : История средневековой Европы, история Англии, древняя история вост. славян.

Сочинения: Народные движения в Англии конца XV в. // Исторические очерки, 1959;

Некоторые вопросы экон. политики королевской власти 1461-1485 гг. // Средние века. Вып. XV. М., 1962;

Движение лоллардов в Англии (конец XIV-XV вв.) // Уч. зап. Горьковского гос.ун-та. Вып. 95. Горький, 1971;

История короля Ричарда III. М., 1988;

Кентское восстание 1471 г. // Из истории политического кризиса в Англии второй половины XV века. Горький, 1973;

Кэда Джека восстание // Большая советская энциклопедия. Т. 21, 1977;

Этническая история Нижегородского Поволжья // Ислам: вопросы истории, культуры и философии. Сб. науч. ст. Вып. 1. Н. Новгород, 1995;

Этногенез вост. славян: исторические очерки. Арзамас, 1995, 2000;

Англия и Уэльс в период позднего средневековья. Арзамас, 1999. (соавт. и ред.).