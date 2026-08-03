КУЗЬМИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1947 г. Окончил Куйбышевский государственный педагогический институт в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Экспансия империалистических держав в Эфиопии в начале XX века (Куйбышевский педагогический институт, 1983).

Директор школы в Куйбышевской области (1973-1976), заведующий районным отделом народного образования (1976-1979), замдиректора профтехучилища (1979-1981).

В Куйбышевско государственном педагогическом институте (ныне Вятский государственный гуманитарный университет) с 1986 года: декан исторического факультета (1986-1989), завкафедрой (1994-1997), доцент по кафедре всеобщей истории.

Область интересов : История международных отношений в XX в., история стран Запада в XX в., история стран Центр. и Юго-Вост. Европы во второй половине XX в.

Сочинения: Автор более 60 научных и научно-методических работ и публикаций

Русско-эфиопские отношения в начале ХХ в. (По материалам русских архивов) // Взаимоотношения России со странами Востока в середине XIX – начале XX вв.: Межвузовский сб. науч. тр. – Иркутск, 1982;

Договор 1906 г. между Великобританией, Францией и Италией о разделе Эфиопии на сферы влияния // Материалы IX Межд. конгресса по эфиопским исследованиям. Москва. 26-29 августа 1986 г. М., 1988 /на фр. яз./;

Борьба западноевропейских держав вокруг строительства железной дороги Джибути-Аддис-Абеба // Страны и народы Востока. Вып. ХХVП. – М., 1991;

Политика Англии в Эфиопии в начале XX в. // РАХ ВRITANNICA: Актуальные проблемы социально-экон. и политической истории Великобритании в новое и новейшее время: Тезисы научной конференции. Часть II. Уфа, 1991;

США и Эфиопия: история взаимоотношений в первой трети XX века // Проблемы истории политической и культурной жизни США. Самара, 1993.

Проблема преемственности в преподавании новейшей истории Запада в основной и средней школе. Учебно-методического пособия. Киров, 2005

Хрестоматии по новейшей истории стран Европы и Америки. Киров, 2007 и 2009 (составитель).