КУЗЬМИН-КОРОВАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Из дворян Тверской губернии. 9.2.1863 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 6.6.1869 поступил в Пажеский корпус. 29.8.1873 зачислен на действительную службу. 10.8.1874 получил звание камер-пажа. 4.8.1875 окончил корпус с занесением имени на мраморную доску и произведен в подпоручики с назначением в 1-ю конно-артиллерийскую бригаду с прикомандированием к Гвардейской конно-артиллерийской бригаде. 6.8.1876 переведен в Гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду прапорщиком. 30.8.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 10.9.1877 назначен ординарцем начальника 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии. 8.10.1877 назначен ординарцем начальника отряда войск гвардии и кавалерии Западного отряда. 6.3.1878 назначен ординарцем командующего Гвардейским корпусом. 16.4.1878 произведен в поручики. 10.6.1878 откомандирован в 5-ю батарею Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 12.4.1881 произведен в штабс-капитаны. 28.9.1884 назначен заведующим хозяйством 5-й батареи. 25.3.1886 назначен адъютантом генерал-фельдцейхмейстера. 9.4.1889 произведен в капитаны. 29.1.1891 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 21.4.1891 произведен в полковники. 12.9.1891 окончил школу с оценкой «успешно». 1.1.1893 назначен командиром 1-й Его Величества батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 27.11.1895 назначен командиром 2-й конно-артиллерийской дивизиона. 25.6.1897 назначен командиром 2-й дивизиона Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 29.12.1899 назначен командующим Гвардейской конно-артиллерийской бригадой. 9.4.1900 произведен в генерал-майоры с утверждением в должности. 26.4.1904 назначен и. д. начальника артиллерии Войска Донского. 12.6.1904 утвержден в должности. 25.2.1905 назначен и. д. товарища генерал-фельдцейхмейстера. 2.4.1906 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности. 13.2.1909 назначен начальником Главного артиллерийского управления. 6.12.1912 произведен в генералы от артиллерии. 24.5.1915 назначен членом Военного совета. 12.3.1916 постановлением 1-го департамента Государственного совета против Кузьмина-Короваева было возбуждено следствие по обвинению в недостаточном снабжении армии боеприпасами. 20.3.1916 отчислен от должности. 22.4.1916 восстановлен в правах по должности члена Военного совета, но с устранением, в связи с нахождением под следствием, от присутствия в совете. До суда дело доведено не было. 21.3.1918 уволен со службы за упразднением Военного совета с пенсией. В 1918 г. поступил на службу в РККА. Служил на артиллерийском полигоне и в комиссии артиллерийских опытов. С 1924 г. персональный пенсионер. Проживал в Ленинграде. 17.3.1935 лишен пенсии и выслан с семьей в с. Болкашино Карагандинской области Казахской ССР. В 1941 г. переехал в Муром. В 1943 г. была возвращена пенсия, но в проживании в Москве и Ленинграде отказано. Погребен на Напольном кладбище в Муроме.

Жена: дочь вице-адмирала Александра Александровна (урожденная Жандр). Дети: Мария (род. 27.11.1887), Анна (род. 24.1.1889), Елена (род. 20.5.1890), Дмитрий (род. 27.12.1891), Николай (4.6.1893-28.6.1916, Стоход), Александр (род. 26.10.1895), Ольга (род. 18.12.1897).