КУЗИЩИН Василий Иванович

Родился 01.11.1930, с. Покровское Рязанской обл. Окончил исторический факультет МГУ в 1953 г. и аспирантуру МГУ в 1956 г.

Кандидат исторических наук : Структура и доходность крупных сенаторских хозяйств в Италии во II-I вв. до н.э. (1957).

Докторская диссертация : Земледелие и землевладение Италии II в. до н.э.- I в. н.э. (1966).

С 1956 г. преподаватель МГУ. С 1973 по 2009 заведующий кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ.

Был членом редколлегии журналов «Вестник древней истории», «Вопросы истории» и «Вестник Московского университета. Серия „История“».

Область интересов : Теоретические и методологические аспекты социально-экономической истории древнего мира, аграрно-экономическая история Древнего Рима.

Сочинения: Автор более 200 научных публикаций, среди которых монографии, учебные пособия и хрестоматии для студентов исторических факультетов.

Очерки по истории земледелия древней Италии. М., 1966.

Римское рабовладельческое поместье II в. до н. э. — I в. н. э. М., 1973.

Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н. э. — I в. н. э.). М., 1976 (итал. перевод 1984).

Античное классическое рабство как экономическая система. М., 1990.

Исследования в области экономической истории античности. СПб., 2011.

Библиография: Древний Восток и античный мир: Тр. Каф. Истроии древнего мира. М., 2000. Прил.2;

Современная советская историография: Библиографический справочник. М., 1985. С.80.