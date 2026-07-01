КУЙБЫШЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Куйбышевский краеведческий музей. В состав Музейного комплекса входят Куйбышевский краеведческий музей и мемориальный дом-музей В.В. Куйбышева.

В начале 1970-х годов ХХ века бюро Куйбышевского ГК КПСС приняло решение формировать фонды будущего краеведческого музея. Были открыты экспозиции: «История города Каинска. 1722-1917 годов», « Археологические исследования на территории Куйбышевского района в 70-80 годы ХХ века».

До 1995 года Куйбышевский краеведческий музей - филиал Новосибирского областного краеведческого музея. С 1995 года по 31 мая 2004 года дом-музей В.В. Куйбышева и Куйбышевский краеведческий музей - структурное подразделение отдела культуры администрации города Куйбышева. 16 августа 2002 года музей получил новое помещение - двухэтажное кирпичное здание 1911 года постройки - памятник истории и культуры регионального значения (купеческий особняк Левако И.А.). 1 июля 2004 года создано муниципальное учреждение культуры «Музейный комплекс» города Куйбышева Новосибирской области на базе краеведческого музея; в состав комплекса входят: краеведческий музей и мемориальный дом-музей В.В. Куйбышева. 9 мая 2005 года открыты экспозиция «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг » и лекционно-выставочный зал; в 2007 году - экспозиция «Каинск. 1722-1917 годы»; в 2009 году - экспозиция «Конюшня купца Левако И.А.»; в 2012 году - экспозиция на территории внутреннего двора «Подземное сооружение купца И.А. Левако. Начало ХХ века».

Коллекционное собрание музея в настоящее время составляет 45 028 предмета (основной фонд – 30 560 единиц, научно-вспомогательный фонд - 14 468 единиц). Фонды Музейного комплекса города Куйбышева представляют собой собрание музейных предметов материальной и духовной культуры по истории города Куйбышева и района с древнейших времен и до наших дней. Коллектив музея проводит научно-просветительную работу, используя следующие формы: лекции, беседы, видеоуроки, встречи, вечера Памяти, часы Истории, проекты-презентации, литературные и музыкальные вечера, викторины по истории родного края, концерты, конкурсы, пешеходные и автобусные экскурсии по памятным местам города Куйбышева. Сотрудники Музейного комплекса принимают участие во Всероссийских и областных научно-практических конференциях, семинарах и других мероприятиях с докладами и сообщениями. В настоящее время продолжается строительство экспозиции «Дворовое купеческое хозяйство конца ХIХ - начала ХХ веков», готовится тематико-экспозиционный план и проект художественного решения новых экспозиций: «Кузница», «Археологические исследования на территории Куйбышевского района», «Природа родного края». Подготовлена концепция создания городского историко-архитектурного музея-заповедника «Каинск исторический».

Иллюстрации:

Куйбышевский краеведческий музей.