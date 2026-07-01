КУЯВИЯ, СЛАВИЯ И АРСАНИЯ
КУЯВИЯ, СЛАВИЯ И АРСАНИЯ - наименования трёх территориально-политических групп русов в сочинениях средневековых арабских географов.
По их данным, правитель первой группы - ближайшей к городу Болгар - сидел в городе Куява (Куяба). Резиденцией правителя второй группы русов был город Слав (Салав), а сама группа именовалась Славия (Салавийя). Правитель третьей группы русов - Арсании (Арсанийя) - находился в городе Арса. Куява являлась оживлённым торговым центром, в то время как в Арсу не мог проникнуть ни один чужеземный купец из-за распространённого там обычая убивать иноземцев. Купцы Арсы сами вели торговлю, спускаясь по воде для продажи мехов (чёрных соболей и лисиц), свинца, ртути, а также мечей. Русы торговали с Хазарским каганатом, Византией, Булгарией Волжско-Камской.
Куявия, Славия и Арсания впервые упоминаются в сочинении арабского учёного 1-й половины X века аль-Истахри «Книга путей и государств» («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик»), который, вероятно, позаимствовал эти сведения у своего учителя аль-Балхи (умер в 934 году). Впоследствии этот рассказ приводили и другие арабо-персидские географы - Ибн Хаукаль (2-я половина X века), неизвестный автор персоязычного сочинения «Пределы мира» («Худуд аль-‘Алам», 982/983 год), Идриси, Якут (1-я треть XIII века), ад-Димашки (1-я треть XIV века), Ибн Ияс (начало XVI века).
Сообщения мусульманских авторов о трёх группах русов рассматриваются востоковедами как указание на существование в разных частях Восточной Европы трёх больших территориальных объединений во главе со своими правителями. Данные о Куявии, Славии и Арсании были получены благодаря развитию международной торговли и восходят, по всей вероятности, ко 2-й половине IX века. Группа русов с центром в Куяве локализуется в районе города Киев; группа русов с центром в Славе - в области словен (ильменских). Отождествление группы с центром в Арсе остаётся спорным. Данные о её местоположении имеются лишь в «Худуд аль-‘Алам» (где город помещается между Славой и Куявой, в бассейне «Реки русов», являющейся притоком Атила), а также у Идриси, который писал, что Арса расположена на горе, в 4 днях пути от Славы и в 4 дневны́х переходах от Куявы. Существующие версии локализации Арсы охватывают практически все области Восточной Европы, от Урала до Карпат и от Скандинавии до Тамани.