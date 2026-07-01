КУЯВИЯ, СЛАВИЯ И АРСАНИЯ

КУЯВИЯ, СЛАВИЯ И АРСАНИЯ - наименования трёх территориально-политических групп русов в сочинениях средневековых арабских географов.

По их дан­ным, пра­ви­тель пер­вой груп­пы - бли­жай­шей к городу Бол­гар - си­дел в городе Куя­ва (Куя­ба). Ре­зи­ден­ци­ей пра­ви­те­ля вто­рой груп­пы ру­сов был город Слав (Са­лав), а са­ма груп­па име­но­ва­лась Сла­вия (Са­ла­вийя). Пра­ви­тель треть­ей груп­пы ру­сов - Ар­са­нии (Ар­са­нийя) - на­хо­дил­ся в городе Ар­са. Куя­ва яв­ля­лась ожив­лён­ным тор­го­вым цен­тром, в то вре­мя как в Ар­су не мог про­ник­нуть ни один чу­же­зем­ный ку­пец из-за рас­про­стра­нён­но­го там обы­чая уби­вать ино­зем­цев. Куп­цы Ар­сы са­ми ве­ли тор­гов­лю, спус­ка­ясь по во­де для про­да­жи ме­хов (чёр­ных со­бо­лей и ли­сиц), свин­ца, рту­ти, а так­же ме­чей. Ру­сы тор­го­ва­ли с Ха­зар­ским ка­га­на­том, Ви­зан­ти­ей , Бул­га­ри­ей Волж­ско-Кам­ской.

Куявия, Славия и Арсания впер­вые упо­ми­на­ют­ся в со­чи­не­нии арабского учё­но­го 1-й половины X века аль-Ис­тах­ри «Кни­га пу­тей и го­су­дарств» («Ки­таб ал-ма­са­лик ва-л-ма­ма­лик»), ко­то­рый, ве­ро­ят­но, по­за­им­ст­во­вал эти све­де­ния у сво­его учи­те­ля аль-Бал­хи (умер в 934 году). Впо­след­ст­вии этот рас­сказ при­води­ли и другие ара­бо-персидские гео­гра­фы - Ибн Хау­каль (2-я половина X века), не­из­вест­ный ав­тор пер­соя­зыч­но­го сочинения «Пре­де­лы ми­ра» («Ху­дуд аль-‘Алам», 982/983 год), Ид­ри­си, Якут (1-я треть XIII века), ад-Ди­маш­ки (1-я треть XIV века), Ибн Ияс (начало XVI века).

Со­об­ще­ния му­сульманских ав­то­ров о трёх груп­пах ру­сов рас­смат­ри­ва­ют­ся вос­то­ко­ве­да­ми как ука­за­ние на су­ще­ст­во­ва­ние в раз­ных час­тях Восточной Ев­ро­пы трёх боль­ших тер­ри­то­ри­аль­ных объ­е­ди­не­ний во гла­ве со свои­ми пра­ви­те­ля­ми. Дан­ные о Куявии, Славии и Арсании бы­ли по­лу­че­ны бла­го­да­ря раз­ви­тию ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и вос­хо­дят, по всей ве­ро­ят­но­сти, ко 2-й половине IX века. Груп­па ру­сов с цен­тром в Куя­ве ло­ка­ли­зу­ет­ся в рай­оне города Ки­ев; груп­па ру­сов с цен­тром в Сла­ве - в об­лас­ти сло­вен (иль­мен­ских). Ото­жде­ст­в­ле­ние груп­пы с цен­тром в Ар­се ос­та­ёт­ся спор­ным. Дан­ные о её ме­сто­по­ло­же­нии име­ют­ся лишь в «Ху­дуд аль-‘Алам» (где го­род по­ме­ща­ет­ся ме­ж­ду Сла­вой и Куя­вой, в бас­сей­не «Ре­ки ру­сов», яв­ляю­щей­ся при­то­ком Ати­ла), а так­же у Ид­ри­си, ко­то­рый пи­сал, что Ар­са рас­по­ло­же­на на го­ре, в 4 днях пу­ти от Сла­вы и в 4 дневны́х пе­ре­хо­дах от Куя­вы. Су­ще­ст­вую­щие вер­сии ло­ка­ли­за­ции Ар­сы ох­ва­ты­ва­ют прак­ти­че­ски все об­лас­ти Восточной Ев­ро­пы, от Ура­ла до Кар­пат и от Скан­ди­на­вии до Та­ма­ни.

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