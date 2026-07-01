КУЯВИЯ
КУЯВИЯ - историческая область в Польше между средним течением реки Висла и верхним течением реки Нотець.
В древности заселена западнославянскими племенем куявов, входившим в племенное объединение гоплян. В X-XI веках территория Куявии в составе Великой Польши. Впервые упоминается в Гнезненской булле папы Иннокентия II в 1136 году. С 1138 года в Мазовии (с 1194 года в качестве отдельного княжества). С 1231 года удельное княжество, переданное Конрадом Мазовецким своему сыну Казимиру I (1211-1267 годы). После смерти последнего разделена на Иновроцлавское и Брестско-Куявское княжества (1267 год). В 1332-1343 годах Куявия владел Тевтонский орден.
С 1364 года вся Куявия в составе польских коронных земель, на её территории образованы Иновроцлавское и Брестско-Куявское воеводства с общим сеймиком в городе Радзеюв. По 1-му и 2-му разделам Речи Посполитой (1772, 1793 годы) отошла к Пруссии. В 1807-1815 годах в составе Варшавского княжества. После Венского конгресса 1814-1815 годов северная часть Куявии с городом Быдгощь передана Пруссии, южная - с городами Иновроцлав и Радзеюв включена в Царство Польское. С 1918 года в Польше. В современной Польше почти полностью входит в состав Куявско-Поморского воеводства.