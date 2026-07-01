КУЯВИЯ

КУЯВИЯ - историческая область в Польше между средним течением реки Висла и верхним течением реки Нотець.

В древ­но­сти за­се­ле­на западнославянскими пле­ме­нем куя­вов, вхо­див­шим в пле­мен­ное объ­е­ди­не­ние го­п­лян. В X-XI веках тер­ри­то­рия Куявии в со­ста­ве Ве­ли­кой Поль­ши. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Гнез­нен­ской бул­ле па­пы Ин­но­кен­тия II в 1136 году. С 1138 года в Ма­зо­вии (с 1194 года в ка­че­ст­ве отдельного кня­же­ст­ва). С 1231 года удель­ное кня­же­ст­во, пе­ре­дан­ное Кон­ра­дом Ма­зо­вец­ким сво­ему сы­ну Ка­зи­ми­ру I (1211-1267 годы). По­сле смер­ти по­след­не­го раз­де­ле­на на Ино­вроц­лав­ское и Бре­ст­ско-Ку­яв­ское кня­же­ст­ва (1267 год). В 1332-1343 годах Куявия вла­дел Тев­тон­ский ор­ден .

С 1364 года вся Куявия в со­ста­ве польских корон­ных зе­мель, на её тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­ны Ино­вроц­лав­ское и Бре­ст­ско-Ку­яв­ское вое­вод­ст­ва с об­щим сей­ми­ком в городе Рад­зе­юв. По 1-му и 2-му раз­де­лам Ре­чи По­спо­ли­той (1772, 1793 годы) ото­шла к Прус­сии. В 1807-1815 годах в со­ста­ве Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва. По­сле Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов северная часть Куявии с городом Быд­гощь пе­ре­да­на Прус­сии, юж­ная - с го­ро­да­ми Ино­вроц­лав и Рад­зе­юв вклю­че­на в Цар­ст­во Поль­ское . С 1918 года в Поль­ше. В современной Поль­ше поч­ти пол­но­стью вхо­дит в со­став Ку­яв­ско-По­мор­ско­го вое­вод­ст­ва.

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