КУЯБА

КУЯБА - город на западе Бразилии, столица штата Мату-Гросу.

Один из са­мых бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны. Население 567,7 тысяч человек (2009 год; 57,9 тысяч человек в 1960 году; 213,2 тысяч человек в 1980 году); вме­сте с Вар­зеа-Гран­ди об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 860 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в гео­гра­фическом цен­тре Южной Аме­ри­ки, на ле­вом бе­ре­гу реки Куя­ба (порт). В рай­оне Куябы схо­дят­ся ав­то­ма­ги­ст­ра­ли, пе­ре­се­каю­щие стра­ну с вос­то­ка на за­пад (Бра­зи­лиа - гра­ни­ца с Бо­ли­ви­ей), с се­ве­ра на юг (Сан­та­рен - гра­ни­ца с Па­ра­гва­ем) и с юго-вос­то­ка на се­ве­ро-за­пад (Сан-Па­у­лу - гра­ни­ца с Пе­ру). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Мар­шал Рон­дон (1956 год, современный ста­тус с 1996 года; свыше 0,9 миллионов пас­са­жи­ров в 2006 году).

Куяба ос­но­ва­на в 1719 году как центр зо­ло­то­до­бы­чи. С 1780-х годов, по­сле ис­то­ще­ния ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та, Куяба - опор­ный пункт ко­ло­ни­за­ции внутренних рай­онов Бра­зи­лии. Го­род с 1818 года, с 1835 года - центр провинции Ма­ту-Гро­су, с 1889 года - шта­та Ма­ту-Гро­су. Во 2-й половине 1870-х годов в ок­ре­ст­но­стях Куябы поя­ви­лись круп­ные план­та­ции са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, в го­ро­де воз­ник­ли пер­вые са­хар­ные за­во­ды. Рост Куябы на­чал­ся в 1930-х годов, ко­гда че­рез го­род про­шла железная дорога Сан-Пау­лу - Го­яс. Бы­строе раз­ви­тие Куябы в 1970-1980-е годы в зна­чительной ме­ре обу­слов­ле­но ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем план­та­ций сои, ри­са, ку­ку­ру­зы и фрук­тов.

В Куябе - го­род­ской со­бор (Но­су-Сень­ор- Бон-Же­зус-дус-Па­сус; 1973 год), Боль­шой со­бор (1995 год); ме­четь (1978 год); церк­ви: Ро­за­риу и Сан-Бе­не­ди­ту (1764 год, рес­тав­ра­ция в 1980-е годы), Бон-Дес­па­шу (1919 год); зда­ния: Ар­се­на­ла (1818 год, рес­тав­ра­ция в 1990-е годы), Рыб­но­го рын­ка (1899 год; ны­не Му­зей ре­ки Куя­ба), Двор­ца Про­све­ще­ния (1914 год; ны­не Му­зей ес­тественной ис­то­рии и ан­тро­по­ло­гии и Пуб­лич­ная библиотека). На площади Пас­ку­ал Мо­рей­ра Каб­рал - обе­лиск «Гео­гра­фи­че­ский центр Юж­ной Аме­ри­ки». Современный об­лик Куяба по­лу­чи­ла при ре­кон­ст­рук­ции в 1960-1980-х годах. Ар­хитектурными до­ми­нан­та­ми го­ро­да яв­ля­ют­ся вы­сот­ные зда­ния в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле (1990-2000-е годы). Го­род хо­ро­шо озе­ле­нён, мно­го пар­ков, скве­ров.

В Куябе 3 круп­ных уни­вер­си­те­та: го­су­дар­ст­вен­ный - Фе­де­раль­ный университет Ма­ту-Гро­су (1970 год), не­го­су­дар­ст­вен­ные - Университет Куя­бы (1988 год), Университет Кан­ди­ду Рон­дон (1988 год). Му­зеи: «Рон­дон» (вклю­ча­ет экс­по­зи­цию про­из­ве­де­ний искусства ко­рен­но­го на­се­ле­ния), народной жи­во­пи­си и куль­ту­ры, кам­ней, ре­лигиозного искусства, ан­тро­по­ло­ги­че­ский и др. Зоо­парк. Од­но из главных куль­тур­ных со­бы­тий го­да - кар­на­вал .

Куяба - круп­ный центр тор­гов­ли и пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции ре­гио­на. Большая часть промышленных пред­при­ятий (мяс­ной, кон­серв­ной, са­хар­ной, тек­стиль­ной и элек­тро­тех­нической промышленности) со­сре­до­то­че­на в пре­де­лах промышленного ок­ру­га (соз­дан в 1978 году). ТЭС (мощ­ность 480 МВт; ра­бо­та­ет на при­род­ном га­зе, по­сту­паю­щем из Бо­ли­вии). Центр эко­ло­гического ту­риз­ма: из Куябы на­чи­на­ют­ся мар­шру­ты в национальные пар­ки «Панта­нaл- Ма­туг­ро­сенс» (в 98 км к югу от го­ро­да) и «Ша­па­да-дус-Ги­ма­райнс» (в 60 км к се­ве­ро-вос­то­ку от го­ро­да).

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