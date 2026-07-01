КУЯБА
КУЯБА - город на западе Бразилии, столица штата Мату-Гросу.
Один из самых быстрорастущих городов страны. Население 567,7 тысяч человек (2009 год; 57,9 тысяч человек в 1960 году; 213,2 тысяч человек в 1980 году); вместе с Варзеа-Гранди образует агломерацию с населением свыше 860 тысяч человек. Расположен в географическом центре Южной Америки, на левом берегу реки Куяба (порт). В районе Куябы сходятся автомагистрали, пересекающие страну с востока на запад (Бразилиа - граница с Боливией), с севера на юг (Сантарен - граница с Парагваем) и с юго-востока на северо-запад (Сан-Паулу - граница с Перу). Международный аэропорт Маршал Рондон (1956 год, современный статус с 1996 года; свыше 0,9 миллионов пассажиров в 2006 году).
Куяба основана в 1719 году как центр золотодобычи. С 1780-х годов, после истощения месторождений золота, Куяба - опорный пункт колонизации внутренних районов Бразилии. Город с 1818 года, с 1835 года - центр провинции Мату-Гросу, с 1889 года - штата Мату-Гросу. Во 2-й половине 1870-х годов в окрестностях Куябы появились крупные плантации сахарного тростника, в городе возникли первые сахарные заводы. Рост Куябы начался в 1930-х годов, когда через город прошла железная дорога Сан-Паулу - Гояс. Быстрое развитие Куябы в 1970-1980-е годы в значительной мере обусловлено широким распространением плантаций сои, риса, кукурузы и фруктов.
В Куябе - городской собор (Носу-Сеньор- Бон-Жезус-дус-Пасус; 1973 год), Большой собор (1995 год); мечеть (1978 год); церкви: Розариу и Сан-Бенедиту (1764 год, реставрация в 1980-е годы), Бон-Деспашу (1919 год); здания: Арсенала (1818 год, реставрация в 1990-е годы), Рыбного рынка (1899 год; ныне Музей реки Куяба), Дворца Просвещения (1914 год; ныне Музей естественной истории и антропологии и Публичная библиотека). На площади Паскуал Морейра Кабрал - обелиск «Географический центр Южной Америки». Современный облик Куяба получила при реконструкции в 1960-1980-х годах. Архитектурными доминантами города являются высотные здания в интернациональном стиле (1990-2000-е годы). Город хорошо озеленён, много парков, скверов.
В Куябе 3 крупных университета: государственный - Федеральный университет Мату-Гросу (1970 год), негосударственные - Университет Куябы (1988 год), Университет Кандиду Рондон (1988 год). Музеи: «Рондон» (включает экспозицию произведений искусства коренного населения), народной живописи и культуры, камней, религиозного искусства, антропологический и др. Зоопарк. Одно из главных культурных событий года - карнавал.
Куяба - крупный центр торговли и переработки сельскохозяйственной продукции региона. Большая часть промышленных предприятий (мясной, консервной, сахарной, текстильной и электротехнической промышленности) сосредоточена в пределах промышленного округа (создан в 1978 году). ТЭС (мощность 480 МВт; работает на природном газе, поступающем из Боливии). Центр экологического туризма: из Куябы начинаются маршруты в национальные парки «Пантанaл- Матугросенс» (в 98 км к югу от города) и «Шапада-дус-Гимарайнс» (в 60 км к северо-востоку от города).