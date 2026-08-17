КУУЗИК ТИЙТ
КУУЗИК ТИЙТ - страдный певец, педагог, народный артист.
В 1938 году окончил Таллинскую консерваторию по классу А. Ардера. Солист венской «Фольксопер» (1938-1939 годы, дебютировал в роли Эскамильо в «Кармен» Ж. Бизе), Кассельской оперы (1942-1943 годы), театра «Эстония» в Таллине (1944-1988 годы).
Обладая голосом широкого диапазона, исполнял партии лирического баритона и высокого баса, среди лучших - Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини), ряд главных партий в операх Дж. Верди, заглавные партии в операх «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, главные партии в операх «Викерцы» Э. Аава, «Берег бурь» Г. Эрнесакса, «Певец свободы» Э. Каппа. Выступал в концертах. Гастролировал во многих странах мира. В 1940-1990 годых преподавал в Таллинской консерватории (профессор с 1947 года).