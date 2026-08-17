КУУЗИК ТИЙТ

КУУЗИК ТИЙТ - страдный певец, педагог, народный артист.

В 1938 году окон­чил Тал­лин­скую консерваторию по клас­су А. Ар­де­ра. Со­лист вен­ской «Фольк­со­пер» (1938-1939 годы, де­бю­ти­ро­вал в ро­ли Эс­ка­ми­льо в «Кар­мен» Ж. Би­зе), Кас­сель­ской опе­ры (1942-1943 годы), те­ат­ра «Эс­то­ния» в Тал­ли­не (1944-1988 годы).

Об­ла­дая го­ло­сом ши­ро­ко­го диа­па­зо­на, ис­пол­нял пар­тии ли­рического ба­ри­то­на и вы­со­ко­го ба­са, сре­ди луч­ших - Фи­га­ро («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Скар­пиа («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни), ряд главных пар­тий в опе­рах Дж. Вер­ди, за­глав­ные пар­тии в опе­рах «Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки , «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го , «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го , главные пар­тии в опе­рах «Ви­кер­цы» Э. Аа­ва, «Бе­рег бурь» Г. Эр­не­сак­са, «Пе­вец сво­бо­ды» Э. Кап­па. Вы­сту­пал в кон­цер­тах. Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах ми­ра. В 1940-1990 годых пре­по­да­вал в Тал­лин­ской консерватории (профессор с 1947 года).