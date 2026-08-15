КУУСИНЕН ОТТО ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

КУУСИНЕН ОТТО ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ - финляндский и российский ре­во­люционный дея­тель, советский партийный и государственный дея­тель, Ге­рой Социалистического Тру­да (1961 год), академик АН СССР (1958 год).

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Гель­синг­форс­ско­го университета (1905 год). В университете ув­лёк­ся со­циа­ли­стическими идея­ми, пе­ре­вёл (совместно с Ю. Си­ро­ла и С. Вуо­лий­о­ки) на финский язык «Ин­тер­на­цио­нал». Член Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Фин­лян­дии (СДПФ; с 1904 года).

В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов ко­ман­до­вал от­ря­дом Крас­ной гвар­дии в Гель­синг­фор­се (финские Хель­син­ки). В 1906-1908 годах ре­дак­тор тео­ре­тического ор­га­на СДПФ журнала «So­sia­lis­ti­nen aikakauslehti» («Со­циа­ли­сти­че­ский жур­нал») и её центр. ор­га­на «Tyőmies» («Ра­бо­чий», 1907-1916 годы). Председатель Ис­пол­ко­ма СДПФ (1911-1917 годы; в 1909-1910 годы член Ис­пол­ко­ма). Де­пу­тат финляндского Сей­ма (1908-1917 годы), при­мы­кал к его ле­во­му кры­лу. Куусинен уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­пен­га­ген­ско­го (1910 год) и Ба­зель­ско­го (1912 год) кон­грес­сов 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла .

В 1918 году один из ру­ко­во­ди­те­лей Фин­лянд­ской ре­во­лю­ции1918 года, народный упол­но­мо­чен­ный по про­све­ще­нию в ре­во­люционном пра­ви­тель­ст­ве Финляндской Со­циа­ли­стической Ра­бо­чей Рес­пуб­ли­ки. В августе 1918 года сыг­рал ре­шаю­щую роль в ос­но­ва­нии Ком­му­ни­стической пар­тии Фин­лян­дии (КПФ) на кон­фе­рен­ции эмиг­ри­ро­вав­ших в Совесткую Рос­сию ак­тив­ных уча­ст­ни­ков Финляяндской ре­во­лю­ции по­сле её по­ра­же­ния. В 1919-1920 годах на под­поль­ной парт. ра­бо­те в Фин­лян­дии. Де­ле­гат 1-го, 3-7-го кон­грес­сов Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла , сек­ре­тарь (1921-1939 годы) и член (1923-1943 годы) Пре­зи­диу­ма ис­пол­нительного комитета Ко­мин­тер­на - ИККИ (в 1921-1922 годы генероальный сек­ре­тарь ИККИ).

По­сле на­ча­ла со­вет­ско- фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов Куусинен на­зна­чен пред­се­да­те­лем сфор­ми­ро­ван­но­го советским ру­ко­во­дством пра­ви­тель­ст­ва и ми­ни­ст­ром иностранных дел Финляндской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки, от име­ни ко­то­рой 2 декабря 1939 года под­пи­сал До­го­вор о взаи­мо­по­мо­щи и друж­бе с СССР. С 1940 года председатель Пре­зи­диу­ма ВС об­ра­зо­ван­ной Ка­ре­ло-Фин­ской ССР (до 1956 года) и заместитель председателя Пре­зи­диу­ма ВС СССР (до 1958 года). Член ЦК ВКП(б) - КПСС (1941-1964 годы).

В Великую Отечественную войну Куусинен вме­сте с другими чле­на­ми ИККИ на­хо­дил­ся в Баш­ки­рии, за­ни­мал­ся под­го­тов­кой но­вых кад­ров для ком­му­ни­стического дви­же­ния. По­сле рос­пус­ка Ко­м­ин­тер­на в 1943 году ра­бо­тал в ред­кол­ле­гии журнала «Но­вое вре­мя». Член Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС (1952-1953 годы; 1957-1964 годы), сек­ре­тарь ЦК КПСС (1957-1964 годы). Председатель пар­ла­мент­ской груп­пы СССР (1956-1962 годы). Ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния в Фин­лян­дии, по во­про­сам ме­ж­ду­народного ком­му­ни­стического и ра­бо­че­го дви­же­ния. Ре­дак­тор учеб­ни­ка «Ос­но­вы мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма» (1959 год, 2-е издание в 1962 году), од­ной из пер­вых ра­бот, где поя­вил­ся те­зис о пе­ре­рас­та­нии го­су­дар­ст­ва дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та в об­ще­на­род­ное го­су­дар­ст­во, во­шед­ший в Про­грам­му КПСС 1961 года.

Ур­на с пра­хом Куусинена - в Крем­лёв­ской сте­не. В его честь на­зва­на ули­ца в Мо­ск­ве.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. (1918-1964 годы). М., 1966 год