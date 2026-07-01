КУУЛА ТОЙВО

КУУЛА ТОЙВО - финский композитор и дирижёр.

В 1900-е годы учил­ся в Хель­синк­ской шко­ле му­зы­ки у М. Ве­ге­лиу­са, А. Яр­не­фель­та и Я. Си­бе­лиу­са, в 1908-1909 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Бо­ло­нье, Лейп­ци­ге, Па­ри­же. Ди­ри­жи­ро­вал ор­ке­ст­ром в Оулу (1910-1911 годы), Хель­син­ки (1912-1915 годы), Вы­бор­ге (1916-1918 годы). Один из ос­но­ва­те­лей СК Фин­лян­дии (1917 год).

Как ком­по­зи­тор де­бю­ти­ро­вал в 1907 году Скри­пич­ной со­на­той. Ран­ним про­из­ве­де­ни­ям Куулы (Фортепианное трио, 1908 год) свой­ст­вен­на ро­ман­тическая рас­пев­ность, в даль­ней­шем его стиль стал бо­лее сдер­жан­ным. Куула ис­пы­тал влия­ние му­зы­ки Я. Си­бе­лиу­са, К. Де­бюс­си , П. Дю­ка, Э. Шос­со­на («Песнь мо­ря» для сме­шан­но­го хо­ра а ка­пел­ла, 1909 год). В ря­де со­чи­не­ний ска­за­лось влия­ние народной му­зы­ки Фин­лян­дии (2 юж­но­эс­тер­бот­ний­ских тан­ца для ор­ке­ст­ра, 1909 год; 2 юж­но­эс­тер­бот­ний­ские сюи­ты для ор­ке­ст­ра, 1906, 1912 годы). Ос­но­ва твор­че­ст­ва - со­чи­не­ния для хо­ра, го­ло­са, ин­ст­ру­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния, сре­ди них: 2 ле­ген­ды для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра (1911 год), «Сын ра­ба» для со­лис­тов, сме­шан­но­го хо­ра и ор­ке­ст­ра (1904 год), «Де­ва и бо­яр­ский сын» для со­пра­но и ор­ке­ст­ра (1912 год), «Stabat Ma­ter» для хо­ра, ор­га­на и ор­ке­ст­ра (1914 год; за­вер­ше­на Л. Ма­де­то­ей).

По­гиб во вре­мя гражданской вой­ны в Фин­лян­дии.