КУУЛА ТОЙВО
КУУЛА ТОЙВО - финский композитор и дирижёр.
В 1900-е годы учился в Хельсинкской школе музыки у М. Вегелиуса, А. Ярнефельта и Я. Сибелиуса, в 1908-1909 годы совершенствовался в Болонье, Лейпциге, Париже. Дирижировал оркестром в Оулу (1910-1911 годы), Хельсинки (1912-1915 годы), Выборге (1916-1918 годы). Один из основателей СК Финляндии (1917 год).
Как композитор дебютировал в 1907 году Скрипичной сонатой. Ранним произведениям Куулы (Фортепианное трио, 1908 год) свойственна романтическая распевность, в дальнейшем его стиль стал более сдержанным. Куула испытал влияние музыки Я. Сибелиуса, К. Дебюсси, П. Дюка, Э. Шоссона («Песнь моря» для смешанного хора а капелла, 1909 год). В ряде сочинений сказалось влияние народной музыки Финляндии (2 южноэстерботнийских танца для оркестра, 1909 год; 2 южноэстерботнийские сюиты для оркестра, 1906, 1912 годы). Основа творчества - сочинения для хора, голоса, инструментальные произведения, среди них: 2 легенды для солистов, хора и оркестра (1911 год), «Сын раба» для солистов, смешанного хора и оркестра (1904 год), «Дева и боярский сын» для сопрано и оркестра (1912 год), «Stabat Mater» для хора, органа и оркестра (1914 год; завершена Л. Мадетоей).
Погиб во время гражданской войны в Финляндии.