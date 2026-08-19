КУТЮМЫ

Кутю́мы ( фр . сoutumes от лат . consuetudines — букв. «обычаи») — обычное право конкретной местности (провинции, округа, города, общины, сеньории и т. д.) в феодальной Франции. К. представляют собой собрание правовых норм, основанных на обычае и коллективной памяти. Они проистекают из практики, сложившейся в определенном регионе или местности. Имели силу закона во всех сферах частного и реже публичного права. Авторитет К. опирался на «незапамятную» правовую традицию (элементы старого германского права, варварские правды , каноническое право ) и сохранившиеся в памяти знающих людей судебные решения (прецеденты). Изначально К. бытовали в устной форме. С этой точки зрения, Французское королевство делилось на две части: на Север, где действовали К. или неписаное право (pays de coutume), и на Юг, где действовало писаное право (pays de droit ecrit), в котором присутствовали элементы римского права. Однако с середины XIII в. юристы начинают записывать местные К. для облегчения их использования в судах. Первой записью К. стал сборник «Большие Нормандские кутюмы» (ок. 1255); в 1273 в «Установления Людовика Святого» вошли записи К. Орлеана, Оверни и Анжу. Самым знаменитым был сборник норм обычного права «Кутюмы Бовези», составленный выдающимся правоведом и королевским бальи Ф. де Бомануаром (1283). В конце XIV в. для «Большого сборника К. Франции» (1389) юрист Ж. д’Аблейж записал парижские К. В XV в. Парижский парламент составил сборники К. различных областей, получившие санкцию королевской власти. Обычное право Франции было чрезвычайно пестрым, разнообразным и запутанным, а число К. исчислялось сотнями. Наибольшим авторитетом пользовались парижские К. Власти постоянно пытались унифицировать К.: в 1453 по распоряжению короля Карла VII была предпринята попытка кодифицировать обычное право Франции; в эпоху Возрождения французские юристы (Ш. Дю Мулен, А. Луазель и др.) пытались унифицировать К. для облегчения отправления королевского правосудия и защиты интересов монархии; в 1724 Бурдо де Ришбур издал общий свод К. Французская революция XVIII в. отменила К. в области собственности, брака и семейных отношений. Окончательно К. потеряли силу закона с введением гражданского кодекса Наполеона (1804).

Ист .: Ableiges J. d’ . Le Grand coutumier de France / Ed. E. Laboulaye. Paris, 1868; Beaumanoir P. de. Coutumes de Clermont en Beauvaisis / Publ. par A. Salmon. 2 vols. Paris, 1899—1900; Bourdot de Richebourg G.-A. Nouveau Coutumier general. 4 vols. Paris, 1724; Coutumier de Normandie / Publ. par E.-J. Tardif. 2 vols. Rouen, 1881—1903; Du Moulins C. Coustumes generales et particuliers du royaume de France et des Gaulles. Paris, 1604; Loisel A. Institutions coustumieres, ou Manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences et proverbes tant anciens que modernes du droit coustumier et plus ordinaires de la France. Paris, 1608; Nouveau coutumier general ou Corps des coutumes generales et particuliers de France et des provinces connues sous le nom de Gaule. Paris, 1724.

Лит .: Gouron A. Bibliographie des coutumes de France: editions anterieurs a la Revolution. Geneve, 1975; Olivier-Martin F. Histoire de la coutume de la prevote et vicomte de Paris. 2 vols. Paris, 1972.