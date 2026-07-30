КУТУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КУТУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский хоровой дирижёр и композитор, народный артист СССР (1986 год).
Окончил Московскую консерваторию (1950 год) и аспирантуру (1953 год) по классу хорового дирижирования В. Г. Соколова. В 1937-1939 годах солист (певец) Красноармейского балалаечного оркестра Центрального дома Красной Армии. С 1950 года хормейстер, с 1954 года художественный руководитель и главный дирижёр Хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
Среди сочинений: песенно-хоровой цикл «Земля рассветная» (1977 год); песни - «Куда б ни шёл, ни ехал ты...» (слова М. В. Исаковского, 1964 год), «Берёза» (слова С. А. Есенина, 1970 год), «Москва - любовь моя» (слова Г. Георгиева, 1975 год); циклы обработок - «Курские песни» (1955 год), «Смоленские песни» (1970 год), «Песни Подмосковья» (1970 год), «Вятские песни» (1971 год), «Пермские свадебные песни» (1971 год).
С 1975 год заведующий кафедрой хорового дирижирования Музыкально-педагогического института (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных (профессор с 1985 года).