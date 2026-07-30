КУТУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КУТУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский хо­ро­вой ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор , народный артист СССР (1986 год).

Окон­чил Московскую консерваторию (1950 год) и ас­пи­ран­ту­ру (1953 год) по клас­су хо­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния В. Г. Со­ко­ло­ва. В 1937-1939 годах со­лист (пе­вец) Крас­но­ар­мей­ско­го ба­ла­ла­еч­но­го ор­ке­ст­ра Центрального до­ма Крас­ной Ар­мии. С 1950 года хор­мей­стер, с 1954 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Хо­ра русской пес­ни Все­со­юз­но­го ра­дио и Центрального те­ле­ви­де­ния.

Сре­ди со­чи­не­ний: пе­сен­но-хо­ро­вой цикл «Зем­ля рас­свет­ная» (1977 год); пес­ни - «Ку­да б ни шёл, ни ехал ты...» (сло­ва М. В. Иса­ков­ско­го, 1964 год), «Бе­рё­за» (сло­ва С. А. Есе­ни­на , 1970 год), «Мо­ск­ва - лю­бовь моя» (сло­ва Г. Ге­ор­гие­ва, 1975 год); цик­лы об­ра­бо­ток - «Кур­ские пес­ни» (1955 год), «Смо­лен­ские пес­ни» (1970 год), «Пес­ни Под­мос­ко­вья» (1970 год), «Вят­ские пес­ни» (1971 год), «Перм­ские сва­деб­ные пес­ни» (1971 год).

С 1975 год заведующий ка­фед­рой хо­рово­го ди­ри­жи­ро­ва­ния Музыкально-пе­да­го­гического института (ны­не Российская ака­де­мия му­зы­ки) имени Гне­си­ных (профессор с 1985 года).