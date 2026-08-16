КУТУЗ АЛЬ-МУЗАФАР САЙФ АД-ДИН КУТУЗ
КУТУ́З АЛЬ-МУЗАФА́Р САЙФ АД-ДИН КУТУЗ - мамлюкский султан Египта.
Происходил предположительно из знатной кыпчакской семьи. Захвачен в плен монголами и продан в рабство, в Сирии перекуплен египетским работорговцем и продан эмиру мамлюков Айбеку. Став в 1250 году султаном Египта, Айбек в 1253 году назначил Кутуза вице-султаном. После гибели Айбека (1257 год) Кутуз оставался вице-султаном при его сыне аль-Мансуре Али. В ноябре 1259 года он сверг последнего и взял власть в свои руки.
После захвата монголами Ирака и их вторжения в Сирию отверг требование хана Хулагу о капитуляции Египта. Заключив союз с крестоносцами в Палестине и своим соперником Бейбарсом, 3 сентября 1260 года нанёс поражение монголам в битве при Айн-Джалуте, в результате которой было остановлено продвижение монголов на Ближнем Востоке, а власть в Сирии перешла в руки мамлюков. При возвращении в Египет убит на охоте Бейбарсом, вступившим в сговор с мамлюкскими эмирами.