КУТУЗ АЛЬ-МУЗАФАР САЙФ АД-ДИН КУТУЗ

КУТУ́З АЛЬ-МУЗАФА́Р САЙФ АД-ДИН КУТУЗ - мамлюкский султан Египта.

Про­ис­хо­дил пред­по­ло­жи­тель­но из знат­ной кып­чак­ской се­мьи. За­хва­чен в плен мон­го­ла­ми и про­дан в раб­ст­во, в Си­рии пе­ре­ку­п­лен египетским ра­бо­тор­гов­цем и про­дан эми­ру мам­лю­ков Ай­бе­ку. Став в 1250 году сул­та­ном Егип­та, Ай­бек в 1253 году на­зна­чил Кутуза ви­це-сул­та­ном. По­сле ги­бе­ли Ай­бе­ка (1257 год) Кутуз ос­та­вал­ся ви­це-сул­та­ном при его сы­не аль-Ман­су­ре Али. В но­ябре 1259 года он сверг по­след­не­го и взял власть в свои ру­ки.

По­сле за­хва­та мон­го­ла­ми Ира­ка и их втор­же­ния в Си­рию от­верг тре­бо­ва­ние ха­на Ху­ла­гу о ка­пи­ту­ля­ции Егип­та. За­клю­чив со­юз с кре­сто­нос­ца­ми в Па­ле­сти­не и сво­им со­пер­ни­ком Бей­бар­сом, 3 сентября 1260 года на­нёс по­ра­же­ние мон­го­лам в бит­ве при Айн-Джа­лу­те, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ло ос­та­нов­ле­но про­дви­же­ние мон­го­лов на Ближ­нем Вос­то­ке, а власть в Си­рии пе­ре­шла в ру­ки мам­лю­ков. При воз­вра­ще­нии в Еги­пет убит на охо­те Бей­бар­сом, всту­пив­шим в сго­вор с мам­люк­ски­ми эми­ра­ми.