КУТШЕБА СТАНИСЛАВ МАРИАН
КУТШЕБА СТАНИСЛАВ МАРИАН - польский историк, член-корреспондент, действующий член Польской академии знаний, в 1939-1946 годах её президент, член ряда научных обществ.
Из семьи ремесленника-переплётчика. Окончил юридический факультет Краковского университета со степенью д-ра права (1898 год). В 1898-1900 годы стажировался в Риме и в Париже в Коллеж де Франс. С 1908 года экстраординарный (с 1912 года ординарный) профессор и заведующий кафедрой истории польского права Краковского университета. Декан юридического факультета (1913-1914 и 1920-1921 годы), проректор (1933-1934 годы) и ректор (1932-1933 годы) университета. В 1919 году эксперт польской делегации на Парижской мирной конференции.
После оккупации Польши нацистской Германией подвергся преследованиям, был арестован, в ноябре 1939 - феврале 1940 годов находился в заключении в германских тюрьмах и концлагере Заксенхаузен. После освобождения оказывал помощь сотрудникам университета и их семьям, а также тайно обучал польских студентов. В 1945 году участвовал в московских переговорах о создании Временного правительства национального единства, депутат Крайовой Рады Народовой.
Главная область научных исследований Кутшебы - история польского государства и права. Автор обобщающего труда «Очерк истории государственного и общественного строя Польши» (тома 1-4, 1905-1917 годы; русский перевод, том 1, 1907 год), «Истории источников старого польского права» (тома 1-2, 1925-1926 годы). Занимался публикацией источников («Акты унии Польши с Литвой», 1932 год, и другие). Кутшебе принадлежат работы по истории евреев, городов (главным образом Кракова и Гданьска), финансов и торговли в средние века, а также по новейшей истории («Наша заграничная политика», 1923 год).