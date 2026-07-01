КУТШЕБА СТАНИСЛАВ МАРИАН

КУТШЕБА СТАНИСЛАВ МАРИАН - польский историк, член-корреспондент, действующий член Польской академии знаний, в 1939-1946 годах её президент, член ряда научных обществ.

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка-пе­ре­плёт­чи­ка. Окон­чил юри­дический факультет Кра­ков­ско­го университета со сте­пе­нью д-ра пра­ва (1898 год). В 1898-1900 годы ста­жи­ро­вал­ся в Ри­ме и в Па­ри­же в Кол­леж де Франс. С 1908 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1912 года ор­ди­нар­ный) профессор и заведующий ка­фед­рой ис­то­рии польского пра­ва Кра­ков­ско­го университета. Де­кан юри­дического факультета (1913-1914 и 1920-1921 годы), про­рек­тор (1933-1934 годы) и рек­тор (1932-1933 годы) уни­вер­си­те­та. В 1919 году экс­перт польской де­ле­га­ции на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции .

По­сле ок­ку­па­ции Поль­ши на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям, был аре­сто­ван, в но­ябре 1939 - феврале 1940 годов на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в германских тюрь­мах и конц­ла­ге­ре За­ксен­хау­зен. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния ока­зы­вал по­мощь со­труд­ни­кам уни­вер­си­те­та и их семь­ям, а так­же тай­но обу­чал польских сту­ден­тов. В 1945 году уча­ст­во­вал в московских пе­ре­го­во­рах о соз­да­нии Временного пра­ви­тель­ст­ва национального един­ст­ва, депутат Край­о­вой Ра­ды На­ро­до­вой.

Главная об­ла­сть на­учных ис­сле­до­ва­ний Кутшебы - ис­то­рия польского го­су­дар­ст­ва и пра­ва. Ав­тор обоб­щаю­ще­го тру­да «Очерк ис­то­рии го­су­дар­ст­вен­но­го и об­ще­ст­вен­но­го строя Поль­ши» (тома 1-4, 1905-1917 годы; русский перевод, том 1, 1907 год), «Ис­то­рии ис­точ­ни­ков ста­ро­го поль­ско­го пра­ва» (тома 1-2, 1925-1926 годы). За­ни­мал­ся пуб­ли­ка­ци­ей ис­точ­ни­ков («Ак­ты унии Поль­ши с Лит­вой», 1932 год, и другие). Кутшебе при­над­ле­жат ра­бо­ты по ис­то­рии ев­ре­ев, го­ро­дов (главным образом Кра­ко­ва и Гдань­ска), фи­нан­сов и тор­гов­ли в сред­ние ве­ка, а так­же по но­вей­шей ис­то­рии («На­ша за­гра­нич­ная по­ли­ти­ка», 1923 год).