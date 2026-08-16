КУТОРГА МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ
КУТОРГА МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ - российский историк, основоположник отечественной школы исследователей античности, член-корреспондент Петербуржской АН (1848 год).
В 1827 году поступил на словесное отделение историко-филологического факультета Санкт-Петербуржского университета; в 1828 году в числе лучших учеников переведён в Профессорский институт при Дерптском университете, где в 1832 году получил степень магистра философии. В начале 1833 года Куторга направлен за границу, где продолжил обучение в Париже, Гейдельберге, Берлине. В 1835 году назначен в Санкт-Петербуржский университет на кафедру всеобщей истории, где вскоре получил звание адъюнкта. В 1838 году защитил докторскую диссертацию «Колена и сословия аттические». С 1838 года экстраординарный, с 1844 года - ординарный профессор. В 1869-1874 годах продолжил преподавательскую деятельность в Московском университете. Выйдя в отставку, поселился в своём имении Борки, продолжив научные изыскания.
Основные труды Куторги посвящены истории Древней Греции, главным образом различным аспектам истории Афинского государствава: обе диссертации - проблеме возникновения сословий в афинском обществе в древнейший период; работы «Критические разыскания о законодательстве Алкмеонида Клисфена» (1853 год) и «Общественное положение рабов и вольноотпущенников в Афинской республике» (опубликовано в 1894 году) - различным категориям негражданского населения. Различные аспекты политической истории Греции рассматривались в работах «История Афинской республики от убиения Иппарха до смерти Мильтиада» (1848 год) и «Персидские войны. Критические исследования событий этой эпохи древнегреческой истории» (1858 год). В одной из последних работ - «Афинская полития. Её состав, свойство и всемирно-историческое значение» - Куторга рассматривал политию, то есть гражданство или гражданскую общину Афин, как «высший государственный строй», который зиждился на двух идеях - свободы гражданина и свободы мысли (опубликовано в 1896 году). Некоторые работы Куторги переведены на французский и немецкий языки и оказали значительное влияние на западноевропейскую науку. В применении к античности Куторга придерживался критического метода работы с источниками, в то же время был противником крайностей гиперкритицизма. Ряд статей посвящён проблемам медиевистики и историографии. Блестящий лектор и талантливый педагог, Куторга стал основателем петербуржской исторической школы, к которой принадлежали В. Г. Васильевский, Ф. Ф. Соколов, Вл. Ведров, М. М. Стасюлевич, Н. А. Астафьев, В. В. Бауэр, П. И. Люперсольский и другие учёные.
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 1894-1896 годы. Т. 1-2