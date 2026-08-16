КУТОРГА МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

КУТОРГА МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ - российский ис­то­рик, ос­но­во­по­лож­ник отечественной шко­лы ис­сле­до­ва­те­лей ан­тич­но­сти, член-корреспондент Пе­тербуржской АН (1848 год).

В 1827 году по­сту­пил на сло­вес­ное от­де­ле­ние ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гичес­ко­го факультета Санкт-Пе­тербуржского университета; в 1828 году в чис­ле луч­ших уче­ни­ков пе­ре­ве­дён в Про­фес­сор­ский институт при Дерпт­ском университете, где в 1832 году полу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра фи­ло­со­фии. В на­ча­ле 1833 года Куторга на­прав­лен за гра­ни­цу, где про­дол­жил обу­че­ние в Па­ри­же, Гей­дель­бер­ге, Бер­ли­не. В 1835 году на­зна­чен в Санкт-Пе­тербуржский университет на ка­фед­ру все­об­щей ис­то­рии, где вско­ре по­лу­чил зва­ние адъ­юнк­та. В 1838 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «Ко­ле­на и со­сло­вия ат­ти­че­ские». С 1838 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, с 1844 года - ор­ди­нар­ный профессор. В 1869-1874 годах про­дол­жил пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность в Московском университете. Вый­дя в от­став­ку, по­се­лил­ся в сво­ём име­нии Бор­ки, про­дол­жив на­учные изы­ска­ния.

Основные тру­ды Куторги по­свя­ще­ны ис­то­рии Древ­ней Гре­ции , главным образом различным ас­пек­там ис­то­рии Афин­ско­го государствава: обе дис­сер­та­ции - про­бле­ме воз­ник­но­ве­ния со­сло­вий в афин­ском об­ще­ст­ве в древ­ней­ший пе­ри­од; ра­бо­ты «Кри­ти­че­ские ра­зы­ска­ния о за­ко­но­да­тель­ст­ве Ал­кме­о­ни­да Клис­фе­на» (1853 год) и «Об­ще­ст­вен­ное по­ло­же­ние ра­бов и воль­но­от­пу­щен­ни­ков в Афин­ской рес­пуб­ли­ке» (опубликовано в 1894 году) - различным ка­те­го­ри­ям не­гра­ж­дан­ско­го на­се­ле­ния. Различные ас­пек­ты по­ли­тической ис­то­рии Гре­ции рас­смат­ри­ва­лись в ра­бо­тах «Ис­то­рия Афин­ской рес­пуб­ли­ки от убие­ния Ип­пар­ха до смер­ти Миль­тиа­да» (1848 год) и «Пер­сид­ские вой­ны. Кри­ти­че­ские ис­сле­до­ва­ния со­бы­тий этой эпо­хи древ­не­гре­че­ской ис­то­рии» (1858 год). В од­ной из по­след­них ра­бот - «Афин­ская по­ли­тия. Её со­став, свой­ст­во и все­мир­но-ис­то­ри­че­ское зна­че­ние» - Куторга рас­смат­ри­вал по­ли­тию, то есть гра­ж­дан­ст­во или гражданскую об­щи­ну Афин, как «выс­ший государственный строй», ко­то­рый зи­ж­дил­ся на двух иде­ях - сво­бо­ды гра­ж­да­ни­на и сво­бо­ды мыс­ли (опубликовано в 1896 году). Не­ко­то­рые ра­бо­ты Куторги пе­ре­ве­де­ны на французский и немецкий язы­ки и ока­за­ли зна­чительное влия­ние на западноев­ропейскую нау­ку. В при­ме­не­нии к ан­тич­но­сти Куторга при­дер­жи­вал­ся кри­тического ме­то­да ра­бо­ты с ис­точ­ни­ка­ми, в то же вре­мя был про­тив­ни­ком край­но­стей ги­пер­кри­ти­циз­ма. Ряд ста­тей по­свя­щён про­бле­мам ме­дие­ви­сти­ки и ис­то­рио­гра­фии. Бле­стя­щий лек­тор и та­лант­ли­вый пе­да­гог, Куторга стал ос­но­ва­те­лем пе­тербуржской ис­то­рической шко­лы, к ко­то­рой при­над­ле­жа­ли В. Г. Ва­силь­ев­ский, Ф. Ф. Со­ко­лов, Вл. Вед­ров, М. М. Ста­сю­ле­вич, Н. А. Ас­тафь­ев, В. В. Бау­эр, П. И. Лю­пер­соль­ский и другие учё­ные.

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 1894-1896 годы. Т. 1-2