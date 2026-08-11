КУТНА-ГОРА
КУТНА-ГОРА - город в Чехии, в Среднечешском крае, к востоку от Праги.
Население 21,4 тысячи человек (2009 год).
В 1142 году на месте Кутна-Горы основан цистерцианский монастырь Седлец. В XII веке монахи открыли в его окрестностях залежи серебра, около 1260 года территория начала заселяться немецкими колонистами. Кутна-Гора (немецкое название Куттенберг, Kuttenberg) впервые упоминается в 1289 году. Около 1300 года король Вацлав II предоставил городу право чеканки монеты, до 1547 года здесь чеканился серебряный пражский грош. К середине XIV века в городе сформировался слой немецкого патрициата, Кутна-Гора стал вторым по значению после Праги городом Чехии. Играл важную роль в период Гуситского движения. В 1422 году Кутна-Гора оккупирована войсками гуситов.
Место коронации в 1471 году Владислава II королём Чехии. В 1485 году в Кутна-Горе между католической и утраквистской церквами заключён религиозный мир, установивший их равноправие. В 1727 году город лишился права чеканки монеты, его значение стало ослабевать. В XIX веке гарнизонный город австрийской, затем австро-венгерской армии. С 1918 года в составе Чехословакии. В 1939-1945 году оккупирован герм. войсками, включён в Протекторат Богемия и Моравия. Освобождён Красной Армией в мае 1945 года. С 1993 года в Чешской Республике.
На высоком холме над городом доминирует готический собор Святой Варвары (1388-1558 годы, архитекторы П. Парлер, М. Гануш, М. Рейсек, Б. Рид и другие; западный фасад - 1884-1893 годы, Й. Мокер, Л. Лаблер; фрески в Смишековой капелле - около 1485 года), близ которого расположена готическая часовня Тела Господня (около 1400 года). В центре города также сохранились: комплекс так называемого Итальянского двора (около 1290-1579 годов, бывший монетный двор, с конца XIV века королевский дворец; реконструирован в 1893-1898 годах и в 1950-е годы); готические церкви Всех Святых (около 1290 года, перестроена в 1698 году), собор Святого Иакова (1330-1420 годы; скамьи магистрата, около 1480 года, фрески XVI века, главный алтарь - 1678 год, мастер Й. Ридль, живопись К. Шкреты и П. Брандля), церковь Богоматери (1360-1470 годы), кладбищенская церковь Святой Троицы (около 1415 года, перестроена в 1488-1504 году) и так называемый Каменный дом (1485-1495 годы; с 1902 года - Городской исторический музей); ансамбль площади Рейсека с домами XV-XVIII веков и колодцем (1493-1495 годы, М. Рейсек), дворец архиепископа (1594-1595 годы, сохранился ренессансный портал; перестроен в 1692-1695 годах); барочные: бывшая иезуитская коллегия (1667-1750 годы, архитектор Д. Орси, перестроена в стиле классицизма в 1843-1844 годы) с костёлом конце XVII века, чумная колонна (1713-1715 годы), храмы Святого Варфоломея (около 1405 года, перестроен в 1741-1743 годах), Святого Яна Непомука (1734-1752 годы, архитектор Ф. М. Канька), бывший монастырь урсулинок (1738-1743 годы, архитектор К. И. Динценхофер).
В конце XIX - 1-й трети XX веков построены: неоренессансная евангелическая кирха (1887-1888 годы), необарочная часовня Святого Сердца (1899-1904 годы), дома в стилях модерн и функционализм (в том числе Коммерческий банк, 1927-1929 годы). В районе Седлец - цистерцианский монастырь (1142 годы; росписи трапезной XVIII века) с церковью Вознесения Богоматери (1282-1320 годы, частично перестроена в 1699-1707 годах, архитекторы П. И. Байер, Я. Б. Сантини); часовня Всех Святых (конец XIV века, перестроена Сантини в 1703-1710 годы) с оссуарием (костехранилище; начало XVI века, интерьер, включающий около 40 тысяч скелетов людей, умерших во время чумы; реорганизован резчиком Ф. Ринтом в 1870 году). Исторический центр города с собором Святой Варвары и церковью Вознесения Богоматери в Седлеце включены в список Всемирного наследия. Музей серебра (с 1877 года; в здании готического замка Градек начала XIV века, перестроено в 1485-1504 годы; средневековая шахта). Туризм.
Близ Кутна-Горы - дворец Качина (1802-1822 годы), один из лучших ампирных ансамблей в Чехии.