КУТЛЕР Николай Николаевич
Российский государственный, общественный и политический деятель, предприниматель, действительный статский советник (1901).
Дворянин. Окончил юридич. факультет Московского университета(1882). Помощник присяжного поверенного в Москве (1882–85). Затем на службе в Мин-ве финансов (1885–1906). Управляющий Симбирской казённой палатой (1891), вице-директор (1892–99), директор (1899–1904) Деп-та окладных сборов Мин-ва финансов. Один из ближайших сотрудников мин. финансов С. Ю. Витте. По его поручению К. разрабатывал проект отмены круговой поруки. Участвовал в подготовке указов от 23.6(5.7).1899 (в губерниях Европ. России ограничивалось применение круговой поруки) и от 12(25).3.1903 (круговая порука заменялась индивидуальной ответственностью при уплате налогов). Чл. Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902–05; отстаивал позицию Витте, считавшего необходимым ликвидацию крестьянской общины). Товарищ мин. внутр. дел П. Д. Святополк-Мирского (нояб. 1904 – янв. 1905), товарищ мин. финансов В. Н. Коковцова, одновременно управляющий Дворянским земельным банком и Крестьянским поземельным банком (янв. – окт. 1905). Главноуправляющий землеустройством и земледелием [28.10(10.11).1905–4(17).2.1906]. В период Революции 1905–07, по поручению Витте, К. совм. с А. А. Кауфманом и А. А. Риттихом подготовил проект решения аграрного вопроса за счёт частичного принудительного отчуждения в пользу крестьян удельных и части помещичьих земель (пустовавших, сдававшихся в аренду и обрабатываемых крестьянским инвентарём) за выкуп по рыночной стоимости. Авторы проекта настаивали на неприкосновенности мелких (менее 100 дес., или 109,2 га) и «образцово-показательных» имений, приносивших доход. Всего предполагалось передать крестьянам до 27,3 млн. га. Проект вызвал негодование двора и консервативной общественности и, в условиях начавшегося спада Революции 1905–1907, не был принят, а сам К. отправлен в отставку. К. участвовал в т. н. Царскосельских совещаниях по выработке проекта положения о выборах в 1-ю Гос. думу (дек. 1905 – март 1906). Выступил с инициативой оставить за Гос. советом право условного (суспензивного) отклонения законодат. предложений Гос. думы так, чтобы вторичное постановление Думы, принятое 2/3 голосов, представлялось на утверждение императору независимо от решения Гос. совета (не реализовано).
Занимался предпринимательской деятельностью. Чл. правления акционерного об-ва соединённых цементных заводов «Донецкий» и «Союз», С.-Петерб. учётно-ссудного банка, чл. совета Азовско-Донского банка (с мая 1917), участник крупных ж.-д. концессий.
В 1906 вступил в Конституционно- демократическую партию, чл. её ЦК (1907–17). Постоянный сотрудник газ. «Речь». Один из главных экспертов партии по экономич. и финансовым вопросам, один из авторов её аграрной программы. Депутат Гос. думы 2-го (1907) и 3-го (1907–12; вошёл в состав Думы в 1909) созывов. Во 2-й Думе активно полемизировал с П. А. Столыпиным по вопросам об оценке эффективности помещичьего землевладения и о выходе крестьян из общины.
Пред. совета Съездов горнопромышленников Урала (1913 – сент. 1918), совета Съездов представителей промышленности и торговли (март 1917 – сент. 1918), пред. Всерос. съезда представителей пром-сти и торговли [1(14)–2(15).6.1917, Петроград]. Чл. К-та по делам металлургич. пром-сти при Особом совещании для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (1915–18). Входил в руководство Центр. воен.-пром. к-та (1916–18; возглавлял Бюро по распределению металлов). Поддержал Февр. революцию 1917, активно сотрудничал с Врем. правительством. От имени совета Съездов представителей пром-сти и торговли вёл переговоры с мин. торговли и пром-сти А. И. Коноваловым о выработке социального законодательства, приемлемого для предпринимателей. Один из руководителей Об-ва экономич. возрождения России, созданного по инициативе А. И. Вышнеградского и А. И. Путилова для противодействия Советам рабочих и солдатских депутатов. В критич. положении пром-сти обвинял рабочих, предъявлявших «непомерные требования», выступал против рабочего движения. Призывал к консолидации сил промышленников в целях борьбы с установлением рабочего контроля над произ-вом. 15(28).7.1917 вместе с С. Н. Третьяковым К. вручил А. Ф. Керенскому декларацию от предпринимателей с требованием восстановить боеспособность армии и укрепить дисциплину в тылу и на фронте. По воспоминаниям Путилова, К. участвовал в переговорах с Л. Г. Корниловым и офицерскими организациями Петрограда о финансировании Корнилова выступления 1917. Участвовал в Моск. совещании обществ. деятелей [8(21)–10(23).8.1917], Государственном совещании, на котором выступил с программной речью от имени торгово-пром. организаций (высказался против планов установления гос. контроля над предприятиями и повышения налогов). В окт. 1917 избран председателем торгово-пром. фракции Предпарламента (не участвовал в его деятельности из-за болезни), затем председателем Рус.-амер. к-та (налаживал связь с посольством США с целью получения воен. помощи). Избран в Учредительное собрание от Петрограда.
После Октябрьской революции 1917 был 4 раза арестован (как кадет и за участие в 1921 в деятельности Всерос. к-та помощи голодающим).
Чл. Ин-та экономич. исследований Наркомата финансов (с 1919). Чл. правления Госбанка РСФСР (1921–23), СССР (1923–24). Выступал с проектами улучшения экономич. положения страны, предлагал провести денежную реформу с прекращением выпуска бумажных денег и введением дополнительных налогов. Первоначально предложения К. не были приняты, но позднее они, наряду с программой Г. Я. Сокольникова, легли в основу денежной реформы 1922–1924 (см. в ст. Денежные реформы).
Брат К. – Павел Николаевич Кутлер [19(31).3.1865, с. Лубянки Дмитровского у. Орловской губ. – 1942], окончил Петровскую с.-х. академию (1888). Управляющий Тамбовской (1899–1909) и Моск. (1909–14) казёнными палатами. Директор Деп-та гос. казначейства (1914–17). После Окт. революции 1917 зав. финотделом, зав. отделом учёта госдоходов (1920–22), управляющий отделом прямых налогов Госналога (1922–30) Наркомата финансов СССР. 23.8.1930 арестован, приговорён к 10 годам в исправительно-трудовом лагере (позднее срок сокращён до 5 лет). Автор воспоминаний (опубл. в альманахе «Из глубины времён», 1999, вып. 11).
Сочинения:
Краткий исторический очерк и обзор современного состояния законодательства о земских повинностях. СПб., 1894;
Аграрные законы 1906 г. и их судьба в будущей Думе;
О финансовой стороне аграрной реформы. [СПб., 1907];
К вопросу о введении в России подоходного налога. Доклад члена Государственной думы Н. Н. Кутлера // Известия Общества финансовых реформ. 1911. № 2.
Автор статьи: М. Ю. Лачаева.