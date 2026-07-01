«КУТЛА ВАТАНИЙЯ»

«Ку́тла ватани́йя» ( араб. ал-­Кутла ал-ватанийа — «Национальный блок») — партия в Сирии , сыгравшая значительную роль в массовом движении 1930—1940-х. В 1927 Х. аль-Атаси и Ш. Куатли создали политическую группу «К. в.», которая успешно выступила в апреле 1928 на выборах в Учредительное собрание (его председателем стал аль-Атаси), но в дальнейшем пошла на конфликт с французской администрацией: в 1931 ей была запрещена предвыборная агитация. Преобразованная с 1934 в партийную организацию, в январе 1936 она приняла программу с требованиями независимости, единства действий всех национальных сил, гражданского равноправия и совместного действия с другими арабскими странами, а в декабре сформировала правительство, заключившее с Францией договор, по которому кабинет Народного фронта обязался в течение трех лет отказаться от мандата на Сирию и признать ее самостоятельность. Когда в июле 1939 Париж отказался от этого обязательства, «К. в.», лишенная полномочий, подверглась преследованиям и распалась, но в 1943 возобновила деятельность как Национальный союз (ал-Иттихад ал-ватани) и, одержав победу на выборах, сформировала 1-е правительство независимой Сирийской республики. В 1945 раскололась на две группировки, на базе которых возникли Национальная (с конца 1946) и Народная (с 1948) партии.