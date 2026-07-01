КУТИИ
КУТИИ - в древности народ, говоривший на языке, не входящем ни в одну из известных языковых семей, и обитавший в районе Загроса и за его пределами.
На исторической арене Кутии появились в конце XXIII века до н. э., когда с северо-запада напали на государство Аккад в Двуречье, где в то время правил Нарам-Суэн. Одержав победу над последним, вождь Кутиев Энридавизор захватил шумерский город Ниппур и установил своё господство над Двуречьем. По его распоряжению писцы Сиппара высекли надпись в честь его побед, которая сохранилась доныне. Кутии владычествовали над Двуречьем в течение 91 года, получая регулярную дань. Однако её сбор и управление страной были поручены местным чиновникам.
Власть Кутиев была свергнута царём города Урук Утухегалем, который в 2109 году до н. э. одержал победу над ними и, отбросив их в район Загроса, восстановил «Царство Шумера и Аккада». В одной из своих надписей Утухегаль называет Кутиев «жалящей змеёй гор».
В 1-м тысячелетии до н. э. термин «Кутии» потерял значение определённой этнической группы и стал применяться по отношению к различным народам, обитавшим к северу и востоку от Вавилонии (урарты, маннеи и мидяне).