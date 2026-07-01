КУТИИ

КУТИИ - в древности народ, говоривший на языке, не входящем ни в одну из известных языковых семей, и обитавший в районе Загроса и за его пределами.

На ис­то­рической аре­не Кутии поя­ви­лись в конце XXIII века до н. э., ко­гда с се­ве­ро-за­па­да на­па­ли на государство Ак­кад в Дву­ре­чье, где в то вре­мя пра­вил На­рам-Су­эн. Одер­жав по­бе­ду над по­след­ним, вождь Кутиев Эн­ри­да­ви­зор за­хва­тил шу­мер­ский го­род Нип­пур и ус­та­но­вил своё гос­под­ство над Дву­речь­ем. По его рас­по­ря­же­нию пис­цы Сип­па­ра вы­сек­ли над­пись в честь его по­бед, ко­то­рая со­хра­ни­лась до­ны­не. Кутии вла­ды­че­ст­во­ва­ли над Дву­речь­ем в те­че­ние 91 го­да, по­лу­чая ре­гу­ляр­ную дань . Од­на­ко её сбор и управ­ле­ние стра­ной бы­ли по­ру­че­ны ме­ст­ным чи­нов­ни­кам.

Власть Кутиев бы­ла сверг­ну­та ца­рём города Урук Уту­хе­га­лем, ко­то­рый в 2109 году до н. э. одер­жал по­бе­ду над ни­ми и, от­бро­сив их в рай­он За­гро­са, вос­ста­но­вил «Цар­ст­во Шу­ме­ра и Ак­ка­да ». В од­ной из сво­их над­пи­сей Уту­хе­галь на­зы­ва­ет Кутиев «жа­ля­щей зме­ёй гор».

В 1-м тысячелетии до н. э. тер­мин «Кутии» по­те­рял зна­че­ние оп­ре­де­лён­ной эт­нической груп­пы и стал при­ме­нять­ся по от­но­ше­нию к различным на­ро­дам, оби­тав­шим к се­ве­ру и вос­то­ку от Ва­ви­ло­нии (урар­ты, ман­неи и ми­дя­не).

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