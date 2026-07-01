КУТЕЙНИКОВЫ
Казачий дворянский род.
Основатель рода – Дмитрий Кутейников (1-я пол. 18 в.). От двух его сыновей произошли две ветви рода Кутейниковых.
Основатель старшей ветви рода К. – Ефим Дмитриевич (ок. 1720 – 1779), полковник, на воен. службе с 1740, участник Семилетней войны 1756–63, отличился в Грос-Егерсдорфском сражении1757, с 1761 войсковой старшина и ком. полка, участник русско-турецкой войны 1768–1774, отличился в сражении при Бахмуте (1769), осаде Бендер (1770), взятии Перекопа и сражении под Кафой (оба – 1771), за отличия награждён золотой именной медалью, в 1774–76 войсковой судья Войска Донского, в 1776 походный атаман против ногаев и черкесов, в 1778 – в Речь Посполиту, в 1779 – на Моздокскую линию. Его сыновья: Степан Ефимович (ок. 1762 – после 1803), ген.-м. (1799), с 1771 участвовал в рус.-тур. войне 1768–74, в 1780-х гг. служил на Кавк. линии, в 1784–85 командовал полком своего имени, участвовал в усмирении кабардинцев (1785), ранен в походе за р. Кубань (1787), с 1790 участвовал в рус.-тур. войне 1787–1791, отличился в ходе Измаила штурма 1790 (ранен), участник подавления Польского восстания 1794; Дмитрий Ефимович [ок. 1767 – 5(17).11.1844], ген. от кав. (1834), в 1782, 1784 и 1786 участвовал в воен. действиях на Кавк. линии, участник рус.-тур. войны 1787–1791, в 1790–93 находился на зап. границах Рос. империи и в походе на Речь Посполиту во время 2-го раздела Речи Посполитой (1793), полицмейстер г. Черкасск (авг./сент. – нояб./дек. 1800), ком. полка своего имени с 1801, участник русско- прусскр-французской войны 1806–07, за переправу через р. Нарев награждён орденом Св. Георгия 4-й степени, в 1809 со своим полком находился на театре рус.- тур. войны 1806–12: участвовал в осаде и взятии Браилова, взятии крепости Гирсов, занял крепость Бабадаг, разбил тур. войска и занял крепость Кюстенджи, отличился в сражении при Рассевате (награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), участвовал в осаде Силистрии и сражении при Татарице. Участник Отеч. войны 1812, в т. ч. сражений при Бельковицах, Мире (захватил в плен 12 штаб- и обер-офицеров), Романове (ранен, но остался в строю; бригада Кутейникова взяла в плен 17 штаб- и обер-офицеров), под Смоленском (освободил из плена батальон егерей), под Дорогобужем, Малоярославцем, Вязьмой, Оршой, Борисовом, Вильной (награждён золотой саблей с алмазами и надписью «За храбрость»). В марте 1813 уволен из действующей армии в расположение Войска Донского. В 1819 уволен с воен. службы, в 1820–35 чл. К-та об устройстве Войска Донского, вновь вернулся на воен. службу в 1826, наказной атаман Войска Донского (1827–36). Из сыновей С. Е. Кутейникова наиболее известны: Степан Степанович (ок. 1796 – после 1853), ген.-м. (1830), участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14, отличился в Бородинском сражении 1812, Лютценском сражении 1813, Бауценском сражении 1813, участвовал в рус.-тур. войне 1828–29, ком. 61-го (позднее – 28-го) казачьего полка (1831–1838), окружной генерал 2-го (1839–42) и 1-го (1845–46) воен. округов Войска Донского; Алексей Степанович (ок. 1798 – не ранее 1845), ген.-м. (1844/45), ком. 46-го казачьего полка (1829–35), 10-го казачьего полка (1835–44).
Основатель младшей ветви рода К. – Афанасий Дмитриевич (ок. 1729 – после 1798), войсковой старшина (1775), участник Семилетней войны 1756–63 (дважды ранен, год пробыл в плену), войсковой толмач (1771–75), отличился при подавлении Пугачёва восстания 1773–75, в 1776–77 участвовал в воен. действиях против черкесов. Из его сыновей наиболее известны родоначальники двух линий этой ветви рода К.: Фёдор Афанасьевич [ок. 1768 – 31.10(12.11).1827], полк. (1820), в 1782–1788 служил на Кавк. линии, участник рус.-тур. войны 1787–91, в т. ч. сражения под Бендерами (1789) и штурма Измаила (1790), в 1797–1802 находился в Киеве, участвовал в мероприятиях по предотвращению распространения чумы, в 1802–06 войсковой комиссар «над калмыцким народом», в 1808–12 участвовал в рус.-тур. войне 1806–12, участник заграничных походов рос. армии 1813–1814, судья при Черкасском начальстве (1817–18), с 1820 в отставке; Артемий Афанасьевич [ок. 1780 – 18(30).11.1820], полк. (1812), участник подавления Польск. восстания 1794, рус.-тур. войны 1806–12, отличился при осаде Браилова (1809; награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), в сражении при Рассевате (1809), при осаде Шумлы (1810) и Рущука (1811), в сражении при Туртукае (1811); участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14, отличился в Бауценском сражении 1813 и в сражении при Гайнау (1813; награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), впоследствии командовал полком в Грузии.
Из первой линии младшей ветви рода К. известен внук Ф. А. Кутейникова – Анатолий Михайлович [18(30).9.1860 – 1933], ген.-м. (1920), с 1879 на воен. службе, и. д. помощника окружного атамана по заведованию коневодством Донского округа Области войска Донского (1910–1912), участник 1-й мировой войны, ком. 5-го Донского казачьего отд. батальона (окт. 1916 – июль 1917), участник Гражд. войны 1917–22, с 4.4.1920 в отставке по возрасту, в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославия). Его сын – Николай Анатольевич [16(28).11.1886–18.3.1927], войсковой старшина (1920), участник 1-й мировой войны, окончил Севастопольскую авиац. школу (1917), участвовал в Гражд. войне 1917–22, лётчик 1-го самолётного отряда (сент. – окт. 1919), 2-го самолётного отряда (окт. – дек. 1919), ком. 2-го самолётного отряда (дек. 1919 – апр. 1920) Донской армии, помощник нач. авиации Донской армии (с янв. 1920), в эмиграции капитан армии Королевства сербов, хорватов и словенцев, преподавал в авиац. школе, погиб во время пробного полёта на аэроплане «Девуатин» близ г. Нови-Сад.
Из второй линии младшей ветви рода К. известен сын А. А. Кутейникова – Василий Артемьевич [2(14).3.1816–20.11(2.12).1890], ген.-л. (1883), служил в артиллерии: участник подавления Польского восстания 1830–31, в 1838–41 участвовал в Кавк. войне 1817–64, ком. 14-й батареи в Киевском ВО (1846–53), 4-й батареи (1853–66), служил в Царстве Польском и Киевской губ.; ком. 55-го казачьего полка (1866–69), атаман 3-го воен. отдела Войска Донского (с 1870). Из его сыновей наиболее известен Артемий Васильевич [14(26).10.1838–1886], ген.-м. (1882), флигель-адъютант (1872), участник подавленияПольского восстания 1863–64 (отличился в бою при фольварке Гудзишки), ком. Учебного полка (1872–74), 1-го казачьего полка (с 1875), участник рус.-тур. войны 1877–78 (в 1878 за отличие в сражениях при переходе через Балканы награждён золотой шашкой с надписью «За храбрость»), атаман 1-го воен. отдела Войска Донского (1882–86).
Автор статьи: С. В. Корягин.