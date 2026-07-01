КУТЕЙНИКОВЫ

Казачий дворянский род.

Ос­но­ва­тель ро­да – Дмит­рий Ку­тей­ни­ков (1-я пол. 18 в.). От двух его сы­но­вей про­изош­ли две вет­ви ро­да Ку­тей­ни­ко­вых.

Ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да К. – Ефим Дмит­рие­вич (ок. 1720 – 1779), пол­ков­ник, на во­ен. служ­бе с 1740, уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63 , от­ли­чил­ся в Грос-Егерс­дорф­ском сра­же­нии1757, с 1761 вой­ско­вой стар­ши­на и ком. пол­ка, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768–1774 , от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Бах­му­те (1769), оса­де Бен­дер (1770), взя­тии Пе­ре­ко­па и сра­же­нии под Ка­фой (оба – 1771), за от­ли­чия на­гра­ж­дён зо­ло­той имен­ной ме­да­лью, в 1774–76 вой­ско­вой су­дья Вой­ска Дон­ско­го, в 1776 по­ход­ный ата­ман про­тив но­га­ев и чер­ке­сов, в 1778 – в Речь По­спо­ли­ту, в 1779 – на Моз­док­скую ли­нию. Его сы­но­вья: Сте­пан Ефи­мо­вич (ок. 1762 – по­сле 1803), ген.-м. (1799), с 1771 уча­ст­во­вал в рус.-тур. вой­не 1768–74, в 1780-х гг. слу­жил на Кавк. ли­нии, в 1784–85 ко­ман­до­вал пол­ком сво­его име­ни, уча­ст­во­вал в ус­ми­ре­нии ка­бар­дин­цев (1785), ра­нен в по­хо­де за р. Ку­бань (1787), с 1790 уча­ст­во­вал в рус.-тур. вой­не 1787–1791, от­ли­чил­ся в хо­де Из­маи­ла штур­ма 1790 (ра­нен), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 ; Дмит­рий Ефи­мо­вич [ок. 1767 – 5(17).11.1844], ген. от кав. (1834), в 1782, 1784 и 1786 уча­ст­во­вал в во­ен. дей­ст­ви­ях на Кавк. ли­нии, уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–1791, в 1790–93 на­хо­дил­ся на зап. гра­ни­цах Рос. им­пе­рии и в по­хо­де на Речь По­спо­ли­ту во вре­мя 2-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1793), по­лиц­мей­стер г. Чер­касск (авг./сент. – но­яб./дек. 1800), ком. пол­ка сво­его име­ни с 1801, уча­ст­ник русско- прусскр-французской вой­ны 1806–07 , за пе­ре­пра­ву че­рез р. На­рев на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни, в 1809 со сво­им пол­ком на­хо­дил­ся на те­ат­ре рус.- тур. вой­ны 1806–12: уча­ст­во­вал в оса­де и взя­тии Браи­ло­ва, взя­тии кре­по­сти Гир­сов, за­нял кре­пость Ба­ба­даг, раз­бил тур. вой­ска и за­нял кре­пость Кюс­тенд­жи, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Рас­се­вате (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), уча­ст­во­вал в оса­де Си­ли­ст­рии и сра­же­нии при Та­та­ри­це. Уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812, в т. ч. сра­же­ний при Бель­ко­ви­цах, Ми­ре (за­хва­тил в плен 12 штаб- и обер-офи­це­ров), Ро­ма­но­ве (ра­нен, но ос­тал­ся в строю; бри­га­да Ку­тей­ни­ко­ва взя­ла в плен 17 штаб- и обер-офи­це­ров), под Смо­лен­ском (ос­во­бо­дил из пле­на ба­таль­он еге­рей), под До­ро­го­бу­жем, Ма­ло­яро­слав­цем, Вязь­мой, Ор­шой, Бо­ри­со­вом, Виль­ной (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с ал­ма­за­ми и над­пи­сью «За храб­рость»). В мар­те 1813 уво­лен из дей­ст­вую­щей ар­мии в рас­по­ло­же­ние Вой­ска Дон­ско­го. В 1819 уво­лен с во­ен. служ­бы, в 1820–35 чл. К-та об уст­рой­ст­ве Вой­ска Дон­ско­го, вновь вер­нул­ся на во­ен. служ­бу в 1826, на­каз­ной ата­ман Вой­ска Дон­ско­го (1827–36). Из сы­но­вей С. Е. Ку­тей­ни­ко­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Сте­пан Сте­па­но­вич (ок. 1796 – по­сле 1853), ген.-м. (1830), уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14, от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812, Лют­цен­ском сра­же­нии 1813 , Бау­цен­ском сра­же­нии 1813, уча­ст­во­вал в рус.-тур. вой­не 1828–29, ком. 61-го (позд­нее – 28-го) ка­зачь­е­го пол­ка (1831–1838), ок­руж­ной ге­не­рал 2-го (1839–42) и 1-го (1845–46) во­ен. ок­ру­гов Вой­ска Дон­ско­го; Алек­сей Сте­па­но­вич (ок. 1798 – не ра­нее 1845), ген.-м. (1844/45), ком. 46-го ка­зачь­е­го пол­ка (1829–35), 10-го ка­зачь­е­го пол­ка (1835–44).

Ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да К. – Афа­на­сий Дмит­рие­вич (ок. 1729 – по­сле 1798), вой­ско­вой стар­ши­на (1775), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63 (два­ж­ды ра­нен, год про­был в пле­ну), вой­ско­вой тол­мач (1771–75), от­ли­чил­ся при по­дав­ле­нии Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75 , в 1776–77 уча­ст­во­вал в во­ен. дей­ст­ви­ях про­тив чер­ке­сов. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны ро­до­на­чаль­ники двух ли­ний этой вет­ви ро­да К.: Фё­дор Афа­нась­е­вич [ок. 1768 – 31.10(12.11).1827], полк. (1820), в 1782–1788 слу­жил на Кавк. ли­нии, уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–91, в т. ч. сра­же­ния под Бен­де­ра­ми (1789) и штур­ма Из­маи­ла (1790), в 1797–1802 на­хо­дил­ся в Кие­ве, уча­ст­во­вал в ме­ро­прия­ти­ях по пре­дот­вра­ще­нию рас­про­стра­не­ния чу­мы, в 1802–06 вой­ско­вой ко­мис­сар «над кал­мыц­ким на­ро­дом», в 1808–12 уча­ст­во­вал в рус.-тур. вой­не 1806–12, уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–1814, су­дья при Чер­кас­ском на­чаль­ст­ве (1817–18), с 1820 в от­став­ке; Ар­те­мий Афа­нась­е­вич [ок. 1780 – 18(30).11.1820], полк. (1812), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Польск. вос­ста­ния 1794, рус.-тур. вой­ны 1806–12, от­ли­чил­ся при оса­де Бра­и­ло­ва (1809; на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), в сра­же­нии при Рас­се­ва­те (1809), при оса­де Шум­лы (1810) и Ру­щу­ка (1811), в сра­же­нии при Тур­ту­кае (1811); уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­ходов рос. ар­мии 1813–14, от­ли­чил­ся в Бау­цен­ском сра­же­нии 1813 и в сра­же­нии при Гай­нау (1813; на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), впо­след­ст­вии ко­ман­до­вал пол­ком в Гру­зии.

Из пер­вой ли­нии млад­шей вет­ви ро­да К. из­вес­тен внук Ф. А. Ку­тей­ни­ко­ва – Ана­то­лий Ми­хай­ло­вич [18(30).9.1860 – 1933], ген.-м. (1920), с 1879 на воен. служ­бе, и. д. по­мощ­ни­ка ок­руж­но­го ата­ма­на по за­ве­до­ва­нию ко­не­вод­ст­вом Дон­ско­го ок­ру­га Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го (1910–1912), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, ком. 5-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го отд. ба­таль­о­на (окт. 1916 – июль 1917), уча­ст­ник Гражд. вой­ны 1917–22, с 4.4.1920 в от­став­ке по воз­рас­ту, в эмиг­ра­ции в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 Юго­сла­вия). Его сын – Ни­ко­лай Ана­толь­е­вич [16(28).11.1886–18.3.1927], вой­ско­вой стар­ши­на (1920), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, окон­чил Се­ва­сто­поль­скую авиац. шко­лу (1917), уча­ст­во­вал в Гражд. вой­не 1917–22, лёт­чик 1-го са­мо­лёт­но­го от­ря­да (сент. – окт. 1919), 2-го са­мо­лёт­но­го от­ря­да (окт. – дек. 1919), ком. 2-го са­мо­лёт­но­го от­ря­да (дек. 1919 – апр. 1920) Дон­ской ар­мии , по­мощ­ник нач. авиа­ции Дон­ской ар­мии (с янв. 1920), в эмиг­ра­ции ка­пи­тан ар­мии Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, пре­по­да­вал в авиац. шко­ле, по­гиб во вре­мя проб­но­го по­лё­та на аэ­ро­пла­не «Де­вуа­тин» близ г. Но­ви-Сад.

Из вто­рой ли­нии млад­шей вет­ви ро­да К. из­вес­тен сын А. А. Ку­тей­ни­ко­ва – Ва­си­лий Ар­темь­е­вич [2(14).3.1816–20.11(2.12).1890], ген.-л. (1883), слу­жил в ар­тил­ле­рии: уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830–31 , в 1838–41 уча­ст­во­вал в Кавк. вой­не 1817–64, ком. 14-й ба­та­реи в Ки­ев­ском ВО (1846–53), 4-й ба­та­реи (1853–66), слу­жил в Цар­ст­ве Поль­ском и Ки­ев­ской губ.; ком. 55-го ка­зачь­е­го пол­ка (1866–69), ата­ман 3-го во­ен. от­де­ла Вой­ска Дон­ско­го (с 1870). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Ар­те­мий Ва­силь­е­вич [14(26).10.1838–1886], ген.-м. (1882), фли­гель-адъ­ю­тант (1872), уча­ст­ник по­дав­ле­нияПоль­ско­го вос­ста­ния 1863–64 (от­ли­чил­ся в бою при фоль­вар­ке Гуд­зиш­ки), ком. Учеб­но­го пол­ка (1872–74), 1-го ка­зачь­е­го пол­ка (с 1875), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–78 (в 1878 за от­ли­чие в сра­же­ниях при пе­ре­хо­де че­рез Бал­ка­ны на­гра­ж­дён зо­ло­той шаш­кой с над­пи­сью «За храб­рость»), ата­ман 1-го во­ен. от­де­ла Вой­ска Дон­ско­го (1882–86).

Автор статьи: С. В. Ко­ря­гин.

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