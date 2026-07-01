КУТЕНАЙ
КУТЕНАЙ - индейский народ на юго-западе Канады и северо-западе США.
Живут в 5 резервациях (одна совместно с шусвап) на юго-востоке провинции Британская Колумбия в Канаде и в 2 резервациях на севере штата Айдахо и северо-западе штата Монтана (совместно с флатхедами) в США. Численность в Канаде свыше 1 тысячи человек (2006 год, перепись), в США св. 700 чел. (2000 год, перепись). Говорят в основном на английском языке, 360 человек в США и 200 человек в Канаде сохраняют изолированный язык кутенай (китунахан). Письменность на основе латинской графики. Верующие - католики, есть приверженцы традиционных культов.
К моменту первых контактов с европейцами (конец XVIII века) обитали по верхнему (верхние кутенаи) и нижнему (нижние кутенаи) течению реки Кутини. Традиционная культура типична для индейцев Плато. Занимались в основном охотой (олень, карибу, горный баран). К 1-й половине XVIII века заимствовали лошадей, по-видимому, у флатхедов. Верхние кутенаи в середине лета и осенью отправлялись через Скалистые горы в степи для охоты на бизонов (в начачале XVIII века часть их постоянно проживала на востоке), к зиме собирались в деревнях (в XIX веке - 6 по 150-200 чел.). Нижние кутенаи ранней весной занимались рыболовством (форель, сиг, окунь, осётр, лосось), к началу лета переселялись в небольшие охотничьи лагеря, осенью устраивали коллективную загонную охоту на оленей. Были известны ступательные лыжи, изготовление лепной керамики, каркасных лодок (с характерными выступами «осетровый нос»), кипячение воды раскалёнными камнями и запекание пищи в земляной печи; распространены элементы степной культуры (типи, Пляска Солнца, стиль одежды, мужские союзы, азартные игры).
Каждая община имела вождя (насукин), предводителя во время перекочёвок (йакасин), а также руководителей охоты и рыбной ловли. Всё мужское население делилось на 4 обществ. группы: вожди (насукин), воины (кванакнамик), «имеющие силу видения» (кнупк’ак’ак’а) и «не имеющие силы видения» (юмачини). Существовали мужские союзы (важнейший - Бешеных Псов). Традиционный счёт родства билатеральный (ныне носят фамилии, связанные с именем отца). Практиковались обычаи побратимства (ка сву - «мой друг»), избегания, подшучивания. Брачное поселение матрилокальное (позднее патрилокальное), распространены сорорат и левират. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа. Сиблинги делятся по относит. возрасту; сиблинги родителей и дети сиблингов, деды/бабки и внуки/внучки, а также родители супругов и супруги детей связаны взаимной терминологией. Термины родства делятся на референтивные и вокативные, а также на термины для живых и умерших родственников. Были распространены церемония Одеяла (аналогична обряду Трясущейся палатки алгонкинов), обряд потения, поиск видения. Известны мифы о трикстере-Койоте.
С началом контактов с европейцами вовлечены в пушную торговлю. Испытали влияние миссионеров-иезуитов и индейцев-католиков. В 1855 году одна община кутенаев получила землю в резервации Флатхед, для других были созданы резервации в XX веке. Успешно выступали против строительства ГЭС, выиграли несколько земельных исков. Географическая изоляция позволила сохранить традиционную систему родства, обряды.