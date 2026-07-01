КУТЕНАЙ

КУТЕНАЙ - индейский народ на юго-западе Канады и северо-западе США .

Жи­вут в 5 ре­зер­ва­ци­ях (од­на совместно с шус­вап) на юго-вос­то­ке провинции Британская Ко­лум­бия в Ка­на­де и в 2 ре­зер­ва­ци­ях на се­ве­ре шта­та Ай­да­хо и се­ве­ро-за­па­де шта­та Мон­та­на (совместно с флат­хе­да­ми) в США. Чис­лен­ность в Ка­на­де свыше 1 тысячи человек (2006 год, пе­ре­пись), в США св. 700 чел. (2000 год, пе­ре­пись). Го­во­рят в основном на английском языке, 360 человек в США и 200 человек в Ка­на­де со­хра­ня­ют изо­ли­рованный язык ку­те­най (киту­на­хан). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Ве­рую­щие - ка­то­ли­ки , есть при­вер­жен­цы тра­диционных куль­тов.

К мо­мен­ту пер­вых кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми (конец XVIII века) оби­та­ли по верх­не­му (верх­ние кутенаи) и ниж­не­му (ниж­ние кутенаи) те­че­нию реки Ку­ти­ни. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Пла­то. За­ни­ма­лись в основном охо­той (олень, ка­ри­бу, гор­ный ба­ран). К 1-й половине XVIII века за­им­ст­во­ва­ли ло­ша­дей, по-ви­ди­мо­му, у флат­хе­дов. Верх­ние кутенаи в се­ре­ди­не ле­та и осе­нью от­прав­ля­лись че­рез Ска­ли­стые го­ры в сте­пи для охо­ты на би­зонов (в начачале XVIII века часть их по­сто­ян­но про­жи­ва­ла на вос­то­ке), к зи­ме со­би­ра­лись в де­рев­нях (в XIX веке - 6 по 150-200 чел.). Ниж­ние кутенаи ран­ней вес­ной за­ни­ма­лись ры­бо­лов­ст­вом (фо­рель, сиг, окунь, осётр, ло­сось), к на­ча­лу ле­та пе­ре­се­ля­лись в не­боль­шие охот­ни­чьи ла­ге­ря, осе­нью уст­раи­ва­ли кол­лек­тив­ную за­гон­ную охо­ту на оле­ней. Бы­ли из­вест­ны сту­па­тель­ные лы­жи, из­го­тов­ле­ние леп­ной ке­ра­ми­ки, кар­кас­ных ло­док (с ха­рак­тер­ны­ми вы­сту­па­ми «осет­ро­вый нос»), ки­пя­че­ние во­ды рас­ка­лён­ны­ми кам­ня­ми и за­пе­ка­ние пи­щи в зем­ля­ной пе­чи; рас­про­стра­не­ны эле­мен­ты степ­ной куль­ту­ры (ти­пи, Пля­ска Солн­ца, стиль оде­ж­ды, муж­ские сою­зы, азарт­ные иг­ры).

Ка­ж­дая об­щи­на име­ла во­ж­дя (на­су­кин), пред­во­ди­те­ля во вре­мя пе­ре­ко­чё­вок (йа­ка­син), а так­же ру­ко­води­те­лей охо­ты и рыб­ной лов­ли. Всё муж­ское на­се­ле­ние де­ли­лось на 4 об­ществ. груп­пы: во­ж­ди (на­су­кин), вои­ны (ква­нак­на­мик), «имею­щие си­лу ви­де­ния» (кнупк’ак’ак’а) и «не имею­щие си­лы ви­де­ния» (юма­чи­ни). Су­ще­ст­во­ва­ли муж­ские сою­зы (важ­ней­ший - Бешеных Псов). Тра­диционный счёт род­ст­ва би­ла­те­раль­ный (ны­не но­сят фа­ми­лии, свя­зан­ные с име­нем от­ца). Прак­ти­ко­ва­лись обы­чаи по­бра­тим­ст­ва (ка сву - «мой друг»), из­бе­га­ния, под­шу­чи­ва­ния. Брач­ное по­се­ле­ние мат­ри­ло­каль­ное (позд­нее пат­ри­ло­каль­ное), рас­про­стра­не­ны со­ро­рат и ле­ви­рат. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту; сиб­лин­ги ро­ди­те­лей и де­ти сиб­лин­гов, де­ды/баб­ки и вну­ки/внуч­ки, а так­же ро­ди­те­ли суп­ру­гов и суп­ру­ги де­тей свя­за­ны вза­им­ной тер­ми­но­ло­ги­ей. Тер­ми­ны род­ст­ва де­лят­ся на ре­фе­рен­тив­ные и во­ка­тив­ные, а так­же на тер­ми­ны для жи­вых и умер­ших род­ст­вен­ни­ков. Бы­ли рас­про­стра­не­ны це­ре­мо­ния Одея­ла (ана­ло­гич­на об­ря­ду Тря­су­щей­ся па­лат­ки ал­гон­ки­нов), об­ряд по­те­ния, по­иск ви­де­ния. Из­вест­ны ми­фы о трик­сте­ре-Кой­о­те.

С на­ча­лом кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми во­вле­че­ны в пуш­ную тор­гов­лю. Ис­пы­та­ли влия­ние мис­сио­не­ров-ие­зуи­тов и ин­дей­цев-ка­то­ли­ков. В 1855 году од­на об­щи­на кутенаев по­лу­чи­ла зем­лю в ре­зер­ва­ции Флат­хед, для дру­гих бы­ли соз­да­ны ре­зер­ва­ции в XX веке. Ус­пеш­но вы­сту­па­ли про­тив строи­тель­ст­ва ГЭС, вы­иг­ра­ли несколько зе­мель­ных ис­ков. Гео­гра­фическая изо­ля­ция по­зво­ли­ла со­хра­нить тра­диционную сис­те­му род­ст­ва, об­ря­ды.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)