КУТБ-ШАХИ

Кутб-ша́хи — династия правителей княжества Голконда в Южн. Индии (начало XVI в. — 1687). Ее основатель, Кули Кутб ул-мулк, прибыл в Индию из Ирана в конце XV в. как торговец лошадьми, поступил на службу к правителю государства Бахманидов и, сделав успешную карьеру, получил в лен область Теленгана и г. Голконду. Воспользовавшись ослаблением и распадом державы Бахманидов, Кули Кутб ул-мулк объявил себя около 1512 независимым правителем княжества Голконда, став основателем династии К.-ш. Ее выдающимися представителями являлись Ибрахим Кули К.-ш. (правил в 1550—1580), разгромивший в битве при Таликоте (1565) войска мощнейшей южноиндийской империи Виджаянагар и значительно расширивший территорию Голконды за счет земель поверженного противника, а также сын Ибрагима Кули — Мухаммад Кули К.-ш. (правил в 1580—1612), прославившийся как блестящий поэт и основатель новой столицы, Хайдарабада. В 1687 Голконда была разгромлена Аурангзебом и вошла в состав Могольской империи .

Являясь мусульманами, К.-ш. отличались уважением к индусам; для придворной культуры их эпохи характерен ярко выраженный синтез иранских и местных, южноиндийских элементов. Династия оставила позитивный след в истории Индии благодаря покровительству искусствам (в первую очередь миниатюрной живописи), архитектуре (строительство мавзолеев в Голконде и ряда сооружений в Хайдарабаде, самым знаменитым из них является Чарминар) и особенно литературе на фарси, телугу и дакхини, заложившей основу для последующего развития языка и литературы урду.

Лит .: Luther N. Prince, Poet, Lover, Builder. Muhammad Quli Qutb Shah, the Founder of Hyderabad. Delhi, 2016; Haidar N. N., Sardar M. Sultans of the South. Arts of Indiа,s Deccan Courts, 1323—1687. New York, 2011; Nayeem M. A. The Heritage of the Qutb Shahis of Golkonda and Hyderabad. Hyderabad, 2006.