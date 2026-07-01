КУТАЙСОВЫ

Русский дворянский, баронский и графский род.

Ро­до­на­чаль­ник – Иван Пав­ло­вич [ок. 1758 – 9(21).1.1834], обер-штал­мей­стер (1800), фа­во­рит имп. Пав­ла I. По про­ис­хо­ж­де­нию ту­рок (ро­дил­ся в г. Кю­та­хья, от­сю­да фа­ми­лия), в хо­де русско-турецкой вой­ны 1768–74 ре­бён­ком за­хва­чен в плен в Бен­де­рах (1770), ото­слан гр. П. И. Па­ни­ным в С.-Пе­тер­бург ко дво­ру. Имп. Ека­те­ри­на II по­да­ри­ла маль­чи­ка це­са­ре­ви­чу Пав­лу Пет­ро­ви­чу, ко­то­рый стал крё­ст­ным от­цом ре­бён­ка и дал ему фа­ми­лию по мес­ту ро­ж­де­ния. Вско­ре К. был от­прав­лен в Па­риж и Бер­лин для обу­че­ния па­рик­махер­ско­му и фельд­шер­ско­му де­лу, по воз­вра­ще­нии со­сто­ял при це­са­ре­ви­че «для ус­луг». К. су­мел за­вое­вать пол­ное до­ве­рие Пав­ла Пет­ро­ви­ча, ока­зы­вал на не­го боль­шое влия­ние и был за­мет­ной фи­гу­рой «Гат­чин­ско­го дво­ра». По­сле при­хо­да к вла­сти имп. Пав­ла I сде­лал го­ло­во­кру­жи­тель­ную карь­е­ру: 8(19).11.1796 про­из­ве­дён из ка­мер-фурь­е­ров (6-й класс по Та­бе­ли о ран­гах) в гар­де­роб­мей­сте­ры (5-й класс), 5(16).4.1797 – в обер-гар­де­роб­мей­сте­ры (4-й класс), 17(28).3.1798 по­лу­чил дво­рян­ст­во, 22.2(5.3).1799 воз­ве­дён в ба­рон­ское дос­то­ин­ст­во Рос. им­перии и по­лу­чил чин егер­мей­сте­ра (3-й класс), 5(16).5.1799 «за от­лич­ную рев­ность, усер­дие и при­вер­жен­ность» воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во Рос. им­пе­рии. В 1797 по­лу­чил взят­ку в раз­ме­ре 20 тыс. руб. от брит. по­слан­ни­ка в С.-Пе­тер­бур­ге Ч. Ви­твор­та за со­дей­ст­вие в за­клю­че­нии тор­го­во­го до­го­во­ра, а в 1798 – 40 тыс. руб. в об­мен на обя­за­тель­ст­во скло­нить им­пе­ра­то­ра к за­клю­че­нию сою­за с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей про­тив Фран­ции. Спо­соб­ст­во­вал па­де­нию фа­во­рит­ки им­пе­ра­то­ра E. И. Не­ли­до­вой и воз­вы­ше­нию но­вой фа­во­рит­ки – А. П. Ло­пу­хи­ной, ин­спи­ри­ро­вал се­рию до­но­сов на Г. Р. Дер­жа­ви­на , по­ме­шав­ше­го ему за­дё­ше­во вы­ку­пить шклов­ское име­ние С. Г. Зо­ри­ча, ок­ле­ве­тал гос. ка­зна­чея А. И. Ва­силь­е­ва, от­ка­зав­ше­го ему в ссу­де, и до­бил­ся в но­яб. 1800 его сме­ще­ния. В 1800 спо­соб­ст­во­вал на­зна­че­нию П. X. Оболь­я­ни­но­ва на пост ген.-про­ку­ро­ра и в даль­ней­шем ис­поль­зо­вал его в сво­их це­лях. Гл. ди­рек­тор кон­ных за­во­дов (1800–1801). Бла­го­да­ря бла­го­склон­но­сти им­пе­ра­то­ра стал круп­ным зем­ле­вла­дель­цем, по­лу­чив 2 тыс. душ муж­ско­го по­ла и св. 26,8 тыс. га зем­ли в Там­бов­ской губ., 3 тыс. душ муж­ско­го по­ла и св. 39,3 тыс. га зем­ли в Кур­лянд­ской губ. (в т. ч. име­ния Альт-Ра­ден и Ной-Ра­ден), а так­же рыб­ные лов­ли в рай­оне устья р. Эм­ба, при­но­сив­шие до 500 тыс. руб. го­до­во­го до­хо­да (воз­вра­ще­ны в каз­ну в 1802 с вы­пла­той ком­пен­са­ции в 150 тыс. руб.), и дом в С.-Пе­тер­бур­ге. 16(28).3.1801 уво­лен от служ­бы и с доз­во­ле­ния имп. Алек­сан­д­ра I вы­ехал за гра­ни­цу. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию жил гл. обр. в Мо­ск­ве и там­бов­ских име­ни­ях, где на­ла­дил об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во, по­стро­ил вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ную мель­ни­цу в Мор­шан­ском у. на р. Цна, соз­дал кон­ный за­вод, где раз­во­дил ло­ша­дей элит­ных по­род.

Из­вест­ны сы­но­вья И. П. Ку­тай­со­ва: Па­вел Ива­но­вич [25.11(6.12).1780–9(21).3.1840], обер-гоф­мей­стер (1834/35), в 1795–99 на во­ен. служ­бе, дей­ст­вит. ка­мер­гер (1800), слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел (1800–07), статс-сек­ре­тарь Е. И. В. (с 1800), с 1807 в Се­на­те [обер-про­ку­рор 2-го от­де­ле­ния (1809–10, до 1810 и. д.), 1-го от­де­ле­ния 6-го деп-та (1810–1814), все­го 6-го деп-та (1814–15), Об­ще­го со­б­ра­ния моск. деп-тов (1815–16), се­на­тор (с 1816), пер­во­при­сут­ст­вую­щий в 4-м деп-те (1832–37), 4-м, 5-м и Ме­же­вом деп-тах (1838–39)], чл. К-та для ока­за­ния по­мо­щи по­стра­дав­шим от на­вод­не­ния в С.-Пе­тер­бур­ге (1824–25), чл. Вер­хов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми (1826), чл. по хо­зяйств. час­ти Ко­мис­сии о по­строе­нии Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра (1825–35), про­вёл (совм. с Е. И. Меч­ни­ко­вым) се­на­тор­скую ре­ви­зию в За­кав­ка­зье (1829–31), ви­це-пре­зи­дент (1832–1834), пре­зи­дент (1834–38) Гоф-ин­тен­дант­ской кон­то­ры, чл. Гос. со­ве­та (с 1837), ма­сон , чл. лож «Неп­тун» (1808–09) и «Бла­го­по­лу­чие» (с 1811) в Мо­ск­ве, поч. чл. АХ (1827), пред. Об-ва по­ощ­ре­ния ху­дож­ни­ков; А. И. Ку­тай­сов. Внук П. И. Ку­тай­со­ва – П. И. Ку­тай­сов. Сы­но­вья по­след­не­го: Алек­сандр Пав­ло­вич [31.3(12.4).1869–30.1.1927], д. стат. сов. (1908), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1901), гу­бер­на­тор Во­лын­ской губ. (1909–12), с 1912 поч. опе­кун Моск. при­сут­ст­вия опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии, управ­ляю­щий учеб­ной ча­стью уч-ща Св. Ека­те­ри­ны и Алек­сан­д­ров­ско­го ин-та, по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 в эмиг­ра­ции в Швей­ца­рии; Кон­стан­тин Пав­ло­вич [16(28).11.1876–4.4.1918], гв. полк. (1912), фли­гель-адъ­ю­тант (1915), ком. 4-й л.-гв. ба­та­реи (1912–16), 3-го ди­ви­зио­на (с 1916) л.-гв. Кон­ной ар­тил­ле­рии, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1914 на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), в дек. 1916 со­про­во­ж­дал уча­ст­во­вав­ше­го в убий­ст­ве Г. Е. Рас­пу­ти­на вел. кн. Дмит­рия Пав­ло­ви­ча в Пер­сию в экс­пе­диц. кор­пус ген. от кав. Н. Н. Ба­ра­то­ва, убит боль­ше­ви­ка­ми.

Род гра­фов К. за­не­сён в 5-ю часть ро­до­слов­ной кни­ги Там­бов­ской губ., в мат­ри­кул Кур­лян­дии (1801).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)