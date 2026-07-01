КУТАЙСОВЫ
Русский дворянский, баронский и графский род.
Родоначальник – Иван Павлович [ок. 1758 – 9(21).1.1834], обер-шталмейстер (1800), фаворит имп. Павла I. По происхождению турок (родился в г. Кютахья, отсюда фамилия), в ходе русско-турецкой войны 1768–74 ребёнком захвачен в плен в Бендерах (1770), отослан гр. П. И. Паниным в С.-Петербург ко двору. Имп. Екатерина II подарила мальчика цесаревичу Павлу Петровичу, который стал крёстным отцом ребёнка и дал ему фамилию по месту рождения. Вскоре К. был отправлен в Париж и Берлин для обучения парикмахерскому и фельдшерскому делу, по возвращении состоял при цесаревиче «для услуг». К. сумел завоевать полное доверие Павла Петровича, оказывал на него большое влияние и был заметной фигурой «Гатчинского двора». После прихода к власти имп. Павла I сделал головокружительную карьеру: 8(19).11.1796 произведён из камер-фурьеров (6-й класс по Табели о рангах) в гардеробмейстеры (5-й класс), 5(16).4.1797 – в обер-гардеробмейстеры (4-й класс), 17(28).3.1798 получил дворянство, 22.2(5.3).1799 возведён в баронское достоинство Рос. империи и получил чин егермейстера (3-й класс), 5(16).5.1799 «за отличную ревность, усердие и приверженность» возведён в графское достоинство Рос. империи. В 1797 получил взятку в размере 20 тыс. руб. от брит. посланника в С.-Петербурге Ч. Витворта за содействие в заключении торгового договора, а в 1798 – 40 тыс. руб. в обмен на обязательство склонить императора к заключению союза с Великобританией против Франции. Способствовал падению фаворитки императора E. И. Нелидовой и возвышению новой фаворитки – А. П. Лопухиной, инспирировал серию доносов на Г. Р. Державина, помешавшего ему задёшево выкупить шкловское имение С. Г. Зорича, оклеветал гос. казначея А. И. Васильева, отказавшего ему в ссуде, и добился в нояб. 1800 его смещения. В 1800 способствовал назначению П. X. Обольянинова на пост ген.-прокурора и в дальнейшем использовал его в своих целях. Гл. директор конных заводов (1800–1801). Благодаря благосклонности императора стал крупным землевладельцем, получив 2 тыс. душ мужского пола и св. 26,8 тыс. га земли в Тамбовской губ., 3 тыс. душ мужского пола и св. 39,3 тыс. га земли в Курляндской губ. (в т. ч. имения Альт-Раден и Ной-Раден), а также рыбные ловли в районе устья р. Эмба, приносившие до 500 тыс. руб. годового дохода (возвращены в казну в 1802 с выплатой компенсации в 150 тыс. руб.), и дом в С.-Петербурге. 16(28).3.1801 уволен от службы и с дозволения имп. Александра I выехал за границу. По возвращении в Россию жил гл. обр. в Москве и тамбовских имениях, где наладил образцовое хозяйство, построил высокопроизводительную мельницу в Моршанском у. на р. Цна, создал конный завод, где разводил лошадей элитных пород.
Известны сыновья И. П. Кутайсова: Павел Иванович [25.11(6.12).1780–9(21).3.1840], обер-гофмейстер (1834/35), в 1795–99 на воен. службе, действит. камергер (1800), служил в Коллегии иностр. дел (1800–07), статс-секретарь Е. И. В. (с 1800), с 1807 в Сенате [обер-прокурор 2-го отделения (1809–10, до 1810 и. д.), 1-го отделения 6-го деп-та (1810–1814), всего 6-го деп-та (1814–15), Общего собрания моск. деп-тов (1815–16), сенатор (с 1816), первоприсутствующий в 4-м деп-те (1832–37), 4-м, 5-м и Межевом деп-тах (1838–39)], чл. К-та для оказания помощи пострадавшим от наводнения в С.-Петербурге (1824–25), чл. Верховного суда над декабристами (1826), чл. по хозяйств. части Комиссии о построении Исаакиевского собора (1825–35), провёл (совм. с Е. И. Мечниковым) сенаторскую ревизию в Закавказье (1829–31), вице-президент (1832–1834), президент (1834–38) Гоф-интендантской конторы, чл. Гос. совета (с 1837), масон, чл. лож «Нептун» (1808–09) и «Благополучие» (с 1811) в Москве, поч. чл. АХ (1827), пред. Об-ва поощрения художников; А. И. Кутайсов. Внук П. И. Кутайсова – П. И. Кутайсов. Сыновья последнего: Александр Павлович [31.3(12.4).1869–30.1.1927], д. стат. сов. (1908), в звании камергера (1901), губернатор Волынской губ. (1909–12), с 1912 поч. опекун Моск. присутствия опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии, управляющий учебной частью уч-ща Св. Екатерины и Александровского ин-та, после Окт. революции 1917 в эмиграции в Швейцарии; Константин Павлович [16(28).11.1876–4.4.1918], гв. полк. (1912), флигель-адъютант (1915), ком. 4-й л.-гв. батареи (1912–16), 3-го дивизиона (с 1916) л.-гв. Конной артиллерии, участник 1-й мировой войны (в 1914 награждён Георгиевским оружием), в дек. 1916 сопровождал участвовавшего в убийстве Г. Е. Распутина вел. кн. Дмитрия Павловича в Персию в экспедиц. корпус ген. от кав. Н. Н. Баратова, убит большевиками.
Род графов К. занесён в 5-ю часть родословной книги Тамбовской губ., в матрикул Курляндии (1801).